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Автор Василий Амирджанов

Сенатор Пушков снова разглядел угрозу "американизации"

Общество

Член Совета Федерации Алексей Пушков выступил с очередным предостережением и заступился за "Щелкунчика".

Балет
Балет "Щелкунчик"

Неполиткорректные танцы

Алексей Пушков близко к сердцу воспринял изменения в постановках европейских театров, которые коснулись балета "Щелкунчик". Государственный балет Берлина и вовсе исключил спектакль из новогоднего репертуара, по словам Пушкова, из-за "неполиткорректных танцев".

Попали ли авторы берлинской постановки на допрос в немецкий аналог Следственного комитета, как это случилось с народной артисткой России Лией Ахеджаковой из-за её участия в спектакле театра "Современник", который кого-то внезапно оскорбил, Алексей Пушков не сообщил.

Событие, которое сильно потрясло сенатора, заставило его напомнить соотечественникам, что российская историческая культура и общепринятые базовые ценности являются одним "из последних оплотов перед нескончаемым напором американизации".

Политик, выступающий в роли бэк-вокалиста основных провайдеров парадигмы суверенной демократии, уверен, что нельзя:

  • России превращаться в "филиал новых ценностей";
  • шлифовать политкорректностью культуру;
  • говорить о несуществующей гендерной флюидности.

Утраченная флюидность

Алексей Пушков
Алексей Пушков

Флюидность определяют как врождённую интеллектуальную способность успешно адаптироваться к новым ситуационным условиям, умением овладевать новыми знаниями, гибкостью и скоростью мышления.

Отождествление гендера с половой принадлежностью несколько опрометчиво. Это далеко не синонимы. Помимо физиологических и анатомических различий между мужчиной и женщиной, существуют и небиологические аспекты — психические и социокультурные, которые и формируют понятие гендера. То есть кем себя человек ощущает в реальном мире. Ну есть такое, было и будет. Ничего с этим не поделать, даже если этот факт не даёт покоя представителям отечественного политического бомонда.

С таким же успехом, как предлагает сенатор Пушков, можно было бы рассуждать о флюидности, то есть о развитии общества в сторону гуманизации, прав и свобод граждан, высмеивая "неразумных европейцев", которые:

  • не имеют в рабстве крепостных;
  • отказались от дыбы и четвертования;
  • трясутся над чистотой избирательного процесса;
  • стремятся возвести в абсолют ценность человеческой жизни.

Западные страны решили всерьёз взяться за тему и дать возможность гражданам своих стран быть теми, кем они хотят. Возможно, в представлении консервативной части общества и перегибают палку, но в целом ведут себя последовательно, согласовывая тренды с общими представлениями о демократических ценностях.

Собственно, государство выполняет функцию арбитра, который старается соблюсти любые некриминальные и не ущемляющие права и свободы других членов общества людские заморочки. Даже если они кому-то не нравятся.

Для граждан страны, которая чуть более полутора веков назад отказалась от крепостного права, фактического рабства, и которая почти 80 лет шла строем по "особому" пути к коммунизму, подобные изменения трудно усваиваются в сознании. Но так уж устроена демократическая система, которая позволяет людям быть теми, кем они хотят. Это, судя по всему, и называет сенатор Пушков "американизацией".

Нетолерантная толерантность

Флаг ЛГБТ
Флаг ЛГБТ

В постсоветской России перестали сажать за решётку за принадлежность к ЛГБТ, что в советское время и представить себе было невозможно. Пришло же осознание, что государству залезать под одеяло к гражданам не совсем прилично.

Слово "толерантность", которое вряд ли можно назвать удачной заменой понятиям "такт", "уважение" и "деликатность", не раз произносилось в своих выступлениях демиургами отечественного "особого" пути. Спустя какое-то время оно вступило в конфликт с набухшими духовными скрепами.

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа добилась привлечения к дисциплинарной ответственности директора и педагога школы № 8 в города Лабытнанги за нарушение закона и снабжение детей крамольной информацией:

"Установлено, что в нарушение требований закона 16 ноября 2021 года одним из педагогов школы в рамках празднования Всемирного дня толерантности размещена презентация, где несовершеннолетним обучающимся демонстрировался слайд с флагом ЛГБТ. За распространение информации, наносящей вред нравственному и духовному развитию несовершеннолетним, прокурор города внёс начальнику управления образования администрации Лабытнанги представление об устранении нарушений закона".

То есть рассказывать детям о той самой толерантности, в данном случае к представителям ЛГБТ, не произнося вслух предмет обсуждения и не снабжая иллюстрациями для лучшего усвоения материала — это нормально. Причём показывали далеко не фото "для взрослых", а изображение радуги, которая уже сейчас является поводом для доносов в правоохранительные органы.

Обратная сторона духовных скреп

 

На фоне показной борьбы с пропагандой ЛГБТ активность представителей власти уже настолько закрепилась в новостной повестке, что впору отнести подобные непомерные труды отечественной номенклатуры к той самой пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений.

Навязывая так называемую духовность, фактически вторгаясь в такую чрезвычайно интимную сферу человеческой жизни как вера и мировоззренческие основы, проще простого девальвировать эти самые ценности, за которые якобы ратуют переполненные державностью политики.

Раскручивая тему патриотизма методами советского агитпропа, когда с младых ногтей приучали граждан к мысли умереть за Родину, а не счастливо и свободно жить ей во благо, добиваются обратного результата.

Решение же немцев и других европейцев, что существующий вариант постановки "Щелкунчика" не вписывается в общую картину гармонии западного мира, отчего-то вызвало саркастическое негодование отечественных трубадуров суверенной демократии.

У нас же вырезать кадры из фильмов в угоду "базовым ценностям" — можно. Запретить к показу и устроить травлю авторам — сколько угодно. Что это, как не шлифование культуры в угоду установленной правящей политической элитой политкорректности?

Вот только от души "высмеять" сложившиеся отечественные реалии, как это периодически делает Алексей Пушков в отношении иноземцев, для кого-то может выйти накладно. Разве что если политкорректно, как в советском анекдоте, когда американец и советский гражданин в 80-е рассуждают о свободе слова:

— У нас свобода слова, — говорит американец, — я могу выйти к Белому дому и сказать, что Рейган дурак.

— Ну и у нас тоже, — гордо парирует советский гражданин, — я тоже могу выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган — дурак!

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Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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