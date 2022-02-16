Не на ту напал: москвичка наказала обманщика из Tinder

На сайтах и в приложениях для знакомств можно не только встретить свою любовь, но и закоренелых мошенников.

Своей историей с изданием "Москва 24" поделилась девушка, с подругой которой начал встречаться мужчина, познакомившийся с ней в Tinder. Он был очень внимателен к её подруге, угощал фруктами и шампанским, и даже прислал ей лекарства, когда та заболела.

Но затем общение между подругой и её возлюбленным сошло на нет, однако мужчина после расставания сам позвонил собеседнице издания, и пригласил её на один из самых знаменитых музыкальных фестивалей в мире — "Коачелла" в США. Поскольку дело было ещё перед пандемией, проблема была только в оформлении документов на въезд, но аферист любезно предложил девушке свои услуги в оформлении американской визы.

Россиянка перевела новому знакомому 17 тысяч рублей за бронь отеля и визу, а потом мошенник перестал выходить с ней на связь.

Девушка не бросила дело на самотёк и выяснила, что её знакомый — закоренелый аферист, который уже был судим за мошенничество с поддельными билетами на концерты. Жертва обманщика написала о нём в соцсетях и нашла подруг по несчастью, одну из которых мужчина обманул на 500 тысяч рублей.

"Тогда я пошла в полицию, в Кунцевское ОВД. Мы с девушками завели на него уголовное дело, он рецидивист. В итоге его посадили на полтора года, а сейчас он уже вышел. Сама я обошлась малой кровью, он почти все мне вернул, не считая двух тысяч рублей", — закончила свой рассказ девушка.

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