Как сэкономить: четыре вредных совета

Большинство из нас далеко не миллионеры, и поэтому для многих вопрос, как научиться экономить денежные средства, стоит ребром. Однако самые популярные советы, которые часто дают на эту тему "эксперты", выглядят, мягко говоря, странно. Давайте проанализируем эти рекомендации.

Откладывайте десятую часть доходов

Нередко встречается рекомендация с каждой получки откладывать некую сумму в счёт накоплений. Скажем, десять процентов. Но если ваша зарплата составляет, предположим, 50 тысяч, то 5 тысяч в месяц — сумма довольно ощутимая. Тем более если вы платите ещё и за коммунальные услуги или аренду квартиры, выплачиваете кредит и в семье есть дети.

Если сможете — откладывайте, советует специалист по финансовому планированию Натали Тэйлор. Но суммы не должны наносить серьёзного ущерба вашему ежемесячному бюджету. Это могут быть одна, 2 или 3 тысячи. Или даже 500 рублей. В зависимости от ваших возможностей. Всё равно за год набежит сумма, которую можно будет уже на что-то потратить.

Вычеркните из бюджета все несущественные расходы

В категорию этих расходов часто попадают именно те вещи, которые приносят нам радость. Например, чашка кофе в кофейне после работы, новое платье или поход в театр. Конечно, вы вполне можете без этого обойтись, но вот настроение, если вы станете во всём себе отказывать, то и дело будет на нуле.

Натали Тэйлор рекомендует специально выделять деньги на "маленькие радости". Столько, сколько вы можете себе позволить. Если удастся сэкономить на чём-то другом, можно пустить эти сэкономленные средства на "хотелки".

Планируйте траты с точностью до рубля

Допустим, вы планируете потратить в магазине тысячу рублей. Набрали в корзинку всё необходимое, но вот захотелось мороженого или апельсинов. Ан нет, не вписываетесь в бюджет!

Конечно, можно побороться с желанием потратить лишнего и со вздохом отвернуться от вожделенного товара. Но, постоянно отказывая себе в излишках, вы будете чувствовать себя несчастным.

Анализируйте свои расходы за год

Почему-то многие "специалисты" советуют в начале каждого года изучать свои расходы за предыдущий год. И уже исходя из этих сумм планировать бюджет на будущее. Но это совсем не просто сделать. Во-первых, необходимо постоянно вести учёт всех доходов и расходов. Во-вторых, у вас всё равно уйдет масса времени на подсчёты.

Натали Тэйлор рекомендует начать с анализа расходов за прошедший месяц. Даже если вы не вели никакого особого учёта, это будет куда проще сделать, чем отслеживать свою финансовую активность за целых двенадцать месяцев. Хотя бы исследуйте, на что вы тратили деньги с банковских счетов. Сейчас мало кто пользуется преимущественно наличными, поэтому может получиться более-менее объективная картина.

Подумайте о дистанционке!

Кстати, в наше время неплохой способ сэкономить — это перейти на удалёнку или, если ваша нынешняя работа этого не предусматривает, то найти вакансию с дистанционным режимом. Из вашего бюджета сразу исчезнут оплата ежедневного проезда к месту службы, необходимость одеваться "для выхода", обедать в кафе или столовой… А освободившиеся средства можно пустить на что-то другое, более приятное вашему сердцу.

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