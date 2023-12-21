Самыми востребованными профессиями в России сегодня являются менеджеры-"продажники", работники прилавка и водители. Если взглянуть на топ рекрутёров, становится понятно, развитие каких сфер экономики (кроме ВПК, тяжпрома, добычи и переработки сырья) идёт, а каких — тормозит.
Работодателям также требуются:
Отдельно стоит сектор добычи сырья, но туда "с улицы" не попадёшь.
При этом по данным ВЦИОМ, на первом месте IT-специалисты, далее следуют врачи и военные.
Внизу списка находятся госслужащие, а в "глубинке" и вовсе фиксируется недобор даже депутатов. Причины понятны: такие должности, по сути дела, проблемные, у местных депутатов (в отличие от Госдумы) возможностей мало, зарплата маленькая, а ответственность огромная. Кроме того, как напоминает "Свободная Пресса", многие госслужащие не могут выехать за границу как носители гостайны.
Издание отмечает, что многие квалифицированные специалисты ушли в сферу предпринимательской деятельности и в сектор услуг.
Авторы констатируют, что "наблюдается отток из производства учёных, программистов, микробиологов, специалистов по высоким технологиям".
Даже айтишникам перестали платить опережающими темпами, они теперь получают меньше, чем работники финансовой сферы и "сырьевики", хотя значительно больше множества "производственников".
Впрочем в IT-индустрию, причём "на самый верх", можно пробиться за счёт собственных знаний и умений. В сырьевые структуры и банки — нереально.
Эксперты также отмечают, что в СССР молодёжь стремилась стать инженерами, учёными, лётчиками, врачами, военными, а также изобретателями-рационализаторами. Это было почётно и во благо. Системе нужны были грамотные специалисты.
Позже к топу популярных советских профессий добавились геологи и учёные. Но на излёте СССР заправлять всем стали "кооператоры", "бизнесмены", продавцы, таксисты, работники гостиниц и общепита, "управители дефицита".
Результаты общенационального соцопроса показали, что профессии дворника, таксиста и охранника вошли в топ-10 самых неуважаемых среди молодёжи и граждан от 30 до 40 лет.
Этот вывод делается на основании опроса, проведённого крупнейшим рекрутинговым центром, который опросил школьников и студентов, чтобы узнать, какие профессии они считают позорными.
Миллениалы и "зумеры" подтвердили ожидания, выделяя в список неуважаемых профессий оператора call-центра, офисного клерка, продавца, рабочего на производстве, заводе, таксиста, грузчика и дворника.
По мнению подростков и молодёжи, "лучше голодать или умереть, чем работать в такой постыдной профессии".
Кроме того, социологи также выяснили, какими профессиями родители пугают своих детей. В советское время детей пугали представлением о том, что "будешь плохо учиться, станешь дворником".
Теперь же главными угрозами стали "станешь бомжом" и "станешь таксистом", за ними следуют такие профессии, как охранник и уборщица.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".