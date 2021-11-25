Западные критики обрушились на нетолерантный русский балет

Балетмейстер Касаткина объяснила, чем вызвано недовольство европейского зрителя, который начал строчить жалобы на русский балет "Щелкунчик".

В Германии запретили показ балета "Щелкунчик", так как в нём усмотрели проявление расизма.

Российские хореографы Василий Медведев и Юрий Бурлака планировали возродить спектакль 1892 года, однако это решение встретило сопротивление прогрессивного Запада.

"Во втором акте двое детей были загримированы под африканцев, и это привело к электронным письмам с жалобами. Мы должны все переоценить. Китайский танец демонстрирует стереотипы с маленькими тройными шагами. В восточном танце есть дамы из гарема и солистка с коричневым макияжем — это тоже сегодня уже нельзя ставить", — цитирует слова и. о. руководителя труппы Кристиана Теобальд Телеканал "360".

Теобальд объяснила, что из "Щелкунчика" убрали все моменты, которые могут вызвать негативную реакцию европейского зрителя.

Есть планы показать балет "Дон Кихот", однако и здесь могут возникнуть подводные камни из-за того, что цыгане там названы gitanos. Сегодня этот термин может вызвать критику.

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