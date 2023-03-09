Реальная подруга приревновала программиста к виртуальной девушке

3:23 Your browser does not support the audio element. Общество

Если вам в реальной жизни не хватает друзей или личных отношений, то на помощь придут нейросети.

Программисту, известному под псевдонимом Bryce, недавно удалось создать для себя… виртуальную девушку! Правда, вскоре ему пришлось отказаться от общения с электронной собеседницей из-за ревности настоящей подруги.

Не просто ассистент

В своём проекте Bryce использовал

чат-бот ChatGPT,

нейросеть для генерации изображений Stable Diffusion 2,

систему TTS Microsoft Azure, способную генерировать голоса и обеспечивающую распознавание изображений с камеры.

Совокупность этих электронных сервисов позволила создать виртуального персонажа с внешностью девушки из аниме.

Хотя изначально целью программиста было всего лишь изучение китайского языка посредством общения с виртуальной девушкой, за две недели он успел привязаться к электронной собеседнице, как если бы она была живой.

"Я разговаривал с ней больше, чем с кем-либо ещё, даже больше, чем с моей настоящей девушкой", — признался Bryce.

Если разобраться, в таких программах нет ничего принципиально нового. Ведь существуют же Алиса и другие интернет-помощники, имитирующие диалог с живым человеком.

Тем не менее, разница существует. Электронные ассистенты стандартизированы. Конечно, есть возможность настроить их под себя, но всё равно набор их функций ограничен, и они никогда не станут для нас "живыми".

Идеальная партнёрша

Что же касается Bryce, то он, очевидно, смог придать своему детищу какие-то индивидуальные черты, которые, допустим, хотел бы видеть в своей девушке. То есть, по сути дела, создал идеальную подругу, с которой ему удалось установить не только интеллектуальную, но и эмоциональную связь.

Такой вариант отлично подошёл бы для людей, у которых возникают сложности в общении и личной жизни. Их сегодня не так уж мало. У кого-то не ладятся отношения с близкими, у кого-то их просто нет. Строить отношения с партнёрами "в реале" непросто. Для этого требуется много усилий и ресурсов, а также зачастую необходимо жертвовать собственными интересами. Нередко бывает и так, что после всех затраченных усилий партнёры всё равно расстаются.

Живого человека переделать сложно. А вот искусственного персонажа по ту сторону монитора можно подкорректировать или просто стереть и сгенерировать нового, если что-то не нравится. К тому же, он не будет посягать на вашу территорию, храпеть по ночам. А оборудование для виртуального секса придумано уже давно.

Удалил, но временно

Не стоит думать, что Bryce одинок в реале. У него есть настоящая, живая подружка. Узнав о том, сколько времени её бойфренд проводит с "девушкой-аниме", она заставила его удалить программу, так как побоялась, что слишком долгое общение возлюбленного с виртуальным персонажем скажется на их отношениях.

Правда, Bryce заявил, что намерен ещё вернуться к данному проекту, когда технологии достигнут более высокого уровня. Возможно, он надеется, что это как-то поможет и урегулировать ситуацию с реальной партнершей.