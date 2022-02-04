В России подорожали молочные продукты, при этом рост цен на молочку совпал с ростом цен на импортное пальмовое масло. Как отмечают участники рынка, это может свидетельствовать о том, что предприимчивые производители заменяют молочный жир на растительный. Фальсификат с легкостью вытесняет натуральную продукцию, и даже системы маркировки не помогают избавиться от суррогата в магазинах.
Директор выставки DairyTech Юлия Маркова рассказала специально для читателей Pravda.Ru, какой фальсификат бывает на прилавках и как отличить подделку от настоящего молока или йогурта.
За последнее время растущий спрос и конкуренция на рынке молочных продуктов спровоцировали увеличение доли фальсификатов на полках магазинов. Не каждый производитель продукции молочной переработки в погоне за прибылью дорожит своей репутацией и, уж точно, не беспокоится о здоровье граждан.
Для начала разберёмся, что же такое фальсификат. Фальсификатом называют продукт с измененными свойствами, позволяющими удешевить его себестоимость с целью получения большей прибыли. Естественно, недобросовестные производители стараются как можно лучше скрыть данный факт.
Зачастую подделывают именно молочные продукты. Одним из основных ценных компонентов молочной продукции является молочный жир. Нередко его заменяют немолочными жирами растительного или животного происхождения. Наличие таких жиров портит качество, может повышать уровень холестерина и триглицеридов в сыворотке, а также вводит в заблуждение потребителя, который вынужден платить за дешевый заменитель, как за настоящий качественный продукт. Другой вариант фальсифицированного молока — это молоко, разбавленное водой.
Проверка продуктов потребления проводится регулярно, но это не значит, что некачественная продукция не может появиться на полках магазинов.
Чтобы отличить натуральный продукт от подделки, в лабораторных условиях применяют несколько методов:
Сложнее приходится потребителю, если перед ним окажется фальсификат. Определить его на полке крайне сложно. Подсказка может быть в названии, например: вместо "молока" производитель может написать "молочный продукт" или "молочный напиток".
Проверить продукт в домашних условиях можно несколькими способами.
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