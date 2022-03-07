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Автор Екатерина Широкова

Диетолог Писарева рассказала, как не дойти до ожирения заедая стресс

Здоровье

На фоне тревог и стресса организм, как никогда нуждается в правильном питании. По словам диетолог Ирины Писаревой, заедание переживаний грозит серьёзными проблемами для здоровья.

Диетолог Писарева рассказала, как не дойти до ожирения заедая стресс

Писарева подчеркнула, что ожирение не столь страшно, сколько его последствия.

"Сейчас очень многие люди подвержены стрессу, панике, депрессии, которая чаще всего вызывает переедание. Обычно это кондитерские изделия, сладости, что может привести к увеличению веса, ожирению, сахарному диабету, дальнейшим проблемам с сердечно-сосудистой системой", — пояснила врач в беседе с RT.

По словам диетолога, даже если человеку очень тревожно, не стоит отказываться от физнагрузок, а наоборот, включить в свой график ходьбу и йогу. Также стоит обратить внимание на дыхательные практики и ароматерапии.

Писарева подчеркнула, что необходимо пить витамины и минералы, а кроме того добавить в рацион:

  • каши,
  • хлеб,
  • нежирное мясо,
  • морепродукты,
  • фрукты,
  • овощи,
  • морскую капусту
  • горький шоколад.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы правильное питание
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