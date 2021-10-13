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Автор Александр Шторм

От доверия до стыда: опубликован глобальный рейтинг профессий

Общество

Рейтинг доверия к профессиям в разных странах выстраивается не одинаково. Но определенные тенденции очевидны.

От доверия до стыда: опубликован глобальный рейтинг профессий

Французская компания Ipsos опубликовала "Глобальный рейтинг доверия", который составляется с 2018 года и демонстрирует уровень доверия к представителям различных профессий.

Опрос проводился в апреле-мае "ковидного" 2021 и выявил тот факт, что на первом месте в мире находятся врачи, серьезно опередившие даже ученых.

Если сравнивать с 2019 годом, доверие к докторам выросло на 7 процентных пунктов, а с 2018 — на 9.

Больше всего доверяют докторам британцы (72%), голландцы (71%) и канадцы (70%). Не особо проникаются доверием к ним южнокорейцы (38%), хотя за время пандемии доверие к ним возросло на 10 процентных пунктов, за ними расположились японцы с 52% (+13 п. п.).

Доверие к учёным возросло на 2 п. п. по сравнению с 2019-2018 годами (с 59% до 61%). Также на 2 п. п. выросло доверие к учителям (с 53% до 55%).

В Европе самым большим авторитетом пользуются учёные, которым доверяют 75%, а медики, учителя и обычные люди заняли соответственно второе-четвёртое места в рейтинге доверия с 67%.

Далее по нисходящей следуют:

  • военные (59%),
  • социологи (44%),
  • юристы (35%),
  • священники (33%),
  • полиция (29%),
  • судьи (28%),
  • журналисты (27%),
  • дикторы теленовостей (25%),
  • лидеры бизнеса (24%),
  • госслужащие (22%),
  • банкиры и рекламные работники (по 20%),
  • правительственные министры (18%)
  • политики в целом (16%).

Что касается России, то уровень доверия к учёным до сих пор самый высокий рейтинге, а не доверяют учёным лишь 7% россиян. На втором месте находятся учителя.

Третье место в российском рейтинге занимают военные, больше своим военным доверяют лишь в Индии и США (по 64%). А не доверяют нашим военным только 16% жителей РФ.

В остальном показатели россиян среднестатистичны, но имеет смысл выделить лишь сравнительно высокую степень доверия к политикам, которым доверяют 16% россиян (и не доверяют 56%).

Сложив рейтинги доверия и недоверия к разным профессиям, авторы исследования получили список самых "доверчивых" и "недоверчивых" стран. Выяснилось, что самыми доверчивыми странами являются Малайзия, Индия и Швеция, а замыкают список Перу, Чили и Колумбия.

Добавим, что результаты общенационального соцопроса показали - профессия дворника, таксиста и охранника вошли в топ-10 самых неуважаемых профессией среди молодёжи и граждан от 30 до 40 лет.

До этого крупнейший рекрутинговый центр опросил школьников и студентов — выяснив, какие же профессии они считают… позорными.

Миллинеалы и "зумеры" ожиданий не подвели — по их мнению, никакого уважения не заслуживают

  1. оператор call-центра,
  2. офисный клерк,
  3. продавец,
  4. рабочий на производстве, заводе,
  5. таксист,
  6. грузчик,
  7. дворник.

Общее мнение подростков и молодежи — "лучше голодать или в гроб, чем работать в такой постыдной профессии".

Также социологи выяснили, какими же профессиями родители пугают своих чад — например, в советское время детей пугали "будешь плохо учиться, станешь дворником". Теперь первое место закрепилось за "станешь бомжом", следом идет пресловутый "дворник". Еще родители грозят нерадивым детям профессией таксиста, охранника и уборщицы.

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