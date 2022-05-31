Миллиарды в казну: Как государство может заработать на продаже "красивых" номеров

В России есть немало обеспеченных автовладельцев, которые вовсе не прочь выделиться не только эффектной моделью "железного коня", но и престижными госномерами. Кто-то, может, скажет, что это пережиток прошлого, однако факт налицо — в России номера с определенным сочетанием цифр — это показатель статуса, ведь это означает, что у автовладельца есть связи, которые автоматически относят его к "касте неприкасаемых". За столь востребованные номера, не ограниченные установленным, согласно правилам, количеством букв и цифр, например, с эффектными цифрами 777 (в народе 7 считается счастливым числом) люди готовы платить немалые деньги. Закон рынка гласит, что на спрос всегда есть предложение — и эту нишу с удовольствием занимают перекупщики теневого рынка, которые не только крадут деньги из казны, но еще и способствуют процветанию коррупции в ГИБДД. Автор проекта "20 идей по развитию России" Дмитрий Давыдов уверен, что подобные "слабости" можно было бы обернуть на благо для всего общества. И он даже предложил конкретный план.

Как в России обстоят дела с получением престижных номеров

Любой новоиспеченный автовладелец в России получает государственный регистрационный знак официально по принципу лотереи — то есть при регистрации машины ему вручают первый госзнак из числа свободных. Однако многих такой подход не устраивает — и тогда начинается охота за престижными табличками — согласно статистике, только в январе этого года фраза "Купить красивый номер на авто" в поисковике "Яндекса" появлялась в запросах примерно 20 тыс. раз, что говорит о неослабевающем интересе граждан.

И спрос находит предложение — в интернете можно найти немало площадок, где продаются престижные номера — их характеризует специальная комбинация цифр и букв, например А777АА — за такую эффектную комбинацию могут попросить и полтора миллиона, за номера попроще — от 50 тыс. рублей. И сайтов предостаточно, но государство при этом ничего не получает. Попытки бороться с нелегальными доходами и теневым рынком в этой сфере предпринимались не раз. В 2015 году один из депутатов предложил продавать регзнаки с аукционов, чтобы таким образом пополнять региональные дорожные фонды, однако на рассмотрении в Госдуме проект завернули. Затем шли разговоры о том, что в 2021 году вступит в силу закон о получении "особых" номеров через портал "Госуслуги", продвигал его депутат Госдумы от ЛДПР Александр Шерин. Он отмечал, что зарезервировать такой номер сможет любой участник аукциона, "а не только те лица, которые обладают определенными связями в структурах Госавтоинспекции". Но 21 декабря Госдума отклонила законопроект, сославшись на неготовность региональных подразделений ГИБДД работать с онлайн-торгами. Есть и другая версия — мол, из-за отсутствия фиксированной цены перекупщики будут скупать номера на аукционах и сбывать их уже по большей цене.

Автор "20 идей" уверен, что введение в обращение "очень престижных номеров” — то есть комбинации с нестандартным количеством символов, например — 7, 7А, имеет огромный потенциал для экономики страны — ведь их легальная продажа могла бы принести немалый доход в пользу государства. В качестве примера он приводит опыт Объединенных Арабских Эмиратов, где за один аукцион по продаже очень престижного номера правительственный регулятор получает десятки миллионов долларов. Что касается точных астрономических сумм, то стоит припомнить, что в Дубае в 2016 году номерной знак "5" был продан за 8 млн евро, а в 2021 году номер "AA9" ушел с молотка за 10,35 млн долларов. И такие аукционы в Эмиратах проводятся на регулярной основе уже десятилетия.

Официальный ответ властей и предложение Дмитрия Давыдова

Дмитрий Давыдов отправил официальный запрос в МВД РФ в сентябре 2021 года с предложением продавать на аукционах автомобильные номера с меньшим содержанием знаков. Из ответа ведомства следует, что за совершенствование законодательства в этой сфере отвечает Министерство экономического развития РФ, которое опирается на действующий ГОСТ Р 50577 — 2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования". Также в ведомстве сообщили:

"Изменение закрепленной в ГОСТ Р 50577 — 2018 структуры используемых при государственной регистрации транспортных средств государственных регистрационных знаков в настоящее время не планируется".

Исходя из официального ответа, старт продажи зависит от Минэкономразвития. При этом было объявлено, что самые престижные комбинации могут быть выставлены на аукцион по цене около 6 млн рублей. Но Дмитрий Давыдов считает, что если есть спрос на такую роскошь, то стартовая цена за номера из 1 или 2 символов должна быть в разы больше: около 50-250 млн рублей.

"Включение в существующий проект возможности для государства выставлять на аукцион ограниченные серии "очень престижных" коротких номеров принесет огромный финансовый эффект, став ощутимым источником пополнения бюджетных средств", - уверен автор "20 идей".

Дмитрий Давыдов считает, что короткие номера не будут противоречить техническому регламенту ТС "О безопасности колесных транспортных средств", поэтому он предлагает МВД и Минэкономразвития дополнить существующий проект возможностью продавать короткие "престижные" номера на аукционе и пересмотреть позицию по изменению ГОСТа, чтобы добавить возможность выпускать номера с меньшим количеством символов. Данная инициатива не потребует существенных затрат, но привлечет значительное финансирование в госбюджет.

Дмитрий Давыдов уверен, что сложностей при этом возникнуть не должно, ведь за выпуск таких "элитных" номеров в ограниченном количестве будет отвечать ГИБДД, а продаваться они будут в рамках регламента. Чтобы обезопасить рынок от перекупщиков, достаточно ввести запрет на то, чтобы престижные номера оставались на автомобиле при смене собственника, считает автор "20 идей". То есть номер привязывают не только к транспортному средству, но и к конкретному человеку. Проще говоря, купил "красивый" номер, пожалуйста, вешай на любой свой автомобиль, а вот продать или подарить — уже ни-ни.

Автоэксперт, автоюрист Дмитрий Славнов считает, что это очень интересная тема.

"Если эта инициатива привлечет финансы в казну государства, то можно только этому радоваться. Если люди готовы платить, пополнять казну, у центра видеофиксации нет никаких расходов на это, камеры воспринимают регистрационный знак, читают его, идентифицируют, то ничего страшно в этом нет. В Арабских Эмиратах и Штатах такая схема работает. Например, в Соединенных Штатах есть даже номер с буквами СССР. В Арабских Эмиратах купили номер 001 за сумасшедшие деньги. Пока же в России деньги за продажу красивых номеров оседают в руках серых перекупщиков. Нужно эти финансы переправить в казну государства. Всем будет от этого только хорошо. Мы теневой сегмент просто нейтрализуем", — соглашается Дмитрий Славнов.

Состоятельные россияне всегда будут стремиться подчеркнуть свой статус через приобретение "особенных" автомобильных номеров. Сложно даже представить, сколько денег в 2021 году прошло через теневой рынок, а ведь их можно было бы направить на строительство новых больниц или школ. Очевидно, что инициатива перспективна и особенно актуальна сейчас для России. Но запуск такого грандиозного проекта невозможно реализовать без законодательной поддержки и помощи государства. Автор "20 идей" предлагает государственным органам вернуться к рассмотрению его предложений и пересмотреть свою позицию относительно отсутствия планов по изменению ГОСТ "Р 50557-2018". Надеемся, что государство поддержит его инициативу законодательно.