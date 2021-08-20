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Автор Ирина Гусакова

Ходим в магазин с умом: как научиться экономить

Экономика

Отправляясь за покупками в магазин, вы проникаете на территорию противника. Охота идет за вашим кошельком, причем для этого используются все цели: и грамотный маркетинг, и приятная расслабляющая музыка, и желтые ярлычки на ценниках. В некоторых торговых центрах есть даже детская комната, чтобы никто не мешал вам тратить деньги. Однако цены на продукты сейчас совсем не радуют, да еще и инфляция — как тут быть обычному потребителю?

магазин

Эксперт по инвестициям Ирина Бенетт заходит с другого угла. Людям необходимо концентрироваться на том, чтобы больше зарабатывать. Ведь на прожиточный минимум прожить невозможно. Нужно взять ответственность на себя и стремиться зарабатывать столько, чтобы можно было нормально жить.

Чтобы с умом ходить по магазинам, не стоит пренебрегать элементарными правилами.

Перед походом в магазин необходимо составить список. Для этого необходимо распланировать, какое меню будет на неделе, какие продукты для этого понадобятся. Таким образом можно существенно сэкономить, потому что не будет спонтанных покупок, когда деньги будут вылетать в трубу.

кредит

Важно записывать траты. Ведь мы, как правило, не осознаем, на что у нас уходят деньги.

"Я выяснила, что на мелкие и не очень важные для себя вещи трачу достаточно большие суммы, которые в принципе могла бы потратить на то, что для меня действительно важно. Этот момент работает очень хорошо. Мы берем контроль над своими финансами, записывая все траты. Если вы не будете записывать, то эта информация очень быстро улетучится из головы. Обратите внимание вы на это только тогда, когда в конце месяца подведете итог и выяснится, что на какую-то ерунду была потрачена достаточно большая сумма денег". — отмечает Ирина Бенетт.

Важно не ходить в магазин голодным. Это тоже работает. Голодный человек всегда реагирует на уловки маркетологов.

"Это как у худеющих. Если долго человек отказывает себе в чем-то, через какое-то время будет срыв. Почему это происходит? Потому что нам для выживания нужны позитивные эмоции, в том числе удовольствие получаем от еды. С детства нас так воспитывают: сделал что-то хорошее — съешь сладкое. Концентрация идет на получение еды. И поэтому человек в стрессовой ситуации часто может купить что-то. Либо ему грустно, и он начинает что-то покупать", — отмечает Ирина Бенетт.

Эксперт подчеркивает, что финансы — это математика. Нужно считать, действительно ли вам этот товар нужен. И понять это можно только тогда, когда будет вестись учет в финансах, когда в конце месяца будет видна полная картина.

"У зрелого грамотного человека, который хочет жить хорошо, должна появиться привычка считать. Если в магазине говорят: не плати сейчас 10 тысяч, возьми кредит, а потом в течение двух лет всего-то будешь по тысяче рублей платить в месяц. Человек думает, что по тысяче рублей легко можно платить. А нужно посчитать, что в этом случае человек заплатит гораздо больше. Как правило, на потребительских кредитах идут очень большие проценты".

Эксперт напоминает, что много позитивных эмоций дает ощущение предвкушения. Когда мы не берем кредит, а откладываем на что-то и через какое-то время покупаем. Если откладывать деньги, появляется ощущение спокойствия, стабильности и предвкушения счастливого момента, которое психологически работает.

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