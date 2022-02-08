От слов к делу: как активистка Донского района помогает многодетным семьям

В Москве живут больше 180 тыс. многодетных семей. Для их поддержки в столице созданы все необходимые условия. Упростить жизнь многодетным родителям помогают и неравнодушные жители. В Донском районе ею оказалась Майя Киселева — координатор многодетных семей района, общественный советник и мама четверых детей.

Благотворительный проект Одарение

"Вся моя работа в районе направлена на то, чтобы [улучшить] жизнь малообеспеченных многодетных семей. Я работаю очень давно: в этом году будет 11 лет, как я занимаюсь такой общественной деятельностью. Она мне доставляет удовольствие прежде всего тогда, когда у меня получается помогать нуждающимся семьям, и самое главное, когда дети рады. Для меня это просто самая наивысшая похвала, какая только может быть", — рассказала Киселева.

Активистка тесно общается со 100 многодетными семьями района, координирует и помогает им в самых разных вопросах. Фактически Киселева служит "мостиком" между многодетными малоимущими семьями и благотворительными организациями, органами власти и бюджетными учреждениями. "У меня есть свой чат многодетных семей, где нет спама, а есть конкретные предложения. Я понимаю, кому что можно предложить. И мои подопечные это с радостью принимают", — поделилась общественный советник.

Например, перед началом учебного года при участии активистки и представителей МФЦ удалось собрать школьные наборы для детей из многодетных семей района -всевозможные канцтовары, рюкзаки, мешки для обуви. А в честь Дня матери вместе с управой района было организовано поздравление многодетных матерей.

Подарки многодетным семьям

Старается Киселева помогать и чем-то простым, но очень нужным. Она сотрудничает с сетью пекарен, помогает получить бесплатные молочные продукты. Благодаря взаимодействию с благотворительным проектом "Одарение", которым руководит активистка Элина Шерстюк, дети из многодетных семей получают возможность посетить театры, концерты, парки развлечений и цирки совершенно бесплатно.

"Помимо помощи, я еще очень люблю всевозможные культурные мероприятия, которые и в районе проводятся, и мы выходим на город", — отметила координатор многодетных семей.

Турпутевки и социальные баллы

Иногда помочь нужно, наоборот, не делом, а словом — рассказать о льготах и мерах поддержки, которые в столице положены для многодетных и малообеспеченных.

"Всех своих любимых многодетных я направляю в разные, в зависимости от того, у кого какая проблема, организации района", — отметила координатор многодетных семей.

Например, многодетные семьи могут обратиться за ежемесячной компенсацией на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, через "Мосгортур" родители могут подать заявление и получить путевку на бесплатных отдых для своих детей.

Многодетные мамы

Сотрудничает Киселева и со столичным центром социальной помощи "Берегиня".

"Там [действуют] социальные баллы. Допустим, в "Детский мир", в какие-то продуктовые магазины, они могут покупать на эти социальные баллы товары для детей и продукты. Это очень важно", — отметила она.

Также активистка рассказала, что сотрудники социального блока управы Донского района всегда стараются помочь нуждающейся семье. Есть и возможность получить бесплатную юридическую помощь — речь идёт о вступивших в общественную организацию "Объединение многодетных семей города Москвы".

Майя Киселева, по ее словам, старается помочь каждому обратившемуся.