Большинство россиян уверены в том, что в соседней стране есть организации, исповедующие "идеологию нацизма".
Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Последнее исследование показало, что россияне по поводу денацификации Украины и целей российской спецоперации придерживаются примерно схожих позиций.
С учётом того, какой информационный контекст формировал повестку в РФ последние два месяца, результаты сложно назвать неожиданными.
Говоря о целях спецоперации РФ,
"Фиксируется усталость общества от новостей, связанных с проведением спецоперации на Украине, — доля респондентов, отметивших свой интерес к этой теме в "событиях недели", планомерно снижается, на фоне возобновившейся негативной динамики "настроения окружающих" (из-за тревог и неясности её длительности и объёма — добавляет ФОМ).
Что же хотят военные и власти? Теперь озвучена официальная цель спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
"Армия РФ во время второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и всей Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым", — заявил замкомандующего войсками Центрального военного округа (ЦВО).
"Вторая фаза спецоперации РФ началась буквально два дня назад. Контроль над югом Украины даст Вооружённым силам России ещё один выход в Приднестровье, где отмечаются факты притеснения русскоязычного населения", — пояснил исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО Рустам Миннекаев.
"Ах, Одесса, жемчужина у моря!" — намекают авторы паблика "Грамоты Ярослава".
Более конкретно высказались эксперты "Майора и генерала":
"Очень, очень, очень и очень грубо "полный контроль над Донбассом", "обеспечить коридор в Крым" и "ещё один выход в Приднестровье". Да, это полноценная, "большая" битва. Но это уже стратегическая ясность".
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