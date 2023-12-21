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Олег Володин

Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне

Общество » Практика

Самыми востребованными профессиями в России сегодня являются менеджеры-"продажники", работники прилавка и водители. Если взглянуть на топ рекрутёров, становится понятно, развитие каких сфер экономики (кроме ВПК, тяжпрома, добычи и переработки сырья) идёт, а каких — тормозит.

Пустые заводы и полные офисы с магазинами: где стыдятся работать россияне
Фото: Минтруд России

Работодателям также требуются:

  • бухгалтеры (причём опытные),
  • операторы колл-центров,
  • упаковщики,
  • курьеры
  • и кладовщики.

Отдельно стоит сектор добычи сырья, но туда "с улицы" не попадёшь.

  1. Менеджеры по продажам — это 7,5% от всех предложений о работе в стране. За последний год спрос на "продажников" увеличился на 51%, а средняя предлагаемая зарплата дошла до 71,8 тыс. рублей.
  2. Расположившиеся на втором месте продавцы в розничных точках и кассиры — это 6,7% от всех предложений о работе. Спрос на этих специалистов вырос на 42%, а предлагаемые зарплаты дошли до 40,7 тыс. рублей.
  3. Третье место — водители, тоже поднялись в популярности на 51%, а предлагаемые зарплаты находятся в пределах 88,8 тыс. рублей. Такие данные приводит платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.

При этом по данным ВЦИОМ, на первом месте IT-специалисты, далее следуют врачи и военные.

Внизу списка находятся госслужащие, а в "глубинке" и вовсе фиксируется недобор даже депутатов. Причины понятны: такие должности, по сути дела, проблемные, у местных депутатов (в отличие от Госдумы) возможностей мало, зарплата маленькая, а ответственность огромная. Кроме того, как напоминает "Свободная Пресса", многие госслужащие не могут выехать за границу как носители гостайны.

Издание отмечает, что многие квалифицированные специалисты ушли в сферу предпринимательской деятельности и в сектор услуг.

Авторы констатируют, что "наблюдается отток из производства учёных, программистов, микробиологов, специалистов по высоким технологиям".

Даже айтишникам перестали платить опережающими темпами, они теперь получают меньше, чем работники финансовой сферы и "сырьевики", хотя значительно больше множества "производственников".

Впрочем в IT-индустрию, причём "на самый верх", можно пробиться за счёт собственных знаний и умений. В сырьевые структуры и банки — нереально.

Эксперты также отмечают, что в СССР молодёжь стремилась стать инженерами, учёными, лётчиками, врачами, военными, а также изобретателями-рационализаторами. Это было почётно и во благо. Системе нужны были грамотные специалисты.

Позже к топу популярных советских профессий добавились геологи и учёные. Но на излёте СССР заправлять всем стали "кооператоры", "бизнесмены", продавцы, таксисты, работники гостиниц и общепита, "управители дефицита".

Результаты общенационального соцопроса показали, что профессии дворника, таксиста и охранника вошли в топ-10 самых неуважаемых среди молодёжи и граждан от 30 до 40 лет.

Этот вывод делается на основании опроса, проведённого крупнейшим рекрутинговым центром, который опросил школьников и студентов, чтобы узнать, какие профессии они считают позорными.

Миллениалы и "зумеры" подтвердили ожидания, выделяя в список неуважаемых профессий оператора call-центра, офисного клерка, продавца, рабочего на производстве, заводе, таксиста, грузчика и дворника.

По мнению подростков и молодёжи, "лучше голодать или умереть, чем работать в такой постыдной профессии".

Кроме того, социологи также выяснили, какими профессиями родители пугают своих детей. В советское время детей пугали представлением о том, что "будешь плохо учиться, станешь дворником".

Теперь же главными угрозами стали "станешь бомжом" и "станешь таксистом", за ними следуют такие профессии, как охранник и уборщица.

20 ЛУЧШИХ ПРОФЕССИЙ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ 2023
Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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