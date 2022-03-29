Психолог: приложения типа Tinder блокируют удачные знакомства

Что такое "феномен бесконечного выбора" и "дефицит знакомств", как с их помощью создатели дейтинг-приложений удерживают пользователей и почему большинство мужчин борются за некрасивых женщин, рассказал Pravda.Ru психолог, гендиректор коммуникационного агентства "Маркелов Групп", специалист по управлению общественным мнением Сергей Маркелов.

Ловушка дейтинг-приложений

— Сергей Николаевич, стало известно, что приложения для знакомств Bumble, Badoo и Fruitz прекратят работу в России. Насколько это скажется на привычках в области знакомств?

— Не думаю, что это критично. Tinder в России занимает 1-е место по соотношению женщин и мужчин: женщин в несколько десятков раз больше, чем мужчин. Люди лелеют надежду. Но ни в одном из таких приложений не заложено позитивного развития отношений между пользователями. Потому что они уйдут из Tinder. Люди познакомились, у них началась серьёзная история, и они уходят из приложения.

Разрабатываются каждый месяц социальные механики, чтобы ты был постоянным участником данных приложений, но чтобы тебя преследовали неудачи: то есть кратковременные встречи, без длительных отношений.

Tinder не настроен на то, чтобы люди массово знакомились, долго встречались и строили счастливую семейную жизнь.

— Как дейтинговые приложения повлияли на психологию знакомств? Есть феномен бесконечного выбора, когда люди постоянно знакомятся с кем-то, им кажется, что можно найти кого-то лучше, и они уже не прикладывают достаточных усилий для общения с конкретным человеком.

— Действительно, эти приложения формируют ощущение дефицита знакомств — это значит, что я спокойно пропускаю любую встречу, понимая, что где-то есть человек лучше того, с кем я сейчас не могу договориться. Это состояние возникает в момент краткосрочности, когда хочется уже по одному "Привет!" — "Привет!" понять, будет ли что-то серьёзное. Дейтинг-приложения рассчитаны на количество контактов пользователей друг с другом. Они не заинтересованы в длительности, глубине контактов. Поэтому всё, что тебе показывают алгоритмы, явно не твоё. Ты только задаёшь рамку: например, возраст. А всё остальное подбирает за тебя алгоритм.

Кстати, недавно я прочитал российскую статистику в области дейтинга. 80% некрасивых мужчин борются за 20% некрасивых женщин. В то же время 80% красивых женщин борются за 20% красивых мужчин.

Пока в приложении создают видимость, что ты управляешь процессом, что выбираешь ты, а не тебя. На самом деле задача одна — надо, чтобы ты как можно больше:

сидел в приложении,

свайпил,

ловил неудачи.

Но при этом ещё больше хотел снова листать экран и быть в этом контакте.

Идеальный брак

— Читал такое мнение, что раньше отношения были более крепкими, потому что людям нужно было выживать вместе. А сейчас им никто не нужен, чтобы пробиваться в жизни, в том числе женщинам. Это поколенческая характеристика?

— Это не поколенческая, а эволюционная характеристика. Есть две внутренних причины, почему мы встречаемся. Первое: я нахожу человека, и у него есть качества, которых у меня нет и никогда не будет. То есть он как дополнение меня. Второе: я дружу с тобой, потому что ты такой же, как я, а не противоположный мне. В 80% случаях более удачно работает сценарий, когда я встречаю подобного себе. Но в чём тут лукавство? Одно дело — влюблённость, а другое дело — долго любить. При влюблённости мы все подобны друг другу: и тебе нравится это, и мне нравится. Во влюблённости хочется, естественно (это не враньё), подогнать друг под друга картины мира, физиологию и так далее. Но потом наступает период длительных нормальных отношений, где главное — научиться понимать недостатки другого.

Идеальные отношения, идеальный брак — это не поддержание достоинств друг друга, а это умение терпеть недостатки.

И когда говорят, что "любовная лодка разбилась о быт", она разбилась о быт не потому, что некому мыть посуду или я на что-то обиделся, а потому, что я начинаю не принимать недостатки человека и нахожу их в нём всё больше. Понять и принять недостатки — это искусство очень трудное сегодня. Задаю вопрос клиентам на встрече: вы чего расходитесь? Жили 10-15 лет, детей уже двое. Потому что есть то самое ощущение дефицита знакомств, как в Tinder. В мире 7 миллиардов людей, и, наверное, найдётся такой, которого я не буду заставлять убирать носки, готовить правильно, пораньше приходить домой. Это иллюзия.

Когда мы встречаем каждого следующего человека, он не лучше и не хуже другого. В нём есть тоже 50 на 50 плохого и хорошего, просто в других комбинациях.

Нет такого, что ухожу от одного человека и вижу в другом вообще всё другое. Это этап влюблённости. Но потом включается этап терпеливости, дружбы друг с другом, партнёрских отношений.

Влюблённость — это эмоции, адреналин, дофамин, желание быть вместе каждую минуту. Обычная нормальная жизнь — это рациональность, партнёрство, а эмоции только тогда, их нужно проявить:

рождение ребенка,

поехали, вырвались отдохнуть,

заработали много денег одномоментно.

— Бывают ли в дейтинге эффективные союзы? Потому что в обычной жизни у тебя есть выборка: 10 потенциальных кандидатов, а в приложениях миллионы людей.

— Правильно. Социальные психологи, которые консультируют разработчиков приложений, говорят, что совсем без хороших результатов нельзя. Поэтому приложения стимулируют редкие-редкие удачи. Каждый удачный брак через приложение — это маркетинг в дейтинге. Приложение, как любой гейминг, грамотно подсаживает на себя многих людей, иначе бы его не было. И каждую минуту создатели думают, как сделать крючки, используя наше искреннее желание быть с кем-то, надеяться на чудо.