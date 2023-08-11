В России предложили новый способ сокращения рабочей недели. Это эффективно?

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью для Lenta.ru выступила с предложением сократить в России продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов. По ее мнению, такая мера может помочь с выгоранием, — изнеможением, с которым работники сталкиваются в связи с усталостью. Подобное предложение появляется не впервые, однако ранее депутаты выступали с идеями ввести четырехдневную рабочую неделю. Pravda.Ru рассказывает об этой идее и общается с депутатом Оксаной Дмитриевой, а также специалистом в области труда Олегом Косыревым о том, насколько четырехчасовое сокращение рабочей недели целесообразно.

Фото: Fotodom.ru/ Коммерсантъ

Суть идеи

"Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной. [...] Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю", — считает депутат.

Свою идею она объяснила тем, что работники "выгорают".

"Пора говорить всерьез о сокращении рабочей недели для всех категорий работающих. (...) Сейчас с учетом цифровизации, развития программного обеспечения эффективность труда во много раз выросла, а мы относимся к работникам так же, как относились 50 лет назад", — объяснила она.

По ее мнению, это может быть как сокращенная пятница, так и сокращение рабочих часов ежедневно. Конкретную форму могут определить профосоюзы совместно с работодатели, объяснила парламентарий. Чтобы реализация была максимально эффективной, депутат предложила организовать в России добровольный эксперимент с участием работодателей.

"Я бы говорила об эксперименте, который можно в России объявить в течение двух лет. К этому эксперименту работодатели могут подключаться добровольно, в обмен на что им будут предложены определенные преференции, например, получение госзаказов, участие в программах по субсидированию", — пояснила депутат.

Мнение депутата

Pravda.Ru спросила мнение коллеги Бессараб, Оксаны Дмитриевой, члена комитета ГД по бюджету и налогам, о том, как она относится к этой идее.

"Я думаю, что это, во-первых, не нужно. Обычно эти меры предлагают как вариант профилактики безработицы, когда есть объективное сокращение рабочих мест. У нас сейчас все говорят о резком дефиците кадров, прежде всего в промышленности, IT, в рабочих специальностях и так далее [...] Поэтому это сейчас несвоевременно. А если говорить о социальных проблемах, то я считаю, что есть ряд других гораздо более острых проблем, по сравнению с длиной рабочего дня", — сказала она.

Она также усомнилась, что внедрение подобной идеи может помочь самим россиянам.

"Я не вижу на это социального заказа. Гораздо больше других проблем: например, индексация пенсий работающих пенсионеров, у нас сократилось количество официально работающих пенсионеров из-за индексации пенсии, еще масса вопросов по охране труда и соблюдению охраны труда и принципов охраны труда, социальные пакеты, серые/белые зарплаты и так далее. А тут у нас еще будет "серый" рабочий день. Совсем нашли проблему. Рабочий день увеличивать не надо, но люди в некоторых секторах работают сверхурочно, потому что не хватает кадров. Если был бы кризис, то тогда можно было бы об этом говорить", — высказалась Дмитриева.

Мнение эксперта

В беседе с Pravda.Ru Олег Косырев, директор Клинского института охраны и условий труда, согласился с Дмитриевой. По его мнению, такая норма в любом случае не может быть повсеместной, так как навредит и самому работнику (у него уменьшится размер зарплаты), и российской экономике.

"Все зависит оттого, для каких именно категорий, это сложности труда и так далее. Эту норму нецелесообразно применять повсеместно. Есть профессии, есть работа, где тяжелый труд и где действительно нужно сокращать рабочее время, чтобы человек более серьезно восстанавливался. 40-часовая неделя дает возможность вполне по большинству несложных работ привести организм в нормальное состояние [...] Поэтому приведение к такой норме и при той производительности труда, которая у нас есть в Российской Федерации, я считаю, что это будет нанесен вред экономике. Вот такие повальные недифференцированные решения не принесут пользы ни для людей, потому что в любом случае человек будет меньше зарабатывать, потому что он меньше работает, ни для экономики страны в целом", — сказал он.

По словам эксперта, формат сокращенной рабочей недели и так существует для ряда рабочих специальностей. В связи с этим он убежден, что в повсеместном сокращении продолжительности рабочей недели необходимости нет.