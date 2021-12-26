Русские добавили креатива в английскую традицию новогодних поздравлений

Одним из главных событий новогодней ночи является ежегодная поздравительная речь президента, после которой начинают бить куранты. Мы настолько привыкли к этому ежегодному ритуалу, что не задумываемся об истории его появления, не говоря уже о необычных поздравлениях и ляпах, которые происходили во время новогодних обращений лидеров нашей страны к своему народу.

Первое поздравление: привет полярникам!

Самое интересное, что традиция поздравлять жителей своей страны с Новым годом достаточно молода. Ей ещё нет и ста лет. Первым в мировой истории новогоднее обращение к жителям Великобритании зачитал по радио король Георг V в 1932 году.

Руководство СССР в этом отношении существенно отстало от своих западных коллег. Первое поздравление с Новым годом от лица номинального главы Советского Союза Михаила Ивановича Калинина прозвучало 31 декабря 1935 года, но почему-то адресовано оно было исключительно полярникам, а не всему советскому народу. Только спустя шесть лет, 31 декабря 1941 года, во время жестоких боев за Москву глава советского правительства зачитал новогоднее поздравление, направленное ко всем гражданам СССР. С тех пор вплоть до своей смерти в 1946 году М. И. Калинин ежегодно поздравлял своих сограждан с Новым годом.

На ТВ без суфлёра нельзя

По неизвестной причине после ухода М. И. Калинина традиция новогодних поздравлений от главы государства была прервана на долгих восемь лет. Возобновил её в 1954 году Председатель Президиума Верховного Совета СССР К. Е. Ворошилов. Причём, если Калинин поздравлял советский народ от имени правительства, то Ворошилов зачитывал поздравление одновременно от Совета Министров, ЦК КПСС и Верховного Совета.

В привычном нам телевизионном формате с Новым годом жителей СССР по собственной инициативе первым поздравил 31 декабря 1970 года Л. И. Брежнев. Правда, эксперимент вышел не совсем удачным. Уже тогда Леонид Ильич не мог говорить без бумажки и постоянно переводил взгляд со стола в камеру и обратно. Выглядело это смешно.

Спустя несколько лет Брежневу надоело лично выступать с новогодними поздравлениями, и за него это стал делать сначала диктор Игорь Кириллов, а потом председатель Президиума ВС СССР В. В. Кузнецов. Вновь глава страны появился на телевизионных экранах в новогоднюю ночь в 1985 году после прихода к власти М. С. Горбачёва.

Новый год — весёлый праздник

Конец 1980-х годов в нашей стране прошёл под лозунгом "время перемен". Причём Горбачёв оказался достаточно креативным человеком также и в отношении новогодних поздравлений. По предварительной договорённости в 1986, 1987 и 1988 году советский народ в новогоднюю ночь поздравлял… президент США Рональд Рейган. В свою очередь к жителям США обращался глава СССР — Михаил Горбачёв.

Но самым необычным стало новогоднее поздравление жителей нашей страны в 1991 году. Только что избранный президент России Б. Н. Ельцин почему-то выступил с поздравлениями не 31 декабря перед ударами курантов, а 30 декабря 1991 года. Объяснить это с логической точки зрения было нельзя никак.

Вообще надо признать, что новогодние поздравления 1990-х годов были не менее эксцентричными, чем всё то, что происходило в жизни страны. В 1992 году вместо президента в новогоднюю ночь жителей России поздравил сатирик М. Н. Задорнов, умудрившийся "замедлить время". Дело в том, что Михаил Николаевич увлёкся и говорил на минуту дольше, чем было положено. Соответственно, куранты также пробили наступление нового года с отставанием в 60 секунд. Такого фокуса со временем не смог проделать ни один лидер мира…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.