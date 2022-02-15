Игроманию включили в реестр официальных психических заболеваний

Почему игра в безобидные вроде бы "Танчики" вызывает серьёзную психологическую зависимость; что делать людям, которые узнали, что их близкий человек — игроман, а также о том, можно ли вылечиться от пристрастия к игре и правда ли, что игровая зависимость приравнена к наркомании, рассказал Pravda.Ru психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс.

Психологическая ломка

— Михаил, как проявляется игромания?

— В обществе бытует мнение, что игроманы — это люди, которые получают большое удовольствие от игры, поэтому не могут от неё отказаться. На самом деле игроманию можно выявить по одному яркому симптому: игроманы без игры не могут получать удовольствие от жизни. Это и есть признак зависимости. То есть от игры получают удовольствие многие люди, но игроманы без игры, без азарта, страдают. У них ломка, как у наркоманов. Только она не физиологическая, а биопсихологического характера. У них вязкие мысли, серый неинтересный мир. Болезненное неприятное состояние. Почитайте классиков: "Игрок" Ф. М. Достоевского.

Игроманы попадают в ловушку собственного восприятия: они видят неприятный серый мир, они считают, что мир такой по определению, бегут от него в игры.

Они думают, что игра — позитивный выход из серого мира. На самом деле мир стал серым и неинтересным для них не сам по себе, а потому что появилась игромания, и эта болезнь создала у них неприятное психическое состояние.

В данном случае можно рассматривать игру как наркотик. Наркотик нарушает биохимию, а в нашем случае — ещё и психологию человека, поэтому у него появляется ломка без игры. Если бы он когда-то не начал увлечённо играть — многократно и с потерями контроля, — у него мир был бы приятный, красивый и интересный.

— Какие симптомы проявляются у игроманов? Как распознать, что близкий человек стал страдать зависимостью?

— Неприятное ощущение без игры — это уже симптом. Например, человек может себя комфортно ощущать только играя (он увлечён, возбуждён, у него румянец на щеках), а всё остальное время он ходит серый, ему неинтересно, он ноет постоянно. Состояние будет апатичное, а может, наоборот, агрессивное без игры.

Заберите у игромана возможность играть в игру, от которой он зависим, и посмотрите, как он себя чувствует. Если у него тонус понижается или появляется агрессивность, которая для него не характерна, — значит, это зависимость.

На второй стадии зависимости начинает страдать социализация. Он уже говорит: "Нет, вы у меня игру не заберёте, я буду играть ночью, в рабочее время, мне плевать на вас, буду искать подпольные казино". И вот у него уже проблемы в семье, на работе, с финансами, если это игры на деньги.

Третья стадия — это когда он деградирует. Например, ему играть не на что, и он воровать начинает, выносит вещи из дома или у родственников. А ради онлайн-игр бросают:

школу,

институт,

работу,

семью.

Лучше не начинать

— Почему появляется игромания? Не каждый ведь страдает от этого недуга.

— До конца науке не известно, почему один человек играл, "Танчики" погонял и всё нормально у него, а второй, несмотря на то, что у него жизнь, может быть, даже лучше, семья, дети, зарплата, карьера, здоровье, но он не может вылезти из "Танчиков".

То же самое с азартными играми: один пришёл, кости кинул в отпуске в казино и больше не играет, а второй сел один раз, второй, третий, и его оттуда не вытащишь.

Есть специфическая биопсихосоциальная защита от игромании. Эта стена у каждого своей толщины.

Она зависит от психотипа человека, социальной среды, успехов в реальной жизни. У кого-то она тоненькая: он один раз сыграл — это удар по защите, пробил её, и всё, защиты нет. А у кого-то стена бетонная: он может бить по ней, и она не сдаётся. Почему у одного — стена такая, а у другого — такая, пока неизвестно точно.

Единственная гарантия не уйти вниз по лестнице к полной деградации — это вообще не играть в азартные игры.

Если вы не будете делать ставки — вы никогда не деградируете до того, что квартиру заложите. А если вы будете делать ставки, например, раз в полгода или раз в месяц, то каждая ставка — это удар по защите. То есть вы можете бить её всю жизнь, и она не рухнет, а у кого-то может внезапно рухнуть. У меня одна клиентка говорит, что её отец в детстве отдал в счёт карточного долга,

— Ужасно. Михаил, "Танчики", которые вы упомянули, — это же вполне безобидная игра. Как можно отличить игроманию от обычного увлечения?

— Это не безобидная игра. Мы смотрим на факты. Куча взрослых нормальных мужиков постепенно сходит с ума, играя в "Танчики". Они играют в "Танчики", вместо того чтобы:

с детьми погулять,

жену вечером отвести в ресторан,

на работу идти.

Да, не все так делают. Но если бы это было безобидно, то таких проявлений бы не было.

— Какое лечение существует от игромании? Как можно помочь семьям, чтобы их близкие не уходили в иллюзорный мир?

— Во-первых, слава богу, игроманию ввели в реестр официальных психических заболеваний. Во-вторых, пока наши наркодиспансеры начнут выдавать справки игроманам, пройдёт ещё куча времени. Поэтому тут спасение — как в большинстве зависимостей: пока человек сам не начнёт что-то для себя делать, его спасать практически бесполезно.

Совет семьям, где видят, что их близкие проигрываются: спасаться самим. Не спасать своих близких, а спасаться самим.

Сейчас есть бесплатные анонимные группы для игроманов — онлайн, офлайн. Но если человек сам не стремится, тогда у вас только один шанс: спасаться самим. Если он сам стремится вылечиться, тогда его можно поддерживать, вместе с ним ходить в группы. Есть программы для созависимых, близких зависимого человека. Можно читать книжки, вместе выбираться из этой истории. Но это только при условии, что сам игроман стремится остановиться и что-то для этого предпринимает. Он не дурак, как многие считают, у него психическое расстройство, которое связано с тем, что он теряет контроль и не может противостоять внутренней болезненной психологической тяге к игре.