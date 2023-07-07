Темина Туаева: патриотические темы рождаются естественным образом

Заслуженный деятель искусств России Темина Туаева — человек на Северном Кавказе известный. Как продюсер, режиссёр-документалист она сняла не один десяток резонансных документальных фильмов. Картины получают международное признание, их смотрят с огромным интересом в России.

Фото: Личный архив Темины Туаевой

Но Темина Давидовна не только снимает и продюсирует фильмы, она часто бывает на фестивалях. Привозит своё новое кино как участник и присутствует как председатель жюри. Оценивает картины своих коллег-документалистов беспристрастно и справедливо. Недавно Темина Туаева побывала в городе-герое Новороссийске, на фестивале "Малая земля". В качестве председателя жури в конкурсе документальных фильмов отсмотрела и оценила все отобранные работы.

— Темина Давидовна, как считаете, патриотические фестивали — это сейчас общероссийский тренд? Раньше их в таком количестве не было и столько фильмов не снималось.

Неправильно будет называть это трендом. Мы снимаем фильмы, которые наполнены любовью к родине, о том, что горит в нашей душе и наполняет наши сердца. Необязательно в начале фильма пропечатывать лозунги или эпитеты, когда картина наполнена чувством, которое дает возможность жить счастливо, видно сразу.

Как можно жить, не любя? Тогда ты несчастлив, тогда можешь и уехать, и покинуть свою землю. Мы — нормальные люди, все живем здесь и понимаем, почему мы здесь. Потому что это — наша родина. Это чувство нас переполняет. Мы, кинематографисты, пытаемся проанализировать то, что видим за окном, поэтому фильмы наполняем подобным содержанием. А потом эти фильмы едут на фестивали. Делается это не специально, патриотические темы рождаются как естественное чувство.

— Я задала вопрос с целью понять, не появится ли сейчас излишней спекуляции на патриотические темы и что с этим делать?

Я считаю, что, наоборот, таких фильмов надо делать больше, а не препятствовать.

Сейчас наша страна разделена на тех, кто воюет, и на тех, кто якобы не понимает, что происходит. Мы все — за мир, но многие делают вид, что не видят истинной причины спецоперации или у них мало информации для того, чтобы осознать.

Но правда в том, если ты хочешь понять, что происходит, ты должен получить больше информации, изучить причинно-следственные связи. Значит ты или не хочешь знать или не хочешь понять. Считаю, что это просто обыкновенная трусость и желание сохранить себя: "Моя хата с краю, ничего не знаю. Хочу жить прекрасно, ездить, как раньше, за границу и ни о чём не волноваться".

На одну чашу весов поставлено решение коллективного Запада о нашем уничтожении, на вторую чашу противопоставлена наша жизнь, наши семьи, наши дети. Поэтому скажу своё мнение: наоборот, сегодня патриотических фестивалей мало, также мало хороших фильмов на подобные темы.

Я не наивный человек, понимаю, что такими фильмами не переделаешь мозги, хотя стоит учитывать второй закон диалектики, который гласит о том, что количество переходит в качество. Вода камень точит, и этого никто не отменял. Если мы будем постоянно бить в одну точку, объективно рассказывать о том, что происходит, может быть, до кого-то и достучимся. Это вообще твой долг, если ты хочешь существования своей родины. А как иначе…

— Кинематографисты ринутся снимать на тему Донбасса, а многие и не бывали на Донбассе. Как можно браться за подобное?

Не надо запрещать, пусть снимают. Может, снимут пару картин и со временем им захочется познакомиться со своими героями. Захочется поехать на места боёв, узнать всё из первых рук. И вот ещё произойдёт переформатирование одного, второго… Это — благородная тема, пусть снимают.

Мы тоже скоро поедем туда. У нас есть Лена Базаева, это русская женщина, которая вышла замуж за осетина. Она возглавляет осетинскую диаспору на Донбассе. Боже мой, какую она ведет колоссальную работу! Меня туда зовет чувство долга, об этом человеке надо рассказать обязательно. Считаю, что стыдно, что там не была, хотя снимала документальных фильмов с мест военных событий достаточно.

— Надо признать, что у вас на военные темы много картин. Ваши работы в Европе открывают многим глаза на происходящее.

В своё время снимала везде, где шли боевые действия. К сожалению, у нас сейчас тоже не очень спокойно. Осетия — это такая тлеющая точка, где в любой момент может вспыхнуть конфликт. Живу в таком регионе, и я документалист, как я могу не ездить? Эта история, которая разворачивается на наших глазах.

А то, что фильмы смотрят на международных фестивалях, я этому, конечно, очень рада. За свой первый фильм "Дети кавказской войны" получила Гран-при во Франции, в городе Онфлер. Второй Гран-при нам вручили вместе с Вадимом Цаликовым за фильм "Граждане Беслана". Потом у нас был фильм "Разделённый народ". Ещё была картина "Когда упало небо", она полностью сделана на архивных, документальных кадрах.

В этом году запустили картину, она называется "Стрингер". Фильм рассказывает про оператора, который анонимно снимает военные действия. Мы не показываем этого человека, потому что он много снимал того, чего не снимут официальные операторы. Действительно, о войне на Кавказе, о Южной Осетии, о его трагедии и подвиге у меня много документальных работ, с которыми знакома мировая общественность.

— Документальные фильмы с большим интересом смотрят и российские зрители. Но могу отметить, что в залах почти нет молодёжи. Мне кажется, что это упущение, что молодёжь не интересует патриотическая документалистика.

Это никакое не упущение, наша молодёжь абсолютно похожа на социум. Моё глубокое убеждение: молодёжь — зеркальное отображение нашего внутреннего мира, того, что мы тщательно скрываем от других людей. Молодое поколение — это проекция, то, что происходит за закрытыми дверями в каждой семье. Например, глава семьи в офисе, на людях — вежливый, культурный, а дома — монстр, который жестоко третирует всю свою семью. Так часто бывает. И вот какой он есть в своей сущности, такой и будет ребёнок.

Посмотрите какой нездоровый интерес вызывают у нашего общества передачи, которые ведёт Малахов. На этих передачах любят показывать, как отец проламывает стулом голову матери на глазах у детей. Или как рожают школьницы от своих учителей. Мы только об этом и смотрели по телевизору последние годы. Подобное вызывает нездоровый перекос в нашем обществе, но интерес есть. Поэтому молодёжь и протестует таким образом, они не смотрят эти передачи, но и на фестиваль патриотического кино тоже не пойдут. Это такой своеобразный протест.

Тем не менее существует и другая Россия — культурная и образованная, которой необходимо документальное кино о нашей стране. К мнению этих людей мы, кинематографисты и журналисты, должны прислушиваться.

— Вопрос по поводу общественного мнения. Как считаете, насколько сегодня оно сильно в нашей стране?

Я считаю, что общественного мнения в нашей стране нет. Если бы оно было, то тогда многое было бы по-другому. Сегодня, к сожалению, в обществе правят цинизм и лицемерие. Актёр Алексей Серебряков, когда уезжал в Канаду, сказал, что в стране царит хамство. Возможно, он прав… Посмотрите рекламу, социальные сети, как себя ведут люди. Какие посты, комментарии, фотографии….

Но есть существенный нюанс. В отличие от России, на Кавказе всё-таки существует некоторый элемент общественного мнения, крепко еще национальное воспитание. К авторитету старших прислушиваются, попробуй нарушить или ослушаться. Это как-то сдерживает людей, молодёжи приходится жить с оглядкой на стариков.

В Осетии существует общественное мнение, которое ярко проявляется через социальные сети. Бывает и народное возмущение, и порицание в сети.

Скажу больше, сила общественного мнения на Кавказе сильнее, чем в советское время. С эрой интернета сегодня многого не скроешь, всё предается огласке моментально. Тут же пошла волна обсуждения.

И в Татарстане, и Чувашии, и в Чеченской республике руководство поддерживает и развивает общественное мнение. В Москве если кто-то из чеченских парней набедокурил, то сразу родителей вызывают к ответу. Сильный момент в том, что нарушителя самого привозят домой и там с ним разбираются. Поэтому прежде, чем преступить закон, надо серьёзно подумать о том, что позор ляжет на всю семью, общество отвернётся, младшим братьям и сёстрам будет несладко в школе и во дворе.

Именно на Кавказе общественное мнение работает.

Пусть попробует кто-то из критикующих и осуждающих сегодняшнюю военную ситуацию в стране приехать с каким-либо концертом или корпоративным выступлением.

На Кавказе слишком сильные национальные традиции, которые закладываются с рождения. Чувство долга, чести — это не последние слова. И если надо встать на защиту своей родины, встанут все как один. И уж точно на концертах всяких антироссийских личностей аплодировать не будут. В России к сожалению, не так…

— А как в Осетии относятся к тому, что многие "бегунки-либералы" возвращаются обратно в Россию, дают концерты, корпоративы, пытаются сделать вид, что не было предательства. У вас такое потерпели бы разве?

Я не могу отвечать за всю Осетию, хотя выше косвенно ответила на этот вопрос. Лично я отношусь к этому отрицательно, и вот почему. Я считаю, что Россия как страна традиционно больше заботилась о других, особенно после войны. О себе она думала в последнюю очередь. У России нет нездоровых амбиций, недоразвито чувство самоуважения. И вот это всепрощенчество предателей, эта беззубость, беззлобность — от отсутствия самоуважения. Плюй на нас, вытирай ноги, предавай — всё стерпим, мы же большие и добрые…

— Особенно сейчас это выглядит предательством по отношению к воюющим парям и к тем, кто гибнет. Осетинских ребят на СВО много погибло?

У нас огромное количество погибших. Появились новые кладбища, но мы всегда помнили, что чувство долга у осетин на первом месте, даже у женщин. Мы — совсем другой народ. Наши матери говорят: "Попробуй вернись без славы". Сыновей надо воспитывать как воинов, как настоящих мужчин.

Чтобы вы знали: по количеству осетин меньше, чем любого другого народа. Даже Сталин в 1943 году дал приказ — осетин не брать на фронт. Слишком много погибло, боялись, что народ вымрет. Всем известна история семьи Гроздановых. У матери на войне погибло семь сыновей, одна дочь осталась. И в Осетии таких семей много, во время Великой Отечественной больше всего Героев Советского Союза было среди осетин. И сейчас, когда на Донбассе решается судьба России, как Осетия может остаться в стороне?

— Как считаете, идеологическая работа у нас в стране ведётся? И на каком она уровне?

Смотря какая.

Идеологическая работа либералов и антироссийских оппонентов поставлена замечательно. Вкачено огромное количество денег и ресурсов, видна серьёзная работа.

А вот с нашей стороны патриотическая, идеологическая работа, к сожалению, очень слабая. Только сейчас она начинает зарождаться и подниматься. Появляются новые фильмы на актуальные темы, например, тема новой пионерии, организации для молодёжи. Спецоперация, как прожектор, выявила наши слабые стороны и особенно — воспитание молодёжи. Мы ничего не посадили, а уже собрались получать плоды. А надо не только сажать, необходимо рыхлить, удобрять, поливать. Тогда плод созреет и упадет.

Вот вы меня спросили по поводу спекуляции на патриотические темы. Пусть кинематографисты снимают, как можно больше, даже если это будет профанация. Пусть снимут десять фильмов, три из них будут нормальные, остальное отпадёт само собой. Надо реально смотреть на вещи, мы только начали работать в этом направлении. У нас в стране разве много фестивалей патриотического кино? На пальцах одной руки можно посчитать…

— Мне очень понравился ваш документальный фильм совместно с режиссёром В. Цаликовым "Граждане Беслана". Если называть патриотическим кино, то только вот такой фильм. А что сегодня происходит в этой школе, которая была захвачена?

Этот фильм обошёл весь мир, в нём мы хотели рассказать о трагедии, которая случилась в Беслане. В следующем году исполнится двадцать лет со дня случившегося, но забыть такое невозможно.

К сожалению, школу уничтожили, она очень долго стояла разбитой. Сейчас там построен мемориал погибшим, висят фотографии детей и бойцов из "Альфы", лежат цветы, игрушки, бутылки с водой как символ страдания детей. В ближайшее время поставят часовню. А вместо старого здания заново построили две школы, красивую детскую площадку.

— В фильме показан эпизод, когда маленького мальчика несли на операцию и он говорил: "Я ничего не боюсь — я же осетин". Меня поразило мужество ребенка.

Это передается генетически, дети впитывают эту культуру с молоком матери. Мужество и бесстрашие. И девочки точно такие же, они умеют постоять за себя. Этим героическим детям в Италии был поставлен памятник. Потом, спустя пять лет, о детях Беслана мы сделали фильм "Ты и я". Его снял режиссёр Пулат Ахматов. Герои, пережившие эти страшные события, повзрослели, у всех своя жизнь, у многих свои семьи, дети. В фильме мы показали, какие из этих детей выросли ответственные, надёжные люди, как они осознают историю своего народа, как чтят свою землю.