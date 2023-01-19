Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антон Бакетов

Интернет-омбудсмен: микроботы будут внутри каждого человека

Общество

Нейросети появляются во многих сферах нашей жизни.

Интернет-омбудсмен: микроботы будут внутри каждого человека

Чем нейросети отличаются от искусственного интеллекта; когда учёные смогут создать машину с интеллектом на уровне кошки; правда ли, что в скором времени человек сольётся с технологиями, и те будут влиять на его решения, рассказывает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

— Дмитрий Николаевич, какого уровня достиг искусственный интеллект?

— Пока не существует искусственного интеллекта. Существуют нейросети. Мы их обучаем, это называется разметкой сети, но мы не понимаем, что же внутри них структурируется, и как они будут принимать решения. Иногда эти решения кажутся сознательными, но на самом деле нейросети функционируют как обыкновенный бездушный автомат.

Есть предпосылки к тому, что через 5-10 лет мы получим нейросети, которые могут себя осознавать так же, как и люди. Но пока мы наполняем их одушевлённостью, так же как кошек и собак, которые одушевлёнными не являются. Через 3-4 года мы можем получить искусственный интеллект, который будет сопоставим с интеллектом кошки.

— Если искусственный интеллект почувствует себя личностью, какие угрозы это таит для человечества?

— Главная угроза — это то, что человек перестанет быть человеком в том виде, к которому мы привыкли. Человек сольётся с машинами. Это не значит, что у нас будут:

  • пластиковые конечности,
  • дополнительные девайсы.

Скорее, наш мир будет более, чем трёхмерен. То есть, он будет с технологически дополненный реальностью. Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью нашего бытия. Люди будут уже не индивидуальны, а близки к коллективному сознанию. Не знаю, как эти группы будут разделяться: на всё человечество или на отдельные коллективы. Важно, что ментальные способности людей смогут распространяться на других людей и смогут объединяться. То есть, мы сами будем другими.

Скорее всего, микроботы, из которых будет состоять дополненная реальность, будут находиться в атмосфере, мы будем дышать ими, они будут внутри нас, в крови, мозге, клетках. И это будет естественно. Так же, как сейчас мы дышим спорами грибов.

Технологии помогают человеку создавать вокруг себя новый мир и реализовывать свой творческий потенциал. Люди будут меньше работать физически, меньше будут тратить времени на добывание пищи или денег, а будут больше стремиться к самореализации, самосовершенствованию, творению чего-либо. Будет абсолютно иное общество.

Основная задача мозга — это предвосхищать ситуацию, чтобы осуществить выживание организма во внешней среде. И первое, на что будет направлен искусственный интеллект, это предсказание локального будущего хотя бы на 2-3 секунды. Смартфон с таким искусственным интеллектом у вас в кармане снизит вероятность попадания в ДТП или получения травмы в результате несчастного случая, практически до нуля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Бакетов
Антон Бакетов — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы наука ученые интернет технологии исследование
Новости
Президент Казахстана распустил нижнюю палату парламента
Le Figaro: победа России на Украине обернётся смертельной катастрофой для НАТО и ЕС
Рустам Солнцев заявил, что на Волочковой может жениться только фрик
Шурыгин заявил, что все основные сражения СВО на Украине произойдут до осени 2023 года
Песков: Россия и Путин есть и будут, Зеленский должен скорее это осознать
Читатели Die Welt* осудили Зеленского после его критики Шольца за недостаток помощи для ВСУ
Начальник Генштаба Польши Анджейчак: столкновения с Россией Украина может просто не выдержать
Умер народный артист РФ Николай Досталь
МИД России: потребовавший извинений от Лаврова Еврейский конгресс дискредитировал себя
Зеленский: ВСУ вернут Крым, если Запад передаст тяжёлое вооружение Киеву
Популярное
Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной

Требования к внешнему виду солдата прописаны в уставе военной службы, отметил генерал.

Генерал Соболев объяснил запрет бороды и планшетов в армии воинской дисциплиной
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
Военный ВС РФ Лукоянов рассказал о пытках, которым подвергся в украинском плену
В Варшаве на аукционе выставили на продажу личные вещи военнопленных ВС РФ
Европейский еврейский конгресс призвал Лаврова извиниться за слова о еврейском вопросе
Знак зодиака 19 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Войну меряют не только кровью, но и деньгами Сергей Лебедев "Алиса, где встретить призрака в России?" Дмитрий Соколов
Британцы оценили реакцию жены Зеленского на крушение вертолёта под Киевом: крокодиловы слёзы
МК: Леонков заявил о самом эффективном оружии ВС РФ против танков из Германии "Леопард"
Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником
Пропавший Владимир Познер объявился в США вместе с Леонидом Ярмольником
Последние материалы
Депутат Николай Новичков предложил признать Ивана Урганта иноагентом
Леонков: боеприпасы к РСЗО HIMARS угрожают Крыму и всем приграничным регионам РФ
Разведка Британии MI-6 оценила возможность использования ВС РФ в ходе СВО танка "Армата"
Продюсер Иосиф Пригожин устроил бунт редакции на шоу "Звёзды сошлись"
Названа истинная причина госпитализации Ларисы Удовиченко
"Наша Нiва": РФ перебрасывает военных в цистернах на территорию Белоруссии для наступления на Киев
Депутат Госдумы Белик назвал слова Госдепа США об ударах по Крыму иезуитским лукавством
Зеленский пожаловался на замедление боевых действий из-за зимы и нехватки оружия
Сомнолог связал смерть подростка в Москве от "бессонницы" с разрушением мозга
НГ: россияне ждут СССР-2 с державностью и соцгарантиями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников