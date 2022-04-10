Мы видим прошлое и будущее, но не настоящее

Большинству людей время представляется бесконечно несущимся потоком, на протяжении которого одни события сменяют другие. Прошлые события остаются позади, и можно помечтать о том, что ждёт тебя впереди. Мы очень редко думаем о настоящем моменте. Между тем осознание себя в настоящем было бы более эффективной жизненной стратегией, считают психологи.

Время субъективно

Для начала давайте усвоим, что никакого времени в мире нет. Существует лишь система его измерения, так как это удобно для людей. Ориентируясь на часовые показания, мы можем не опаздывать на работу, назначать встречи. Также понятие времени позволяет определить, когда произошли те или иные события.

Несмотря на то, что принципы измерения времени примерно одинаковы, у каждого из нас есть свое субъективное ощущение времени. Иногда нам кажется, что оно ползёт очень медленно, иногда — что оно летит слишком быстро.

Когда человека просят представить прошлое и будущее визуально, он, как правило, располагает прошлое слева от себя, а будущее справа. Если спросить нас о каком-то событии, которое уже произошло, картинка будет отстоять от нас тем дальше, чем больше давность этого события.

Миг между прошлым и будущим

Между тем в пожилом возрасте прошлое часто "ставят" впереди, и оно гораздо ярче, чем будущее. Недаром пожилые люди очень любят рассказывать о своей молодости, но не придают особого значения событиям настоящего, а тем более будущего. Однако люди помоложе как раз заостряют внимание на будущем. Они могут в ярких красках представлять себе то, что случится с ними в дальнейшем, строить наполеоновские планы.

Чем больше мысленных ресурсов мы вкладываем в прошлое или будущее, тем более значительную роль играет оно в нашей жизни.

А вот в восточной культуре значение имеет лишь промежуток времени, который существует здесь и сейчас. Помните слова из песни: "Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется "жизнь”"?

Двигаем "картинки"

Восточные мудрецы утверждают, что прошлое уже ушло, а будущее ещё не наступило, поэтому мы не можем его предугадать. Есть только "сейчас". Наверняка каждому из нас знакома ситуация, когда мы строили какие-то планы, а жизнь в итоге сложилась совсем по-другому.

Но мы можем моделировать как своё будущее, так и прошлое, утверждают философы и психологи.

Например, говорят они, если мы ставим перед собой какую-то цель или загадываем желание, то следует представлять всё как можно ярче и в деталях. Как будто это происходит в настоящем. Не "Я буду генеральным директором", а "Я генеральный директор". Тогда наш мозг настроится на эту картинку и будет прилагать усилия для того, чтобы она стала явью.

Не следует совершать распространённых ошибок. Так, мы можем считать будущее очень далёким и "откладывать" его до тех пор, пока оно не окажется прямо перед нами. Например, до последнего тянем с принятием каких-то решений, а когда перед нами встаёт необходимость срочно принять решение, впадаем в растерянность.

А бывает наоборот. Мы располагаем "картинки" будущего слишком близко от себя и они на нас давят. Так, мы боимся, что случится то-то и то-то и постоянно находимся в состоянии дискомфорта. К примеру, откладываем средства на чёрный день, буквально во всем себе отказывая. Это тоже не вариант. Тем более сбережения могут сгореть.

Надо стараться реально оценивать вероятность наступления каких-то событий.

Что же касается прошлого, то в нём всегда есть такие вещи, о которых не хочется вспоминать. В вашей воле "стирать" эти негативные воспоминания. Для этого надо научиться мысленно располагать их как можно дальше от себя, так, чтобы они казались смутными. Тогда они начнут постепенно забываться и уже не будут иметь для нас такого значения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен