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Автор Елена Былкина

Доктор Мясников рассказал о лечебных свойствах кошек

Здоровье

Доктор Александр Мясников рассказал, какой благоприятный эффект оказывают кошки на организм человека.

Доктор Мясников рассказал о лечебных свойствах кошек

Теледоктор обратился к теме братьев наших меньших. Медик уверен, что усатые-полосатые положительно влияют на здоровье владельцев пушистых питомцев.

Врач перечислил в своём Instagram-аккаунте волшебные лечебные свойства представителей семейства кошачьих. ⠀

Кошки:

  • снимают стресс, успокаивают;
  • уменьшают суставные и мышечные боли;
  • снижают давление;
  • уменьшают головную боль;
  • снижают риск аллергии.

В конце поста в микроблоге телеведущего появилась забавная приписка.

"Не являются лекарственным средством, отпускаются без рецепта в любом дворе. Редакция", — пояснялось в Instagram под снимком Мясникова с тремя породистыми кошками.

Подписчики горячо поддержали доктора:

"Польза от котиков превышает вред от побочек, связанных с ними! Котики — наше всё!"

"Супер, я согласна с доктором, всё очень правильно, кошечки — наши домашние лекари.

"Котики — это всегда счастье, больше котиков — больше счастья", — писали фолловеры.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как кошки лечат людей? | Невероятные факты!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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