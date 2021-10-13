Рейтинг доверия к профессиям в разных странах выстраивается не одинаково. Но определенные тенденции очевидны.
Французская компания Ipsos опубликовала "Глобальный рейтинг доверия", который составляется с 2018 года и демонстрирует уровень доверия к представителям различных профессий.
Опрос проводился в апреле-мае "ковидного" 2021 и выявил тот факт, что на первом месте в мире находятся врачи, серьезно опередившие даже ученых.
Если сравнивать с 2019 годом, доверие к докторам выросло на 7 процентных пунктов, а с 2018 — на 9.
Больше всего доверяют докторам британцы (72%), голландцы (71%) и канадцы (70%). Не особо проникаются доверием к ним южнокорейцы (38%), хотя за время пандемии доверие к ним возросло на 10 процентных пунктов, за ними расположились японцы с 52% (+13 п. п.).
Доверие к учёным возросло на 2 п. п. по сравнению с 2019-2018 годами (с 59% до 61%). Также на 2 п. п. выросло доверие к учителям (с 53% до 55%).
В Европе самым большим авторитетом пользуются учёные, которым доверяют 75%, а медики, учителя и обычные люди заняли соответственно второе-четвёртое места в рейтинге доверия с 67%.
Далее по нисходящей следуют:
Что касается России, то уровень доверия к учёным до сих пор самый высокий рейтинге, а не доверяют учёным лишь 7% россиян. На втором месте находятся учителя.
Третье место в российском рейтинге занимают военные, больше своим военным доверяют лишь в Индии и США (по 64%). А не доверяют нашим военным только 16% жителей РФ.
В остальном показатели россиян среднестатистичны, но имеет смысл выделить лишь сравнительно высокую степень доверия к политикам, которым доверяют 16% россиян (и не доверяют 56%).
Сложив рейтинги доверия и недоверия к разным профессиям, авторы исследования получили список самых "доверчивых" и "недоверчивых" стран. Выяснилось, что самыми доверчивыми странами являются Малайзия, Индия и Швеция, а замыкают список Перу, Чили и Колумбия.
Добавим, что результаты общенационального соцопроса показали - профессия дворника, таксиста и охранника вошли в топ-10 самых неуважаемых профессией среди молодёжи и граждан от 30 до 40 лет.
До этого крупнейший рекрутинговый центр опросил школьников и студентов — выяснив, какие же профессии они считают… позорными.
Миллинеалы и "зумеры" ожиданий не подвели — по их мнению, никакого уважения не заслуживают
Общее мнение подростков и молодежи — "лучше голодать или в гроб, чем работать в такой постыдной профессии".
Также социологи выяснили, какими же профессиями родители пугают своих чад — например, в советское время детей пугали "будешь плохо учиться, станешь дворником". Теперь первое место закрепилось за "станешь бомжом", следом идет пресловутый "дворник". Еще родители грозят нерадивым детям профессией таксиста, охранника и уборщицы.
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