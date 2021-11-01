Стереотипный образ Кириллова оказался намного шире

Не стало Игоря Кириллова — профессионала, интеллигентного, порядочного и доброго человека.

Открытие непривычного Кириллова

Народный артист СССР Игорь Леонидович Кириллов оставил о себе добрые воспоминания. Кто-то запомнил его интеллигентный образ и неповторимый голос как зритель программы "Время" Центрального телевидения СССР (ЦТ), кто-то с ним встречался лично и открыл для себя более насыщенную версию телевизионного Кириллова.

Мне посчастливилось познакомиться с Игорем Леонидовичем в 90-е годы. Времена были непростые, хотя в России, к сожалению, простых времён не бывает. Институт дикторов ЦТ приказал долго жить, и в телеведущие ринулись даже те, кому было бы вернее записаться к логопеду, не говоря уже о репетиторе по русскому языку.

Игорь Кириллов не стеснялся сниматься в рекламе. Участие в подобных проектах он воспринимал как любую другую работу и подходил к ней ответственно. Как-то, в те самые 90-е, снимали у Кириллова на даче сюжет о семенах "чудо-травы", которая, вроде бы, зимой и летом — одним цветом.

Словосочетание "чудо-трава" развеселила Кириллова. Взяв папиросу, он воплотил образ безобразника-курильщика, произнеся с интонацией, будто оглашал советскому народу текст призывов ЦК КПСС к очередному съезду партии:

"Хороша же ваша чудо-трава, дорогие товарищи!"

Приколы народного артиста СССР

Супруга Игоря Леонидовича Ирина Всеволодовна, к сожалению, уже почившая, была виртуозным звукорежиссёром. Кириллов рассказывал, как во время прямых трансляций чемпионатов по фигурному катанию, "по заданию партии", ей приходилось буквально на ходу подменять музыкальное сопровождение выступающих западных фигуристов, чтобы советские люди не услышали запрещённые в СССР музыкальные композиции.

Заглядывая на чай к Игорю Леонидовичу, я приобщался к космосу семьи Кирилловых. Такое отношение друг к другу, длящееся со школьной скамьи, надо было ещё поискать. Однажды собирался уже покинуть этот гостеприимный дом, как вдруг Игорь Леонидович решил составить мне компанию и прогуляться.

В районе метро "Смоленская" я стал ловить такси. В то время такси — это были легендарные бомбилы из бывших солнечных советских республик, работающие в стиле "Дорогу покажешь?". Стал голосовать на Садовом. Машина остановилась. Я попрощался с Кирилловым. Уже, было, стал закрывать дверь, как вдруг Игорь Леонидович решительно обратился к водителю в своей фирменной модуляции программы "Время":

— Здравствуйте! Вы же, конечно, понимаете, кого вы сейчас повезёте? Наверняка узнали?

Водитель, несомненно, узнал Кириллова, но было заметно, что его матрица дала фатальный сбой, и он никак не мог отважиться что-либо ответить знаменитому советскому диктору. Игорь Леонидович продолжал:

— Вы уж, пожалуйста, довезите своего пассажира без приключений и со всей ответственностью!

Серьёзность голоса Кирилова ввела водителя в ступор. Спустя минут пять, после того как автомобиль тронулся в путь, водитель обратился ко мне, улыбаясь как тот самый лодочник из одноимённой песни профессора Лебединского:

— Вы меня извините, пожалуйста. Его-то я узнал, это — Игорь Кириллов, а вот вас ну никак вспомнить не могу.

Пришлось успокоить водителя, что с головой и памятью у него всё в порядке. Хотя неожиданные образы Игоря Кириллова приводили в смятение и известных в стране людей. Снявшись у режиссёра Григория Амирджанова в музыкальном клипе в роли саксофониста, Игорь Кириллов потом делился впечатлениями от звонка Иосифа Кобзона. Мэтр отечественной эстрады, увидев по телевизору клип, позвонил Кириллову и изумлённо признался:

— Игорь, а я и не знал, что ты на саксофоне играешь!

Мало кто бы догадался, что Игорь Леонидович любил копаться в технике и, как он говорил, со всякими железками. Любил свою дачу до такой степени, что невольно устроил аттракцион, о котором со смехом рассказывала его супруга Ирина Всеволодовна.

На новейшем на то время, подаренном Борисом Березовским белоснежном "Мерседесе", прикрепив на крышу багажник советского пошиба, Кириллов вёз в своё хозяйство потрёпанную ржавчиной железную бочку. Как рассказывала супруга Игоря Леонидовича, свидетели этого перформанса провожали их авто с открытыми ртами и глазами нашкодившей собачки.

Прощание с личностью

Некоторые известные в телевизионном мире люди и простые зрители с горечью отреагировали на весть о кончине Игоря Кириллова. Немало людей заметили, что уже давно шли разговоры о смерти советского телевидения, а теперь оно реально ушло.

Конечно, это было не "Ах-ах-ах!" какое телевидение, о котором стоило бы горевать. Что правда, так это яркие ведущие того времени, которые притягивали зрителей к телевизионным экранам. Они были хорошо образованы, интересны и говорили грамотно по-русски, в том числе:

Сергей Капица ("Очевидное — невероятное");

Юлия Белянчикова ("Здоровье");

Юрий Сенкевич ("Клуб кинопутешествий");

Эльдар Рязанов ("Кинопанорама");

Игорь Кириллов ("Время").

Кириллов как-то рассказал, что его нередко мучил кошмарный сон, будто он за несколько секунд до эфира открывает папку с текстом, а листы пустые и непонятно что говорить телезрителям, кроме традиционных слов приветствия.

Уход Игоря Леонидовича произвёл на многих людей, в том числе и знавших его лично, примерно такое же впечатление — громогласную пустоту в той стороне, где ещё недавно стояла личность в академическом понимании этого термина: порядочный и отзывчивый человек, который был настоящим профессионалом и относился к "звёздности" с чувством юмора, которому позавидовали бы популярные ныне стендапщики и креативные пранкеры.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.