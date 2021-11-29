На Ямале директора и учителя школы наказали за презентацию с флагом ЛГБТ

В городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого АО директора и учителя школы № 8 привлекли к дисциплинарной ответственности за презентацию с флагом ЛГБТ, показанную детям в рамках Всемирного дня толерантности.

Как уточнили в прокуратуре региона, информация, продемонстрированная педагогом на экране, может нанести вред "нравственному и духовному развитию несовершеннолетних". В связи с этим прокурор внёс представление об устранении нарушений закона начальнику муниципального учреждения "Управление образования администрации города Лабытнанги".

"Директор школы и педагог привлечены к дисциплинарной ответственности за показ слайда с флагом ЛГБТ", — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры.

Ранее в социальных сетях некоторые родители раскритиковали учителя, который разработал презентацию с радужным флагом. По их мнению, дети не нуждаются в информации о нетрадиционных отношениях. Другие взрослые иначе отреагировали на случившееся. Они не увидели повода для беспокойства и призвали с пониманием относиться ко всем людям в обществе.

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