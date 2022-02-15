Доктор Александр Мясников рассказал, какой благоприятный эффект оказывают кошки на организм человека.

Теледоктор обратился к теме братьев наших меньших. Медик уверен, что усатые-полосатые положительно влияют на здоровье владельцев пушистых питомцев.

Врач перечислил в своём Instagram-аккаунте волшебные лечебные свойства представителей семейства кошачьих. ⠀

Кошки:

В конце поста в микроблоге телеведущего появилась забавная приписка.

"Не являются лекарственным средством, отпускаются без рецепта в любом дворе. Редакция", — пояснялось в Instagram под снимком Мясникова с тремя породистыми кошками.

Подписчики горячо поддержали доктора:

"Польза от котиков превышает вред от побочек, связанных с ними! Котики — наше всё!"

"Супер, я согласна с доктором, всё очень правильно, кошечки — наши домашние лекари.

"Котики — это всегда счастье, больше котиков — больше счастья", — писали фолловеры.