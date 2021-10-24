Дом с сюрпризом: люди находят потайные комнаты и скелеты в своих жилищах

Иногда собственный дом может преподнести тебе самые удивительные и даже жутковатые сюрпризы. С этим, наверное, согласились бы люди, которым довелось, исследуя своё жилище, случайно наткнуться на неожиданные находки — такие, как потайные помещения и даже человеческие останки.

Проход за шкафом

Так, 23-летний Фредди Гудолл из английского графства Сассекс нашёл скрытое подземелье в старинном доме, принадлежавшем его семье.

Возраст дома составляет около 500 лет. Фредди обнаружил в библиотеке старые фотографии фамильного имения, которые относятся к XIX веку. На них он заметил дверь, которой не помнил. Молодой человек решил отыскать её и посмотреть, куда она ведёт. Сначала поиски были безуспешными, но потом он увидел дыру за полкой книжного шкафа. Когда шкаф отодвинули, за ним открылся проход, ведущий в подземное пространство, состоявшее из нескольких комнат и коридоров. Кроме того, там была лестница, которая вела наверх. То есть у здания было ещё одно, секретное крыло.

В подземелье нашлись старинные книги, письма и документы, а также сейф и несколько школьных парт, которые, видимо, использовались в позапрошлом столетии для домашнего обучения господских детей.

Гудолл считает, что эти проходы в основном использовались слугами, которым предписывалось незаметно перемещаться по дому, чтобы пореже попадаться на глаза хозяевам. Некоторые признаки также указывали на то, что в доме находилась конюшня. Скорее всего, всё это принадлежало предкам Фредди.

Замурованные фотографии

В свою очередь, женщина, которая называет себя Кам Ми, рассказала в TikTok, что во время ремонта в новом доме они с мужем обнаружили за стенной панелью помещение, в котором лежали чьи-то личные вещи. Там находились письма и фотографии. На одном из снимков оказался изображён мужчина в возрасте около 50 лет. В одной руке он держал большую рыбину, в другой — удочку. На другом был маленький мальчик, сидящий в детской гоночной машинке. Рядом с ним стоял человек без головы. На обороте была надпись: "Как избавиться от бликов, если кто-то носит очки". Также Кам Ми и её муж нашли студенческую карточку, но учебного заведения, название которого в ней было указано, сегодня уже не существует.

Кажется странным, что прежние обитатели дома не забрали весь этот архив с собой. Впрочем, возможно, у них были на то причины. Так же как и были причины на то, чтобы "замуровать" комнату.

Забытые останки

Но встречаются находки и пострашнее. Так, в американском штате Мэриленд на продажу был выставлен дом, предыдущих владельцев которого объявили банкротами. При обследовании новые хозяева обнаружили в нём труп одного из прежних жильцов.

В мае этого года жители американского города Каско (штат Мэн) решили заняться уборкой дома после смерти 82-летнего главы семейства — Дугласа Скотта. В надворной постройке они нашли человеческий скелет. Выяснением того, кому принадлежали останки, занялась полиция. Возможно, это был бездомный, нашедший пристанище в заброшенном строении.

Кровь под ковром

А пользовательница TikTok под ником @dontbeanashhole наткнулась на следы убийства, случившегося в её доме несколько лет назад. Она знала о нём с самого начала, когда здесь поселилась. Но однажды девушка заглянула под ковёр в одной из комнат и увидела там нарисованный маркером на полу контур человеческого тела. Рядом с рисунком были указаны номер уголовного дела и дата — 19 января 2018 года. Повыше контура осталось пятно, напоминающее кровь.

Правда, некоторые юзеры, посмотрев ролик, предположили, что это либо мистификация со стороны самой блогерши, либо кто-то решил над ней подшутить.

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