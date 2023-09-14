Николай Долуда: "Решение руководства страны об открытии новых казачьих кадетских корпусов является дальновидным"

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Атаман ВсКО, заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы ФС РФ Николай Долуда принял участие в совещании Минпросвещения России по вопросам выполнения решений Совета при Президенте РФ по делам казачества 2020 года об открытии новых казачьих кадетских корпусов в семи регионах страны.

Фото: Всероссийское казачье общество

Под председательством директора Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Натальи Наумовой — представители федеральной и региональной власти Ставропольского, Забайкальского, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской, Омской и Оренбургской областей, а также атаманы Терского, Забайкальского, Енисейского, Иркутского, Оренбургского войсковых казачьих обществ рассказали о ходе выполнения мероприятий дорожной карты по подготовке к открытию в регионах новых казачьих кадетских корпусов.

Всероссийский атаман отметил ощутимую динамику работы руководства Ставропольского края по строительству нового казачьего кадетского корпуса на 500 мест.

— Также сдвигается с мертвой точки вопрос финансирования и осуществления ремонтных работ в зданиях, выделенных под корпуса, в Красноярском крае, в Иркутской, Омской областях. Неприемлемой считаю ситуацию, которая складывается в Забайкальском, Хабаровском краях, в Оренбургской области, — отметил Николай Долуда.

Атаман ВсКО считает, что представители власти названных регионов уклоняются от выполнения решения Совета и предлагают компромиссы потому, что до сих пор не поняли самой сути образовательной деятельности, которая ведется в казачьем кадетском корпусе как общеобразовательной организации, а также того, чем отличается кадетский класс от казачьего, кадетский корпус — от казачьего кадетского корпуса.

— Невозможно осуществлять полноценное казачье кадетское образование в многопрофильном образовательном учреждении, как это предлагает Оренбургская область. Потому что "казачий компонент" предполагает совершенно иной режим, иную организацию учебно-образовательного процесса, иные взаимоотношения в коллективе. Здесь обязательной фигурой является казак-наставник. Наряду с освоением обязательных дисциплин основной образовательной программы, — таким же первостепенным является патриотическое воспитание ребят, знание и соблюдение ими казачьих заповедей, осознание того, что такое казачья честь, казачье братство, что такое служение Родине.

По словам Николая Александровича, вопрос открытия новых казачьих кадетских корпусов в семи регионах — сегодня обретает особую остроту.

— Решение, принятое в 2020 году Советом при Президенте по делам казачества, говорит об одном: Президенту, Верховному Главнокомандующему, а значит и стране — нужны казаки! Казачьи классы, кадетские корпуса воспитывают элиту казачьего сообщества — будущих атаманов. Для них сегодня распахнули двери 25 вузов Ассоциации образовательных организаций, реализующих казачий компонент.

Решение руководства страны об открытии новых казачьих кадетских корпусов, уверен Всероссийский атаман, является дальновидным.