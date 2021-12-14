Астролог рассказала, в чём встречать год Голубого водяного тигра

В Новогоднюю ночь лучше отказаться от ярких и кричащих цветов как в одежде, так и в интерьере, считает астролог Ольга Архангельская. Тигр не терпит конкуренции, поэтому в новом 2022 году важна сдержанность.

Кроме того, некоторые элементы декора позволят расположить к себе хозяина будущего года Голубого водяного тигра.

"В западной стороне дома уместно поставить небольшой декоративный фонтанчик с подсветкой, а если там будет изображение или статуэтка тигра — это обязательно понравится хозяину предстоящего года. На праздничный стол поставьте лучшую посуду. Сервировка стола не должна быть вычурной, но обязательно изысканной и с шиком", — рассказала астролог в беседе с "Известиями".

По словам Архангельской, оформление дома лучше выполнить в мягких оттенках:

песочном,

голубом,

золотистом,

бирюзовом,

коричневом,

синем.

Если очень хочется, то допустимы чёрный и цвет морской волны. Кроме этого, следует отказаться и от некоторых продуктов за новогодним столом:

говядины,

морепродуктов,

дичи,

острых приправ и соусов,

газированных напитков,

корейской кухни,

круп и злаков,

рыбы.

"Тигр не любит несправедливости. Не стоит обижать тех, кто слабее. Водная стихия животного смягчит излишний темперамент и резкость Тигра, придаст дипломатичности и гибкости", — резюмировала Архангельская.

Ранее Pravda.Ru писала о том, каким, по мнению астрологов, будет новый 2022 год. Так, по словам Ильи Першина, именно в следующем году мир разделится на "хищников" и "добычу".

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