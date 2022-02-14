Психотехнолог: избавиться от одиночества очень просто

В современном обществе новая эпидемия — тотальное одиночество. Почему оно возникает и стыдно ли быть одиноким, а также о том, что помогает быстро и просто избавиться от собственного одиночества и как научиться выстраивать отношения с другими людьми, рассказал Pravda.Ru психотехнолог Сергей Маркелов.

Пандемия одиночества

— Сергей, одиночество — это выбор человека. Но иногда одиночество угнетает, человеку хотелось бы построить отношения, и какие-то причины не дают ему это сделать. Существует ли патологическое одиночество?

— Слава тебе, Господи, патологического одиночества мало. То есть одиночество как система нарушения правил жизни человека встречается всего у 1,5-2% людей. Но, например, в России 60% людей называют себя одинокими. В Северной Европе — 80%.

Сегодня одиночество — это пандемия, психологический COVID.

Потому что, с одной стороны, нам постоянно подкидывают идеи самостоятельности, индивидуальной победы, личного приоритета, "ты главный", "ты солнце", твоя судьба в твоих руках, если ты изменишь свою точку зрения, изменится мир. Курсы по саморазвитию более популярны, чем курсы по выстраиванию отношений. С другой стороны, общество стимулирует создание семьи, социальных связей. Из этих двух противоречий пока, к сожалению, побеждает первый подход: "женщина, стань независимой", "мужчина, береги свои личные границы". То есть мы становимся атомами, придумываем себе картинку, где мы:

никому не нужны,

никто не нужен нам.

На самом деле люди под одиночеством подразумевают: "Я ненавижу людей на работе, потому что там не с кем поговорить о жизни". Другие говорят: "Я ненавижу своих родителей, родственников. Потому что мне с чужими людьми легче поговорить о своих проблемах, чем с родственниками". Человек, с одной стороны, одинокий, а с другой стороны, он просто придумывает собственный маленький уникальный мир, в котором ему комфортно. Но он при этом говорит: "Да, я один".

Но, к радости, природа нашего ума нас постоянно выталкивает в общество. Любой из нас становится человеком, когда общается с себе подобными взглядом, речью, прикосновениями. На самом деле всё равно хочется к людям. Просто накапливается постоянное недоверие, слабость внутренняя.

В обществе, в нашей культуре стыдно быть одиноким.

Это ещё больше усугубляет одиночество, ещё больше нравится "Тиндер", а не обычные отношения с мужчиной и женщиной. Ещё больше нравится в сетях ставить лайки, банить, чтобы сказать: "ложусь спать не одиноким, сейчас я 20 людям дал по морде".

Одиночество и этот стыд связаны с недоверием человека не к обществу, а к самому себе. Подавляющее большинство одиноких людей — это люди со сниженной самооценкой. То есть они считают, что к ним должны подойти, общество должно их увидеть само. "Я такое солнце, центр своей внутренней вселенной", а на самом деле большинство людей, которые одиноки, находятся на периферии общественной солнечной системы, ранимые, часто зашуганные. Либо, наоборот, во все тяжкие подаются. Но при этом так же одиноки. Женщина может, условно, переспать за год с 30-50 случайными мужчинами и при этом всё равно остаётся одинокой, потому что она это сделала формально, не доверяя никому.

Идите к людям!

— Как запрограммировать себя на успешную личную жизнь?

— Самое главное (потому что мы же бежим от диагнозов), нужно себе сказать: "да, я такой, я ни плохой, ни хороший, это моя уникальность". Это не то, что весь мир меня обидел, все оттолкнули, родители плохие. Есть хорошая фраза: как здорово, что в жизни можно сделать уникальные вещи, используя свои недостатки. Но мы же боимся поставить себе внутренний диагноз. Мы лучше будем пить и смотреть сериалы, лежать в выходные, вместо того чтобы:

выйти на улицу,

погулять по парку,

посмотреть на людей, детей,

поддержать кого-то,

мячик улетел у ребятишек — пнуть его.

Что же ты от всех шарахаешься? Ты не сумасшедший, не депрессивный. Просто где-то не понял себя, людей, бывшего супруга, дети не поняли тебя, уже выросшие. Просто признай, что нет виноватых. И мир виноват, и ты виноват.

А дальше что? Единственный способ оставаться человеком — это начинать потихоньку приоткрывать свой мир и идти к людям. Иди туда, где чувствуешь, что тебе будет удобно и хорошо. Например, у меня друзья как решают проблемы одиночества? Очень много ребят у меня развелись, детки уже выросли, и пацаны одни, мои коллеги. Один ходит в театр-студию, "Пигмалиона" ставить. Хотя он никакого отношения к артистизму не имеет. Он психолог, политолог. Другой бросает всё, ездит в дикие путешествия по миру. Третий осваивает Байкал уже четвёртый год. Люди идут туда и начинают делать то, что себе зря запретили. Никто не говорит тебе: беги по улице и всех подряд целуй. Этого не надо. Надо просто: беги туда, куда мечтал попасть, попробуй.

Надо работать со своим миром. Мир-то заряжен на то, чтобы ты в нём был нормальным счастливым парнем или девушкой. Но этого не происходит, людям удобнее быть одинокими. Потому что быть человеком, для самого себя комфортным и понятным, — это труд, волшебный пендель, морковка сзади, морковка спереди, манипуляция тем, что это надо тебе. Если ты себя полюбишь настолько, что уменьшишь своё Я, несмотря на то, что самооценка низкая: мол, я такое солнце и вокруг меня всё должно крутиться (обычная история при заниженной самооценке).

Я-то понимаю, что я никто. Но мне хочется, чтобы все считали, что я кто-то. Нет, считать будут кем-то, если ты этого добиваешься: зарабатываешь деньги, воспитываешь детей, первый брак неудачный, поднялся, сопли вытер, пошёл второй брак искать.