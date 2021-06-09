В Узбекистане придумали, как "избавиться" от ЛГБТ-людей

Лидер одной из крупнейших партий Узбекистана заявил, что Ташкент может положить конец проблемам с ЛГБТ-людьми.

По его словам, сделать это просто — надо депортировать их в страны, где им будут рады, а они будут жить спокойно.

Алишер Кадыров, возглавляющий праворадикальную партию "Национальное возрождение", в интервью одному из YouTube-каналов, сказал, что его предложение было с одобрение встречено "самими геями" и он даже получил от них "письма поддержки".

"Узбеки могут модернизировать общество. Они могут изменить свое мировоззрение, — пояснил Кадыров. — Но принять содомию или жениться на мужчине? Узбекское общество никогда этого не примет. Даже через сто или тысячу лет общество не примет ЛГБТ. Я в этом уверен.”

По мнению Кадырова, ЛГБТ-узбеки не должны жить в стране, где их не принимают и плохо относятся к ним.

"Решение о высылке ЛГБТ-людей является общемировой практикой, — сказал он в интервью YouTube-каналу. — Двадцать шесть стран применяют меры по высылке против членов ЛГБТ-сообщества. А в Иране или Саудовской Аравии, например, их казнят. Я не за то, чтобы казнить их, я не за то, чтобы убивать их, я просто предлагаю им помочь. Зачем подвергать их такому риску? Давайте лучше создадим для них иные условия. Узбекистан выгонит их, а другие государства должны будут дать им гражданство. Там у них будет лучшая жизнь. Я не кровожаден.”

Узбекское законодательство запрещает однополые сексуальные отношения, а мужчинам грозит трехлетний тюремный срок в случае, если их "за этим поймают". В стране нет также законов или положений, разрешающих однополые браки.

К слову, в марте этого года американская неправительственная организация Human Rights Watch опубликовала доклад, в котором утверждалось, что Узбекистан не в состоянии защитить своих ЛГБТ-граждан и должен двигаться в направлении обеспечения прав "на личную безопасность, неприкосновенность частной жизни и недискриминацию.”

"Мужчины в Узбекистане, которые занимаются однополым сексом по обоюдному согласию, сталкиваются с произвольным задержанием, судебным преследованием и тюремным заключением, а также с гомофобией, угрозами и вымогательством”, -говорится в заявлении НПО.