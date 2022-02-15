Доктор Александр Мясников рассказал, какой благоприятный эффект оказывают кошки на организм человека.
Теледоктор обратился к теме братьев наших меньших. Медик уверен, что усатые-полосатые положительно влияют на здоровье владельцев пушистых питомцев.
Врач перечислил в своём Instagram-аккаунте волшебные лечебные свойства представителей семейства кошачьих. ⠀
Кошки:
В конце поста в микроблоге телеведущего появилась забавная приписка.
"Не являются лекарственным средством, отпускаются без рецепта в любом дворе. Редакция", — пояснялось в Instagram под снимком Мясникова с тремя породистыми кошками.
Подписчики горячо поддержали доктора:
"Польза от котиков превышает вред от побочек, связанных с ними! Котики — наше всё!"
"Супер, я согласна с доктором, всё очень правильно, кошечки — наши домашние лекари.
"Котики — это всегда счастье, больше котиков — больше счастья", — писали фолловеры.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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