Советский диктор Игорь Кириллов скончался на 89-м году жизни

Советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов скончался в возрасте 89 лет.

"Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу "Время", - заявил ведущий эфира Первого канала.

Кириллов более 20 лет вел программу «Время»

В разные годы Кириллов также вел «Голубой огонек», «Песню года», «Взгляд». До 2006 года он был диктором трансляций Парада Победы.

Кириллов — народный артист СССР и РСФСР, кавалер ордена Почета и ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степеней.

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