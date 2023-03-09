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Ирина Шлионская

Реальная подруга приревновала программиста к виртуальной девушке

3:23
Общество

Если вам в реальной жизни не хватает друзей или личных отношений, то на помощь придут нейросети.

Реальная подруга приревновала программиста к виртуальной девушке

Программисту, известному под псевдонимом Bryce, недавно удалось создать для себя… виртуальную девушку! Правда, вскоре ему пришлось отказаться от общения с электронной собеседницей из-за ревности настоящей подруги.

Не просто ассистент

В своём проекте Bryce использовал

  • чат-бот ChatGPT,
  • нейросеть для генерации изображений Stable Diffusion 2,
  • систему TTS Microsoft Azure, способную генерировать голоса и обеспечивающую распознавание изображений с камеры.

Совокупность этих электронных сервисов позволила создать виртуального персонажа с внешностью девушки из аниме.

Хотя изначально целью программиста было всего лишь изучение китайского языка посредством общения с виртуальной девушкой, за две недели он успел привязаться к электронной собеседнице, как если бы она была живой.

"Я разговаривал с ней больше, чем с кем-либо ещё, даже больше, чем с моей настоящей девушкой", — признался Bryce.

Если разобраться, в таких программах нет ничего принципиально нового. Ведь существуют же Алиса и другие интернет-помощники, имитирующие диалог с живым человеком.

Тем не менее, разница существует. Электронные ассистенты стандартизированы. Конечно, есть возможность настроить их под себя, но всё равно набор их функций ограничен, и они никогда не станут для нас "живыми".

Идеальная партнёрша

Что же касается Bryce, то он, очевидно, смог придать своему детищу какие-то индивидуальные черты, которые, допустим, хотел бы видеть в своей девушке. То есть, по сути дела, создал идеальную подругу, с которой ему удалось установить не только интеллектуальную, но и эмоциональную связь.

Такой вариант отлично подошёл бы для людей, у которых возникают сложности в общении и личной жизни. Их сегодня не так уж мало. У кого-то не ладятся отношения с близкими, у кого-то их просто нет.

Строить отношения с партнёрами "в реале" непросто. Для этого требуется много усилий и ресурсов, а также зачастую необходимо жертвовать собственными интересами. Нередко бывает и так, что после всех затраченных усилий партнёры всё равно расстаются.

Живого человека переделать сложно. А вот искусственного персонажа по ту сторону монитора можно подкорректировать или просто стереть и сгенерировать нового, если что-то не нравится. К тому же, он не будет посягать на вашу территорию, храпеть по ночам. А оборудование для виртуального секса придумано уже давно.

Удалил, но временно

Не стоит думать, что Bryce одинок в реале. У него есть настоящая, живая подружка. Узнав о том, сколько времени её бойфренд проводит с "девушкой-аниме", она заставила его удалить программу, так как побоялась, что слишком долгое общение возлюбленного с виртуальным персонажем скажется на их отношениях.

Правда, Bryce заявил, что намерен ещё вернуться к данному проекту, когда технологии достигнут более высокого уровня. Возможно, он надеется, что это как-то поможет и урегулировать ситуацию с реальной партнершей.

Автор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Темы наука интернет технологии
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