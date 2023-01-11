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Любовь Степушова

Социолог: в России нужно менять всю систему судопроизводства

Общество

В 1990-е годы под влиянием Запада в России был введён мораторий на смертную казнь. Действительно ли сейчас назрел вопрос о возвращении смертной казни, почему необходимо реформировать всю систему судопроизводства, и как США обходят запрет на смертную казнь, рассказал д. соц. н., профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев.

Социолог: в России нужно менять всю систему судопроизводства

— Геннадий Иванович, назрел ли вопрос о введении смертной казни в России?

— Этот вопрос уже давно волнует наших граждан. Множество детей пострадали от педофилов. Люди возмущались ещё и потому, что педофилы получали небольшие сроки, выходили по амнистии и совершали более тяжкие повторные преступления.

Судопроизводство — это защита граждан от тех людей, которые нарушают законы и покушаются на жизнь этих самых граждан. Самые незащищённые граждане, естественно, дети. Поэтому в России была волна возмущения, люди требовали отменить мораторий на смертную казнь.

Мораторий появился у нас в 1990-е годы с подачи Запада, потому что мы, вроде как, присоединились к европейским ценностям. Но те же США в каких-то штатах имеют смертную казнь, в каких-то — не имеют, и они манипулируют этим как хотят.

Когда они хотят убить того или иного человека (законно или незаконно — это уже другой вопрос), они судят его там, где им надо, и приговаривают к смертной казни. У них есть десятки различных вариантов, как можно умертвить человека. Но почему-то именно нам они запрещают это делать. Наверное, есть какие-то свои соображения.

Мы в 1990-е годы были в эйфории, когда якобы присоединились к Западу. Была такая либеральная теория, которая предполагала, что мы идём дальше к гуманизму. Но мы видим, что неолиберализм больше связан:

  • с диктатурой,
  • фашистскими методами.

На Украине в чистом виде либерализм, неолиберализм, который насаждали там 30 лет после распада Советского Союза западные кураторы. На Украине запрещена смертная казнь, но они могут запросто расстреливать людей, якобы защищая конституционные права или ещё что-то.

Поэтому, конечно, этот вопрос назрел. Но он назрел не точечно, как некоторые говорят: "Давайте мы введём одну, другую статью, и нам будет счастье". Нет, счастья такого не будет, необходима действительно серьёзная реформа — прежде всего судебных органов. Потому что, по социологическим исследованиям, 50-60% граждан не доверяют нашим судам.

Следовательно, необходимо реформирование судебной системы. Необходимо сделать выборных судей. Сейчас судьи назначаются сверху административным методом. Но мы знаем про краснодарскую банду: она действовала под прикрытием судебных органов, когда по суду отбирали у людей собственность, землю. Можно ли такому судье доверять жизнь человека? Нет. Это же ужас! Такого судью нужно отстранять и судить самого. Поэтому тема назрела у нас очень давно, но она требует кардинального решения, системного подхода.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Марина Севастьянова
Марина Севастьянова— филолог, журналист, редактор Правды.Ру
Темы сша суд закон россия история убийство
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