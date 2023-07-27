Опрос: Киев должен снова стать русским городом

8:13 Your browser does not support the audio element. Общество

В нашем обществе сформировался чёткий запрос на Победу в борьбе с чудовищным порождением западного либерализма — нынешним укронацистским режимом.

Фото: redstar.ru

Говорю это совершенно определённо, поскольку, руководствуясь принципом "никто мне правды ни о чём не скажет, во всём я должен разобраться сам", то и дело провожу собственные опросы общественного мнения. А поскольку я председатель двух творческих организаций, член Общественной палаты и Художественного совета города-героя Новороссийска, издаю два журнала и газету да к тому же продолжаю работать в школе, то опросить 200-300 коллег и знакомых для меня большой проблемы не составляет.

Среди моих респондентов в основном

писатели,

журналисты,

художники,

военные и гражданские моряки,

учителя.

То есть люди с высшим образованием, имеющие определённый общественный вес и оказывающие влияние на окружающих. На сей раз я предложил им следующий вопрос: "Какой исход СВО вас устроит?" Выбрать можно было из трёх ответов:

"Абсолютная победа России", "Заключение компромиссного мира" и "Немедленное заключение мира на любых условиях".

После получения информации от 50-го опрошенного отношение к СВО (по крайней мере, в имеющем глубокие патриотические традиции Новороссийске) для меня стало совершенно очевидным. Лишь один мой знакомый, поэт, известный либеральными взглядами, бывший капитан дальнего плавания, высказался за "похабный мир". Всего шесть человек проявили готовность к компромиссу, остальные дружно высказались за абсолютную (причём по возможности скорую) победу России.

Опираясь на полученные данные, а также на результаты огромного количества откровенных разговоров с людьми самого разного социального положения, от таксистов и сантехников до вице-адмирала и бывшего мэра Новороссийска, беру на себя смелость утверждать, что наше общество поддержит самые решительные меры нашего верховного руководства, вплоть до

проведения новой мобилизации,

перевода экономики на военные рельсы

и полного разрыва экономических и политических связей с Западом.

До нашего народа, обладающего поучительным историческим опытом, полным жестоких военных трагедий и социальных потрясений, дошла очевидная истина: война на Украине ведётся за само существование русской цивилизации, отступать некуда, за нами Москва! Теперь никакие жертвы, принесённые на алтарь Победы, подавляющему большинству нашего общества уже не кажутся чрезмерными.

Подведя итоги своего исследования, тот же самый вопрос я задал и самому себе, слегка его переиначив: "Нужно ли нам во имя Победы ликвидировать Украину?". Сейчас в наших СМИ возобладала точка зрения, что именно к этому России и следует стремиться, иначе укронацизм при поддержке НАТО непременно попытается взять реванш и не позволит нашей стране мирно развиваться. Однако я очень внимательно слушаю нашего президента, который несколько раз подчёркивал, что Россия не ставит перед собой цель уничтожить Украину как государство. Возможно, некоторые бойцы ВСУ потому и сражаются насмерть, что уверены в том, что "кровожадный кремлёвский диктатор" непременно хочет уничтожить их "ридну нэньку" и переделать всех украинцев в москалей.

Мне кажется, что России достаточно лишить Украину экономического и демографического потенциала, то есть оставить её в пределах четырёх-пяти центральных и западных областей, превратив в некое подобие Латвии или Словакии. При этом Одесса, Николаев, Харьков, Днепр (одно время этот город назывался Новороссийском) должны вернуться в состав России.

То же самое касается и Киева. По какой такой причине "матерь городов русских", город, который до революции считался оплотом русского патриотизма, город Булгакова, Паустовского, Ахматовой (родилась в Одессе, училась в Киеве) мы должны оставлять осквернившим его?

В середине 80-х годов я целую неделю прожил на территории Киево-Печерской лавры, моим самым любимым местом на земле является территория киевского Софийского собора, и мне не понятно, почему до сих пор наши руководители прямо и определённо не озвучили намерение снова сделать Киев русским городом. Это вселило бы надежду в души тех пока ещё граждан Незалежной, которые всем сердцем желают победы нашей стране, а может быть, и сподвигло бы их на сопротивление хунте, превратившей некогда цветущую страну в одно гигантское кладбище. И таких людей немало!

Все мои родственники по материнской линии, а также родственники моей жены живут в Одессе. Со многими, а также с моими бывшими учениками мне удаётся поддерживать связь. Не могу сказать, что они все поголовно на стороне России, однако никто против нас не воюет, единственный радикальный украинский патриот (дядя моей жены) год назад сошёл с ума, а ребята призывного возраста (мои племянники и ученики, у которых я был классным руководителем) предпочитают скрываться от мобилизаторов-могилизаторов.

Однако меня вот что особенно тревожит. Моих одесских родственников и знакомых больше всего напрягают не воздушные тревоги и даже не облавы приезжих рогулей, перед которыми поставлена задача набрать из одесситов две бригады ВСУ. Нет, они страдают от осознания неопределённости своего будущего: то ли им следует готовиться к интеграции в Европу, то ли к воссоединению с Россией, или же предстоит выживать в условиях полной экономической и социальной разрухи. Кстати, никто из них не обвиняет Россию в повреждении Преображенского собора, поскольку мастерство и реальные боевые успехи украинских зенитчиков всем хорошо известны.

Сейчас наша армия ведёт тяжёлые оборонительные бои, по сути, выдерживая не только экономический, но и военный натиск коллективного Запада. К сожалению, до сих пор нам не удаётся отбросить упёртого и умелого врага от Донецка. По оценкам некоторых экспертов, резервы "контрнаступа" ВСУ ещё не исчерпаны. Однако нам необходимо уже сейчас активно и целенаправленно готовиться к освобождению Украины (всей или большей её части, пусть решает наш президент). А для этого следует, не скрывая своих намерений, использовать самые мощные средства поражения (не обязательно тактическое ядерное оружие), сформировать две или три ударные армии и перестать церемониться с вражеским руководством, которое готово пойти на любые преступления, лишь бы удержаться у власти.

Очевидно, что доверие нашего общества к военно-политическому руководству во многом зависит от ситуации на фронте, но ещё более важным фактором грядущей победы является его способность реагировать на "мнение народное". А это мнение требует решительной смены вектора развития России, поскольку наш государственный корабль слишком медленно меняет свой прозападный курс, а некоторые представители элиты до сих пор озвучивают готовность играть по правилам бывших "партнёров".

Оценивая сложившуюся ситуацию, когда Россия ввязалась в смертельную схватку со сворой кровожадных хищников и отвратительных падальщиков, я полагаю, что у нас имеются неплохие шансы порвать им пасти. Запад, развиваясь в парадигме общества потребления, под влиянием оголтелой либеральной пропаганды, возводящей в абсолют гедонизм и всякого рода извращения, в значительной степени разложился. У нас же ещё имеется возможность сойти со скользкой тропы, которая ведёт человечество к пропасти. Но для начала нужно доказать свою духовно-нравственную и военную силу в реальной битве с силами зла, нашедшими реальное воплощение в вызывающем омерзение украинском нацизме.