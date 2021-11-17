Астролог Першин рассказал, чего ждать в год Голубого водяного тигра

Согласно китайскому календарю, следующий год пройдёт под покровительством сильнейшего зверя — Голубого водяного тигра. По словам астролога Ильи Першина, именно в 2022 году мир разделится на "хищников" и "добычу".

Голубой водяной тигр — животное коварное и скрытное. Молниеносно будут меняться не только жизненные ситуации, но и глобальные. Всем представителям астрологических знаков нужно будет "держать ухо востро".

"Тигр затаивается, а потом совершает прыжок. В этот год в непримиримой схватке сойдутся два лагеря. А мы будем свидетелями исторического переворота. Кто проиграет, тот проиграет навсегда", — рассказал астролог интернет-изданию "Подмосковье Сегодня".

По словам Першина, в год хищника лучше не сидеть на месте, всё будет зависеть от скорости принятия решений. Те, кто вовремя не "схватит" свою удачу за хвост, останутся ни с чем.

"Каждому придётся сделать выбор: быть или не быть, делать или не делать, идти или не идти, принимать или не принимать изменения", — пояснил Першин.

Астролог отметил, что под влиянием Голубого водяного тигра лучше не возлагать надежды на помощь со стороны. Зверь покровительствует тем, кто верит в себя беспрекословно.