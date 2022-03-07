Доктор Мясников объяснил, как спасти себя от стресса: "Пережить с достоинством"

Телеведущий и доктор Александр Мясников рассказал, как противостоять сильнейшему стрессу. По словам специалиста, необходимо "правильно выстроить систему защиты".

Как подчеркнул эксперт, медики давно предупреждают, что негативный стресс плохо влияет на здоровье человека. Из-за такого состояния появляется риск развития гипертонии, диабета, инфаркта и инсульта, пояснил врач. Он также указал на ухудшение иммунитета на фоне переживаний, из-за чего организму сложнее бороться с инфекциями, исцелять себя.

"Необходимо понять, что то, что произошло — уже произошло. Обратно время не повернуть. И теперь надо просто с достоинством пережить то, что нам выпало", — написал Мясников в своём Telegram-канале.

По словам доктора, уберечь себя от стресса могут терпение и "мобилизация внутренних сил". Также специалист сказал, что шок от происходящего в мире пройдёт.

Ранее диетолог Ирина Писарева назвала методы борьбы с тревогой. Как отметила врач, в этом вопросе помогут физические нагрузки. В качестве примера она привела ходьбу и йогу.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.