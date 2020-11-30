Британка обнаружила "тайную комнату" в доме, где прожила 14 лет

Холли Хантер из Великобритании случайно обнаружила в доме, где прожила 14 лет, "тайную комнату".

Женщина утверждает, что всегда знала о существовании подозрительной деревянной панели в своей комнате, однако заглянуть за неё она решилась только недавно. Сняв панель, Хантер увидела проход в скрытую комнату, которая находится под крышей дома.

Сейчас женщина хочет сделать в этой комнате ремонт, поскольку за 14 лет она дошла до плачевного состояния.