В чём польза гаджетов для детей

Можно сколько угодно ругать ребёнка за "зависание" в телефоне, но вы уже не измените тот факт, что технологии прочно заняли место в нашей жизни. Запретить детям пользоваться гаджетами уже невозможно. Ребёнок просто пойдёт к другу в гости и будет играть в игры у него, или зайдёт в интернет-кафе, или найдёт другой способ обойти родительские запреты. Поэтому лучше попытаться взглянуть на проблему под другим углом, а именно — найти положительные стороны в использовании технологий.

О том, как это сделать, рассказала читателям Pravda.Ru методист в онлайн-школе TutorOnline Антонина Близнюк.

Как использовать гаджеты с пользой для ребёнка

Аудиосказки

Вместо того, чтобы включать ребёнку мультфильмы, с раннего детства приучайте его к аудиосказкам.

Заодно и себя разгрузите: маме и папе после тяжёлого трудового дня очень не хочется читать сказки детям. А вот планшет или телефон способен рассказывать истории сколько угодно долго, он ведь не устаёт. К тому же аудиосказки отлично развивают воображение.

В более старшем возрасте аудиоформат спасёт ребенка от ненависти к литературе. Не секрет, что современные подростки не любят читать книги. Взрослые охают и ахают, но редко способны что-то изменить. Заставлять, угрожать, уговаривать… Это пустая трата времени и нервов. Но вместо введения литературной повинности можно скачать на смартфон ребёнка приложение с аудиокнигами, где гарантированно будет и классика, и современная художественная литература, и книги по саморазвитию. Пусть слушает!

Обучающие игры

Дошколятам можно закачать на планшет обучающие приложения: например, те, которые учат читать.

Вот несколько приложений для iOS и Android:

"Буковки: учимся читать по слогам для детей пяти-шести лет",

"Буковки: учимся читать весело",

"Море слов".

Есть приложения, которые учат простым математическим расчётам ("Математика и цифры для детей") и правильной речи ("Домашний логопед").

В последнее время в моду вошли уроки рисования для детей.

При этом совсем не обязательно покупать платные уроки у педагогов. На YouTube или в Instagram достаточно бесплатных уроков или мастер-классов, которые научат ребёнка красиво рисовать.

Также в открытом доступе много хороших приложений для развития логики, внимания, памяти.

Например, с помощью ставшей в январе этого года популярной головоломки Wordle можно отлично потренировать внимание и память. Используя английскую версию приложения, можно подтянуть иностранный язык. Плюс этой игры ещё в том, что она не отнимет у ребёнка много времени — в день к разгадыванию доступно всего одно слово.

Финансовая грамотность

Ваш школьник уже получает карманные деньги, хочет накопить на телефон или на скейтборд?

Отличное решение — предложить ребёнку установить на телефон финансовое приложение, которое подсчитывает доходы и расходы, учит грамотно распоряжаться своими финансами.

Пользуются популярностью детские финансовые приложения Alzex Finance и Bankaroo (семейное приложение для детей и родителей).

Онлайн-уроки

Во время пандемии многие оценили возможности онлайн-образования. Конечно, живые уроки в школе никто не отменял. Но если вы хотите, чтобы ребёнок дополнительно позанимался с репетитором, например, подтянул математику или английский, сегодня уже совсем не обязательно везти его через весь город домой к преподавателю. Достаточно выбрать подходящую онлайн-школу, удобное для вас время занятий. При этом вы можете понаблюдать за ходом урока, проверить, есть ли у ребенка контакт с преподавателем, каков результат.

Гаджеты в данном случае дают дополнительные возможности — на планшете можно сохранить видеоуроки, какие-то учебные материалы. Удобно на планшете выполнять тесты, творческие задания.

Творческое хобби

Согласно многочисленным опросам, большой процент современных школьников (как младших классов, так и старшеклассников) мечтают стать блогерами. У взрослых это вызывает улыбку, а иногда и нервное подергивание, мол: "Ну что это за профессия такая?!” Да, родителям кажется, что современные дети не хотят работать, а ищут лишь простые способы добиваться желаемого. Но попробуйте сегодня набрать миллион подписчиков в Instagram? А в TikTok? А на YouTube? У вас получится сделать это вот так просто между серьёзной работой в офисе и решением домашних дел? Вряд ли. Потому что только единицы добиваются успеха, но чтобы это случилось, нужно много пробовать, ошибаться, искать себя и развивать творческие способности.

Возможно, стоит не высмеивать, а поощрять съёмки роликов для соцсетей.

Раньше дети участвовали в театральных постановках, а сегодня благодаря гаджетам у каждого из нас есть возможность примерить на себя роль режиссёра, сценариста и актёра. Даже если ребёнок не станет звездой соцсетей, навыки фото- и видеосъёмки, умение выстраивать кадр, работать в программах фото- и видеомонтажа очень ценны и востребованы серьёзными работодателями.

Любое человеческое изобретение имеет как минусы, так и плюсы. Попробуйте акцентировать внимание на плюсах гаджетов, направьте интерес ребёнка в правильное русло, и тогда не придётся лишний раз волноваться за то, что он впустую тратит время в телефоне.

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