Эксперт: как правильно выбирать магазинное молоко

На днях онколог Андрей Базылев в интервью "Пятому каналу" опроверг утверждение некоторых диетологов о том, что молочные продукты могут спровоцировать онкологию. По мнению врача, употребление молока никак не связано с развитием этой опасной болезни, тем более от этого напитка не стоит отказываться и в старости.

Молоко является неотъемлемой частью рациона питания человека. Однако чтобы оно попало на стол к потребителю, ему приходится пройти длинный путь, во время которого продукт должен не только сохранить все полезные свойства, но и не забыть про "привлекательный внешний вид". О том, как правильно выбирать молоко, рассказала читателям Pravda.Ru Анна Параскевова, главный редактор информационного канала "Профитэкс".

Какое молоко есть на прилавках

В настоящее время на прилавках чаще встречается молоко в:

упаковке из полиэтиленовой пленки,

картонном пакете типа ПЮР ПАК,

ПЭТ бутылке.

Плёнка — это мягкая упаковка из рулонного полиэтиленового материала, отличающаяся низкой стоимостью.

ПЮР ПАК — это шестислойный картонный пакет, позволяющий хранить молоко с длительным сроком годности.

Бутылки из полиэтилентерефталата (ПЭТ) используют для долгосрочного хранения и транспортировки молока.

Менее популярная, но все же используемая тара — это стеклянные бутылки и банки. Стекло является экологичным материалом и подвергается переработке, но при этом оно хрупкое и дорогостоящее, поэтому используется для упаковки натуральных молочных продуктов высокого ценового сегмента.

Немаловажен и сам процесс фасовки. Молочная продукция должна упаковываться на оборудовании из нержавеющей стали с соблюдением санитарных норм и сохранением технологического процесса.

К сожалению, покупатель не может быть уверен в качестве упаковочного материала и в соблюдении норм, поэтому при выборе товара необходимо опираться на другие аспекты.

На что обращать внимание потребителю при выборе молока

При выборе продукта необходимо учитывать, что есть молочные продукты, а есть молокосодержащие, и их составы отличаются.

Обращать внимание в первую очередь нужно на упаковку. Она должна быть без повреждений, с нанесением всей соответствующей информации о продукте, а именно:

наименование продукта;

фирма-изготовитель;

подробный состав с содержанием массовой доли белков, жиров и углеводов;

энергетическая ценность;

масса нетто;

условия хранения продукта;

обозначение стандарта или технического документа изготовителя.

Изучив информацию о продукте на упаковке, убедитесь, что товар не просрочен.

Если упаковка прозрачная, то следует воочию оценить внешний вид продукта. Продукт должен быть однородным, без следов плесени, расслоения, скисания, брожения и т. п.

Покупать молочную продукцию следует в специализированных торговых предприятиях, обеспеченных холодильным оборудованием и соблюдающих правила транспортировки определённой категории товара.

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