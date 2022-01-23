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Автор Ирина Шлионская

Одинокие люди скупы на эмоции и любят искать виноватых

Общество

На свете не так уж мало людей, которые живут одни или у которых отсутствует семья. Однако по-настоящему одиноким можно назвать лишь того, у кого нет друзей и кто испытывает проблемы в общении.

 

Недавно международная группа исследователей, куда вошли психологи из Гарвардского и Стэнфордского университетов, Университета Западной Австралии и Университета Кертина, решила выяснить, какие личностные черты свойственны одиночкам. Результаты их работы были опубликованы в журнале Personality and Individual Differences.

"Я никому не нужен!"

Учёные предложили команде из 501 добровольца в возрасте от 18 до 88 лет заполнить ряд опросников, где речь шла об эмоциональной сфере. К примеру, участники должны были оценить, насколько к ним можно отнести следующие утверждения:

  • "Я контролирую свои эмоции, не выражая их",
  • "Я думаю о том, как мне лучше справиться с ситуацией",
  • "Я избегаю других людей".

Авторы исследования хотели понять, характерны ли для этих людей такие качества, как склонность обвинять в своих проблемах себя или других, подавлять свои эмоции или, напротив, оказывать окружающим эмоциональную поддержку. Кроме того, в анкетах были вопросы, призванные определить уровень одиночества участников.

Оказалось, что многие люди, которые считали себя одинокими, то есть полагали, что им не к кому обратиться за поддержкой и что они не интересны окружающим и не встречают у них понимания, хотели бы как минимум больше общаться, но у них это не получается. Опросы показали, что причиной сложностей в отношениях являются недоверие к другим людям, вызванное воспитанием или соответствующим жизненным опытом, нехватка свободного времени, а также наличие интроверсии, слишком большая избирательность и, наконец, страх отказа.

Кроме того, на контакты с окружением могли оказывать влияние физиологические аспекты и проблемы со здоровьем. Кстати, ранее уже отмечалось, что одиночки чаще страдают и нервными расстройствами, такими, как постоянная тревожность, депрессия, бессонница, и распространёнными физическими недугами — сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением.

"Весь мир против меня!"

 

Но это ещё не всё. Наиболее одинокими ощущали себя индивиды, смотревшие на мир с негативной точки зрения. Например, склонные обвинять в неприятностях как себя, так и других, постоянно о чём-то тревожиться и раздувать любые проблемы до размеров вселенской катастрофы. Выяснилось, что они редко пытались отыскать в той или иной ситуации положительные моменты и обращали внимание лишь на отрицательные.

Все эти участники признались, что обычно скрывают свои чувства и эмоции, стараются не обращаться за поддержкой к окружающим и отвергают помощь, которую им предлагают. Это выглядело странно, так как люди вроде бы хотели преодолеть своё одиночество, а на деле осуществляли сценарии, которые не способствовали установлению успешных отношений с кем-либо. Их поведение вело лишь к социальной изоляции.

Нужна терапия!

 

Одиночество как фактор риска не следует недооценивать, считают исследователи.

"Мы пришли к выводу, что индивидуальные различия в регуляции эмоций могут играть важную роль в объяснении одиночества и, следовательно, могут представлять собой многообещающую цель для терапии", — пишут они.

Психологи утверждают, что помочь людям, страдающим от одиночества и сопутствующих ему проблем, могла бы когнитивно-поведенческая терапия. Вместе со специалистом они выявили бы ошибки в своём мышлении и поведении и смогли бы постепенно заменить деструктивные жизненные установки на конструктивные.

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Можно ли избавиться от одиночества с помощью магии?
Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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