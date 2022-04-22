EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Россияне устали от новостей про спецоперацию на Украине

Общество

Большинство россиян уверены в том, что в соседней стране есть организации, исповедующие "идеологию нацизма".

Россияне устали от новостей про спецоперацию на Украине

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Последнее исследование показало, что россияне по поводу денацификации Украины и целей российской спецоперации придерживаются примерно схожих позиций.

С учётом того, какой информационный контекст формировал повестку в РФ последние два месяца, результаты сложно назвать неожиданными.

  • Практически 88% уверены, что на Украине существуют хорошо организованные нацистские организации.
  • При этом 76% полагают, что такое положение вещей представляет угрозу для России и российских граждан.
  • 70% уверены, что они получают поддержку от украинских властей.

Говоря о целях спецоперации РФ,

  • 45% сказали, что такой целью должен стать "суд над украинскими нацистами за совершённые преступления";
  • 39% ждут отказа Украины от вступления в НАТО и нейтрального статуса;
  • ещё 34% ожидают признания Киевом независимости Донецкой и Луганской народных республик;
  • 32% требуют закрепления безъядерного статуса Украины;
  • 32% выступают за введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма в этой стране.

"Фиксируется усталость общества от новостей, связанных с проведением спецоперации на Украине, — доля респондентов, отметивших свой интерес к этой теме в "событиях недели", планомерно снижается, на фоне возобновившейся негативной динамики "настроения окружающих" (из-за тревог и неясности её длительности и объёма — добавляет ФОМ).

Что же хотят военные и власти? Теперь озвучена официальная цель спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

"Армия РФ во время второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и всей Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым", — заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).

"Вторая фаза спецоперации РФ началась буквально два дня назад. Контроль над югом Украины даст Вооружённым силам России ещё один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", — пояснил исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев.

"Ах, Одесса, жемчужина у моря!" — намекают авторы паблика "Грамоты Ярослава".

Более конкретно высказались эксперты "Майора и генерала":

"Очень, очень, очень и очень грубо "полный контроль над Донбассом", "обеспечить коридор в Крым" и "ещё один выход в Приднестровье". Да, это полноценная, "большая" битва. Но это уже стратегическая ясность".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Россия каждые 100 лет спасает Европу
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы вциом
Новости
Россия 24: продукты у группировки в "Азовстали" закончатся через две недели
Боец "Капеллан" сказал, что "Азов"* не сдаётся в плен из-за "идеи нацизма"
Бербок заявила о готовности ФРГ внести вклад в усиление восточного фланга НАТО
Перенджиев: ВС РФ начнут активно использовать новые виды вооружений против ВСУ
Депутат Хамзаев: деменция у Байдена может сделать Харрис президентом США
Канцлер ФРГ Шольц: эмбарго на российский газ не принесёт мир на Украину
Боррель предрёк превращение зерна в оружие после спецоперации РФ на Украине
РИА Новости: Запад забыл о российской пшенице, обсуждая эмбарго на нефть
В ДНР заявили о взятии под контроль телецентра в Мариуполе
На менеджера "Яндекса" Илью Красильщика завели уголовное дело
Популярное
Силовые структуры
Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на многочисленные просьбы силовиков, которые оказались окружены российскими войсками на комбинате "Азовсталь"

Зеленский: ВСУ не деблокируют Мариуполь из-за необходимости пройти 120 км
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Борис Джонсон пригрозил нанести ядерный удар по РФ без согласования с НАТО
Мир. Новости мира
Советник главы Крыма Крючков: жители юга Украины хотят войти в состав России
Мир. Новости мира
Кнутов: если РФ ударит по транспорту западных наёмников, это приведет к скандалу
Усам Оздемиров Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости Усам Оздемиров Любовь Степушова Токио опрометчиво решил "деоккупировать" Южные Курилы Любовь Степушова Игорь Буккер Политолог из США назвал грядущую эру "постамериканской" Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Делягин: США хотят договориться с Венесуэлой и Ираном, чтобы уничтожить РФ
Силовые структуры
Знак Академии Сухопутных войск Турции найден на теле погибшего бойца ВСУ
Поклонская ответила на призыв парламента Крыма лишить её госнаград
Политика. Новости и аналитика
Поклонская ответила на призыв парламента Крыма лишить её госнаград
Последние материалы
Сотрудник ОБСЕ признался в сотрудничестве с иностранными спецслужбами
Отечественный авиапром будет избавляться от импортозависимости
Кнутов: контроль над югом Украины позволит вернуть традиционно российские города
Андрей Данилко о запрете посещать РФ: "Есть шанс пройтись по Красной площади"
Польша планирует расторгнуть контракты на поставку нефти из России
Экс-сотрудник СБУ: пленных нацистов надо судить, а мобилизованных на обмен
Россию расчеловечивают по методичкам Первой мировой
Шольц назвал наивысшим приоритетом предотвращение конфронтации НАТО с РФ
Папа римский отказался встречаться с патриархом Кириллом
МО РФ: ВС России уничтожили ЗРК С-300 и около 80 украинских националистов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников