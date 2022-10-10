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Автор Ирина Гусакова

Эксперт Цветков: "Главное качество айтишника — трудолюбие и умение работать в команде"

Общество

В наши дни реклама IT-специальностей повсюду. На телевидении, в интернете, даже по радио. По данным профильных медиа, средняя заработная плата, несмотря на кризис, остается на уровне 150 тысяч рублей. В то же время данная область ещё молода, но уже полнится стереотипами. Нужно ли знать математику? Может, надо иметь аналитический склад ума? Быть интровертом? Выпускником Бауманки? Очки с толстыми линзами? Давайте разберёмся, как оценить успешность освоения новой для вас IT-профессии вместе с руководителем отдела разработки ПО, преподавателем и ментором по программированию Сергеем Цветковым.

 

IT-специалист: подводные камни

"Я видел много людей, успешно сменивших свою профессию на IT-сферу. Видел, как программистами становились продавцы сим-карт, автослесари, юристы, спортсмены, операторы колл-центров. Ни у кого из них не было технического образования, разве что кроме автослесарей. Никто из них не блистал знаниями математики или умением придумывать нетривиальные алгоритмы. Но у них получилось. Поэтому я призываю отбросить страх незнания математики, если это ваш основной тормоз на пути к цели", — делится опытом эксперт.

Именно усидчивость, как правило, приписывают IT-специалистам как чуть ли не главное качество. На самом деле подразумевается трудолюбие. Да, стереотипный "идеальный программист" в вакууме способен долгие часы сидеть перед монитором, решая сложную задачу. Но таких мест работы — крупицы, а образ жизни — это почти всегда выбор, а не требование профессии. 99% современного ПО разрабатывается большими командами, с постоянными встречами по обсуждению функционала и решений. Тот стереотипный программист уже давно не вписывается в индустрию, фраза "люблю работать один" как красный флаг для работодателя. Вы вряд ли найдете работу в стиле одинокого волка в IT, даже если постараетесь.

Кто же такой айтишник сегодня? Были времена, когда что-то относительно работающее могли сделать 1-2 человека. Стоит вспомнить сайты 2000-ных годов — когда на сайте указан только номер телефона. Например, те же кафе, когда приходилось звонить, поскольку доступное меню часто отличалось от официального, а заказ доставлял неизвестно кто и неизвестно когда. Теперь сравните это с опытом использования какого-либо агрегатора по доставке. Где множество кафе и ресторанов, одно приложение со всей нужной информацией. Разница ощутима. В первом случае работали программисты (мастера на все руки), во втором — целая команда, укомплектованная:

  • менеджером проекта,
  • менеджером продукта,
  • аналитиками,
  • тестировщиками,
  • программистами,
  • devops-инженерами.

Суть в том, что индустрия развивается, IT-сфера предлагает множество разных направлений деятельности, почти на любой вкус и уж точно на любой "склад ума".

Так что же самое главное?

"Я много раз убеждался, что здесь, как и во многих других профессиях, главное — это ваш интерес и трудолюбие. Именно эти две составляющее позволят вам получить недостающие знания, освоить недостающие умения. По-настоящему получать удовольствие от плюсов профессии и не замечать минусов", — резюмировал эксперт.

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