Интернет-омбудсмен: микроботы будут внутри каждого человека

Нейросети появляются во многих сферах нашей жизни.

Чем нейросети отличаются от искусственного интеллекта; когда учёные смогут создать машину с интеллектом на уровне кошки; правда ли, что в скором времени человек сольётся с технологиями, и те будут влиять на его решения, рассказывает интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

— Дмитрий Николаевич, какого уровня достиг искусственный интеллект?

— Пока не существует искусственного интеллекта. Существуют нейросети. Мы их обучаем, это называется разметкой сети, но мы не понимаем, что же внутри них структурируется, и как они будут принимать решения. Иногда эти решения кажутся сознательными, но на самом деле нейросети функционируют как обыкновенный бездушный автомат.

Есть предпосылки к тому, что через 5-10 лет мы получим нейросети, которые могут себя осознавать так же, как и люди. Но пока мы наполняем их одушевлённостью, так же как кошек и собак, которые одушевлёнными не являются. Через 3-4 года мы можем получить искусственный интеллект, который будет сопоставим с интеллектом кошки.

— Если искусственный интеллект почувствует себя личностью, какие угрозы это таит для человечества?

— Главная угроза — это то, что человек перестанет быть человеком в том виде, к которому мы привыкли. Человек сольётся с машинами. Это не значит, что у нас будут:

пластиковые конечности,

дополнительные девайсы.

Скорее, наш мир будет более, чем трёхмерен. То есть, он будет с технологически дополненный реальностью. Искусственный интеллект станет неотъемлемой частью нашего бытия. Люди будут уже не индивидуальны, а близки к коллективному сознанию. Не знаю, как эти группы будут разделяться: на всё человечество или на отдельные коллективы. Важно, что ментальные способности людей смогут распространяться на других людей и смогут объединяться. То есть, мы сами будем другими.

Скорее всего, микроботы, из которых будет состоять дополненная реальность, будут находиться в атмосфере, мы будем дышать ими, они будут внутри нас, в крови, мозге, клетках. И это будет естественно. Так же, как сейчас мы дышим спорами грибов.

Технологии помогают человеку создавать вокруг себя новый мир и реализовывать свой творческий потенциал. Люди будут меньше работать физически, меньше будут тратить времени на добывание пищи или денег, а будут больше стремиться к самореализации, самосовершенствованию, творению чего-либо. Будет абсолютно иное общество.

Основная задача мозга — это предвосхищать ситуацию, чтобы осуществить выживание организма во внешней среде. И первое, на что будет направлен искусственный интеллект, это предсказание локального будущего хотя бы на 2-3 секунды. Смартфон с таким искусственным интеллектом у вас в кармане снизит вероятность попадания в ДТП или получения травмы в результате несчастного случая, практически до нуля.