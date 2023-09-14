Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Николай Долуда: "Решение руководства страны об открытии новых казачьих кадетских корпусов является дальновидным"

3:31
Общество

Атаман ВсКО, заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы ФС РФ Николай Долуда принял участие в совещании Минпросвещения России по вопросам выполнения решений Совета при Президенте РФ по делам казачества 2020 года об открытии новых казачьих кадетских корпусов в семи регионах страны.

Николай Долуда: "Решение руководства страны об открытии новых казачьих кадетских корпусов является дальновидным"
Фото: Всероссийское казачье общество

Под председательством директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Натальи Наумовой — представители федеральной и региональной власти Ставропольского, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, Омской и Оренбургской областей, а также атаманы Терского, Забайкальского, Енисейского, Иркутского, Оренбургского войсковых казачьих обществ рассказали о ходе выполнения мероприятий дорожной карты по подготовке к открытию в регионах новых казачьих кадетских корпусов.

Всероссийский атаман отметил ощутимую динамику работы руководства Ставропольского края по строительству нового казачьего кадетского корпуса на 500 мест.

— Также сдвигается с мертвой точки вопрос финансирования и осуществления ремонтных работ в зданиях, выделенных под корпуса, в Красноярском крае, в Иркутской, Омской областях. Неприемлемой считаю ситуацию, которая складывается в Забайкальском, Хабаровском краях, в Оренбургской области, — отметил Николай Долуда.

Атаман ВсКО считает, что представители власти названных регионов уклоняются от выполнения решения Совета и предлагают компромиссы потому, что до сих пор не поняли самой сути образовательной деятельности, которая ведется в казачьем кадетском корпусе как общеобразовательной организации, а также того, чем отличается кадетский класс от казачьего, кадетский корпус — от казачьего кадетского корпуса.

— Невозможно осуществлять полноценное казачье кадетское образование в многопрофильном образовательном учреждении, как это предлагает Оренбургская область. Потому что "казачий компонент" предполагает совершенно иной режим, иную организацию учебно-образовательного процесса, иные взаимоотношения в коллективе. Здесь обязательной фигурой является казак-наставник. Наряду с освоением обязательных дисциплин основной образовательной программы, — таким же первостепенным является патриотическое воспитание ребят, знание и соблюдение ими казачьих заповедей, осознание того, что такое казачья честь, казачье братство, что такое служение Родине.

По словам Николая Александровича, вопрос открытия новых казачьих кадетских корпусов в семи регионах — сегодня обретает особую остроту.

— Решение, принятое в 2020 году Советом при Президенте по делам казачества, говорит об одном: Президенту, Верховному Главнокомандующему, а значит и стране — нужны казаки! Казачьи классы, кадетские корпуса воспитывают элиту казачьего сообщества — будущих атаманов. Для них сегодня распахнули двери 25 вузов Ассоциации образовательных организаций, реализующих казачий компонент.

Решение руководства страны об открытии новых казачьих кадетских корпусов, уверен Всероссийский атаман, является дальновидным.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Новости Все >
Актриса Анастасия Макеева рассказала о происшествии с лошадью на съемках
Die Welt*: в Германии обратили внимание активную поддержку РФ со стороны других стран
Вице-премьер России заявил о досрочном открытии левой части Крымского моста
ОК запускает новый поток бесплатного курса для блогеров "Академия контента"
Умер актёр из сериала "Леди Бомж" Александр Кузьменко
Эксперт Артём Геллер допустил блокировку WhatsApp
В Латвии предложили запретить русский язык в школах
В Саратове врачи спасли пациентку с 6-сантиметровой опухолью мозга
Умер советский писатель и автор песен Пётр Катериничев
Телеведущая Ксения Бородина отрицает похудение при помощи препарата от диабета
Популярное
В Индонезии спасли орангутанга из секс-рабства

Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.

В Индонезии спасли самку орангутанга, которую превратили в секс-рабыню
Ракетный удар по Севастополю ознаменовал начало нового этапа СВО
Кремль на перепутье: надо ли отвечать за ракетный удар по Севастополю
Зеленский готов официально объявить войну России
ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по Севастополю
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
У семилетней школьницы из США диагностировали деменцию — Daily Mail
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Уязвимое место есть у всех: как россиян заставляют совершать теракты
Последние материалы
ОК запускает новый поток бесплатного курса для блогеров "Академия контента"
Умер актёр из сериала "Леди Бомж" Александр Кузьменко
Эксперт Артём Геллер допустил блокировку WhatsApp
В Латвии предложили запретить русский язык в школах
В Саратове врачи спасли пациентку с 6-сантиметровой опухолью мозга
Умер советский писатель и автор песен Пётр Катериничев
Телеведущая Ксения Бородина отрицает похудение при помощи препарата от диабета
Журналисты Welt* напомнили о "невообразимых" потерях Украины
Первый канал покажет незавершенный сериал с Пускепалисом в годовщину его смерти
Во Франции госпитализированы туристы из-за отправления в одном из ресторанов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников