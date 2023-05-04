"Зелёный змий" прописался на российских дорогах

6:29 Your browser does not support the audio element. Общество

В конце XIX века потребление в России спиртных напитков на душу населения было ниже 4,7 литра — почти самым низким в Европе и Америке. А в 1914 году в связи с началом мировой войны в стране вступил в силу сухой закон.

Фото: pixabay. com

В 1906–1910 годах душевое потребление алкоголя составляло во Франции — 22,9, Италии — 17,3, Австрии — 7,8, Венгрии — 7,6 литра в год на человека. И все же рассуждения на тему: русская болезнь — алкоголизм или нет, становятся бессмысленными, когда сегодня на наших дорогах по вине пьяных водителей и, в меньшей степени, пьяных пешеходов ежегодно гибнут десятки тысяч людей.

Наш ВВП забирают пьяные водители

Эта тема — наиболее актуальная в России, ведь даже на Кавказе, относительно благополучном регионе страны в плане потребления алкоголя, когда-то совет всеосетинского народного общественного движения "Стыр Ныхас" на заседании обсуждал меры усиления борьбы с наркоманией и алкоголизмом.

В докладе ВОЗ о дорожно-транспортном травматизме сообщалось, что особо тревожная ситуация складывается на дорогах России: например, в 2003 году на наших магистралях каждый день погибало около 100 человек. Ежегодно мы теряем на дорогах десятки тысяч человек. Это почти треть смертей от дорожно-транспортного травматизма, регистрируемых каждый год в Европе. Из 2,4 миллионов человек, ежегодно получающих травмы и увечья в результате ДТП, полмиллиона — россияне. А что сегодня — читайте СМИ.

Главные причины трагедии, считают эксперты ВОЗ, следующие:

высокие скорости,

отсутствие безопасных пешеходных дорожек,

вождение в нетрезвом виде,

игнорирование ремней безопасности.

А исходная причина каждого пятого дорожно-транспортного происшествия — пьянство за рулём. И тот же пьяный никогда не снизит скорость и не будет пристёгиваться ремнём безопасности. В некоторых странах экономические потери в результате дорожно-транспортного травматизма достигают 2 процента ВВП. Для России социально-экономический ущерб от ДТП эксперты ВОЗ оценивают от 1,5 до 5 процентов ВВП.

В советские времена не раз предпринимались попытки приблизить пункты медицинского освидетельствования на алкоголь к дорогам, удалённым от хорошо оснащённых стационарных лечебных учреждений. А потом это забыли, да и денег не стало. За последние десятилетия число погибших в ДТП возросло до десятков тысяч. Причём, около 20 процентов погибло в авариях, связанных с пьянством водителей и пешеходов.

Пьяному скорость — не помеха

Очевидно, что любая эффективность, направленная против "всяких излишеств нехороших", в первую очередь, зависит от решимости государственной власти противодействовать алкашам на колёсах.

Во Франции потребление алкоголя лицами старше 16 лет сократилось за последние 40 лет на 38 процентов. Такие данные публикует сегодня институт статистики INSEE. А чтобы добиться такого результата, государственные власти использовали различные рычаги. И главное — ценовую политику: до 1992 году включительно цены на алкоголь повышались одновременно с ценами на табачные изделия. Важную роль в профилактике сыграло и принятие в 1991 году знаменитого закона Эвина, запрещавшего рекламу вина. И это во Франции! К слову, здесь весьма пострадала традиция королевских гонок формулы 1 — гонщики должны были теперь пить воду и пожимать друг другу руки вместо веселого обливания шампанским.

Наконец, ужесточение наказания за нахождение за рулём в нетрезвом виде и снижение допустимой нормы содержания алкоголя в крови водителя, безусловно, также побудили жителей Франции поменьше пить за рулём.

Любопытное движение возникло в США — "бамперная агитация", которая была изначально направлена против пьяных водителей. На заднем никелированном бампере американских машин можно прочитать:

"Пьяные водители убивают в США семьдесят человек в день. Вы можете оказаться следующей жертвой. Звоните в организацию "Матери против пьяных водителей".

Во многих штатах были приняты новые, более жёсткие законы, как в отношении самих нарушителей, так и тех, кто способствует пьянству за рулём. В частности, в 37 штатах приняты постановления судов о привлечении к ответственности за совершённые преступления в нетрезвом состоянии не только самих виновников, но и тех, кто продавал им спиртное

Несомненно, что многие смерти и увечья на дорогах можно предотвратить, но все профилактические меры осложняет алкоголь. Прав доктор Роберто Бертолини, директор специальной программы "Здоровье и окружающая среда" Европейского регионального бюро ВОЗ, считающий, что нельзя относиться к смертям и увечьям на дорогах как к неизбежным издержкам от использования транспорта. Их можно предотвратить, и существуют пути, позволяющие с эффективностью решать эту проблему. Главная составляющая дорожного травматизма — скорость. Скорость приближения к смерти.

Скорость — основной фактор смертельного риска на дорогах: увеличение её всего на 1 км/час увеличивает вероятность несчастья на 3 процента. Увеличение скорости с 30 до 50 км/час повышает риск смертельной травмы для пешехода в восемь раз.

Для людей, находящихся в автомобиле, риск погибнуть в результате аварии при скорости 80 км/час в 20 раз выше, чем при 32 км/час. Значит, мощным потенциалом снижения смертности и травматизма на дорогах обладает ограничение скорости. Но будет ли ограничивать скорость авто пьяный водитель? Вряд ли.