Где можно познакомиться для серьезных отношений

Куда пойти знакомиться — в нормальное время и при нынешних коронавирусных ограничениях? Где женщине лучше искать своего человека на всю жизнь, а где можно просто отдохнуть? Куда лучше не обращаться, чтобы не жалеть о потерянном времени и средствах? Какие цели нужно ставить? Обо всем этом и многом другом в прямом эфире видеостудии Pravda. ru Инне Новиковой рассказала психолог, руководитель проекта "Школа охоты", специалист по взаимоотношениям мужчин и женщин Алиса Метелина.

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Интернет — сваха и детектор лжи

— Алиса, лучше знакомится через агентства или сайты?

— Я бы не советовала обращаться в какие-то агентства и к свахам, потому что в этой сфере — очень много обмана. Конечно, любые средства хороши для возможности новых знакомств. Ведь чем больше входящий поток, тем лучше. Но агентства заинтересованы, заработать на клиенте, а не получить результат. Поэтому, потом просто будет жалко потраченных денег и времени.

Куда пойти знакомиться?

Можно же все сделать самим.

Есть сайты знакомств, приложения типа Тиндер. Их — огромное количество. Можно все это легко найти, надо просто загуглить.

В докарантинные времена были вечеринки знакомств, куда приходили мужчины и женщины именно с целью познакомиться.

Это, конечно же, рестораны и кафе, особенно в вечернее время, после одиннадцати.

Одинокие мужчины любят выйти в какое-то круглосуточное заведение, чтобы просто там посидеть, поесть-попить с другом или с ноутбуком. Соответственно, девушка, которая приходит вечером в ресторан, скорее всего, приходит познакомиться.

Еще легче познакомиться в фитнес-клубах, потому что вы каждый день или через день видите одних и тех же людей, уже с кем-то здороваетесь.

Поэтому знакомство там происходит непринужденно, автоматически. Нужно только закрепить его на формальном уровне.

Если вы с ним здороваетесь, он через некоторое время начнет какую-то коммуникацию, какое-то общение, если вы ему симпатичны. Мужчине очень легко сделать следующий шаг, предположим, предложить подвезти вас. Здесь главное — не отказываться.

Следующие варианты: самые разные мероприятия, например, выставки.

Единственное место, где, мне кажется, знакомиться не получится — это театр. Раньше — у наших мам — это было еще актуально. А сейчас в театр ходят либо парами, либо отдельно женщины. А редкие мужчины на спектакли ходят, не для того, чтобы знакомиться.

Совместная программа: на всю жизнь или на ночь

— А какие-то ночные клубы — молодежные или кому за 20-30?…

— Ночные клубы есть разные, для определенного возраста. Возраст 20+, скорее, да. Возраст 30+, наверное, уже нет, потому что туда мужчины ходят для того, чтобы получить женщину на ночь, если говорить совсем откровенно.

Поэтому, если вы хотите познакомиться с перспективными целями, то — нет. А если вы хотите получить драйв, адреналин, хорошо провести время, получить мужское внимание и восхищение, тогда — да. За этим можно сходить в ночной клуб.

— Алиса, а женщина сразу должна быть настроена на какие-то серьезные отношения? Стоит ли, вообще, как-то сразу строить многолетние или даже пожизненные планы?

— Нет, конечно, загадывать не надо. Можно и просто куда-то сходить повеселиться. Но если мы говорим про знакомства ради серьезных длительных отношений, тогда действительно жалко тратить время на клуб.

— Туда ходят только несерьезные люди?

— Мужчины, которые имеют возможность и желание ходить по клубам после тридцати, конечно, тоже бывают разные.

Но мужчина, который хочет познакомиться с девушкой для серьезных отношений, вряд ли пойдет в клуб. Он, скорее, зарегистрируется на сайте знакомств.

Или будет спрашивать через кого-то, пожалуется своей знакомой на жизнь холостую и одинокую. А подруга такая говорит: о, у меня есть знакомая, очень красивая, добрая, умная, и она как раз недавно развелась. Этот способ работает.

А цель мужчины, который приходит в ночной клуб, оторваться и желательно с продолжением на ночь. Это — изначально краткосрочное.

Конечно, не нужно сразу же строить планы на всю жизнь и говорить о своих серьезных намерениях. Говорить, что я четко хочу выйти замуж в течение полугода, это — смешно.

Ни один мужчина, даже который ищет себе спутницу жизни, хочет серьезных отношений, не воспринимает женщину, с которой только что познакомился, как вот эту самую потенциальную свою будущую супругу.

Сначала он воспринимает ее как сексуальный объект. Он понимает, что ему с ней сейчас интересно, он ее, предположим, хочет. Но дальше он не планирует ничего, даже если у него изначально серьезные намерения.

Он хочет иметь девушку постоянную, но ничего такого официального он не планирует. Ему надо ее лучше узнать, и он постепенно будет ее узнавать и привыкать.

Поэтому цель женщины должна быть — тоже узнать человека, получать удовольствие от этого. И если она получает удовольствие от общения с мужчиной и умеет показать, что ей это приятно, то в этом случае, конечно же, мужчина к ней будет относиться все теплее и лучше.

Он, скорее всего, в нее влюбится, потому что в его картине мира она станет женщиной, которую он может сделать счастливой. — Она и так счастлива, а со мной она расцветает. — Каждый мужчина этого хочет, если ему женщина нравится.

Конечно же, важно не потерять себя, не прогибаться под мужчину. Русские женщины склонны к жертвенности в отношениях, но это часто приводит к очень плохим последствиям.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев