Россияне устали от новостей про спецоперацию на Украине

Большинство россиян уверены в том, что в соседней стране есть организации, исповедующие "идеологию нацизма".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Последнее исследование показало, что россияне по поводу денацификации Украины и целей российской спецоперации придерживаются примерно схожих позиций.

С учётом того, какой информационный контекст формировал повестку в РФ последние два месяца, результаты сложно назвать неожиданными.

Практически 88% уверены, что на Украине существуют хорошо организованные нацистские организации.

При этом 76% полагают, что такое положение вещей представляет угрозу для России и российских граждан.

70% уверены, что они получают поддержку от украинских властей.

Говоря о целях спецоперации РФ,

45% сказали, что такой целью должен стать "суд над украинскими нацистами за совершённые преступления";

39% ждут отказа Украины от вступления в НАТО и нейтрального статуса;

ещё 34% ожидают признания Киевом независимости Донецкой и Луганской народных республик;

32% требуют закрепления безъядерного статуса Украины;

32% выступают за введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма в этой стране.

"Фиксируется усталость общества от новостей, связанных с проведением спецоперации на Украине, — доля респондентов, отметивших свой интерес к этой теме в "событиях недели", планомерно снижается, на фоне возобновившейся негативной динамики "настроения окружающих" (из-за тревог и неясности её длительности и объёма — добавляет ФОМ).

Что же хотят военные и власти? Теперь озвучена официальная цель спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

"Армия РФ во время второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и всей Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым", — заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).

"Вторая фаза спецоперации РФ началась буквально два дня назад. Контроль над югом Украины даст Вооружённым силам России ещё один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", — пояснил исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев.

"Ах, Одесса, жемчужина у моря!" — намекают авторы паблика "Грамоты Ярослава".

Более конкретно высказались эксперты "Майора и генерала":

"Очень, очень, очень и очень грубо "полный контроль над Донбассом", "обеспечить коридор в Крым" и "ещё один выход в Приднестровье". Да, это полноценная, "большая" битва. Но это уже стратегическая ясность".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен