Психолог: в мире считаются нормальными 53 сексуальных ориентации

Что такое "мукбанг" и в чём секрет его популярности, почему до сих пор нет "таблетки от лишнего веса" и как алгоритмы социальных сетей заставляют людей создавать новые сообщества, рассказал Pravda.Ru социальный психолог, специалист по управлению общественным сознанием Сергей Маркелов.

Эффект замочной скважины

— Сергей, в связи с тем, что у нас большие расстояния между родными, друзьями, возникло явление "мукбанг" — совместное принятие пищи онлайн. Что вы можете сказать по этому поводу?

— Это частный случай того, как человечество приспосабливается к дистанционным коммуникациям. Люди садятся у экранов ноутбуков и начинают совместно что-то есть, пить, чокаться с экраном рюмками и пивными кружками.

— Это же очень личное. С кем попало за стол не сядешь. Что двигает людьми?

— Наша психика, поведение всегда имеют двойное значение. Это значит, что, с одной стороны, это интимные вещи: принятие пищи, наложение косметики. В ванной закрываешься даже от близких. А тут как бы всё напоказ. И тут срабатывает "эффект замочной скважины". Имеется в виду, что у нас заложен внутри механизм, с одной стороны, страха, с другой стороны, подглядывания друг за другом. Другими словами, вуайеризм и всякие ранее консервативные вещи начинают уже упаковываться в нашу жизнь, появились нудисты. Это уже становится обычным социальным явлением.

— Но это похоже на пограничное состояние психики в сторону отклонения.

— Новейшие учебники по психологии и по социальной психологии расширяют эти трактовки, выводят в норму.

Раньше врачи-психиатры в обморок падали от каких-то проявлений диагнозов, а сейчас эти аномалии перешли из психиатрии в область психологии, а из психологии уходят в обычную жизнь.

Даже ко мне часто приходят люди с какой-то аномалией социального поведения. Они ставят вопрос не "уберите мне эту аномалию", а "научите меня с этим жить". Они говорят: у меня есть отклонения, я люблю то-то и то-то делать, я стесняюсь перед людьми, но, мне кажется, это нормально. Достаточно сказать, что сегодня сексуальных ориентаций в мире уже нормальных, не аномальных, принято 53. То есть пола всего три биологических:

мужчина,

женщина,

гермафродит (один на миллион).

А ориентаций, кем себя человек считает, уже 53 в мире.

— То есть принимать пищу по видео, наблюдать за этим — это нормально?

— Акт еды — это вообще уникально. Это же не только приём пищи у нас. Он имеет фундаментальное значение: задействует две системы в организме. Это и психология, и физиология, это и коллективное действие, и автономное действие. Кто-то любит питаться один. Кто-то говорит: нет, наоборот.

Раньше было воспитание, когда семья не садилась за стол, если все не собрались. Помните, и в фильмах художественных классических показывают, что отец пришёл и сказал: "Всем сесть за стол". И все 20 детей сели, мама, бабушки, няньки, все помолились Богу и начали есть.

Вся психология социальная сегодня перепутана, как и всё общество. Во всех сферах жизни сегодня один и тот же тренд — нарастающая неопределённость, непонятность объяснения себя в своих поступках.

— Когда человек принимает пищу, он успокаивается. Может быть, это связано с напряжением в обществе?

— Конечно. Еда успокаивает, снимает стресс, вызывает дофаминовое состояние в нейромедиаторах. Более того, этот гормон начинает работать, как только человек захотел есть: побежал за компьютер, вызвал быстро друзей, и все садятся есть. Состояние до еды уже вызывает удовольствие, дофамин — гормон предвкушения радости, предвкушения вкусной еды. Это работает на резкое психофизиологическое действие. Вот почему все проблемы у человека с едой (похудение, набор веса) сложнейшие. До сих пор таблетки от лишнего веса нет.

Социальные алгоритмы

— Есть ли смысл вообще смотреть, как люди едят?

— Это фишка: когда я не понимаю, зачем это делаю, но мне нравится, я получаю от этого эмпатию, новую группу людей, которым это всё нравится. Сегодня всё больше и больше появляется таких. Раньше были группы по интересам какие? Садоводы-любители, дачники. Совместное действие их объединяло. Кого-то объединяет желание:

быть успешными,

одеваться только в желтые штаны,

носить только чёрные ботинки.

Они хвалятся друг другу в сетях, что 25-ю пару чёрных ботинок купили на развалах. А есть люди, которым нравится вот этот сложнейший акт приёма пищи, который совершенно мне неинтересен. В Америке таких групп создаётся каждый день минимум по 10 штук, где люди чем-то хвалятся.

Ушла эпоха, например, красивых тел — они теперь маргиналы. Сейчас эпоха бодипозитива: научись любить любое тело, жить с любым телом.

Это из той же серии. Хочешь есть? Садись, вместе ешь, мы любим друг друга только за то, что нам нравится вместе на экране наблюдать, как мы проводим хорошо время, связанное с едой.

Каждый день создаются группы. Группы левых поворотов, группы красных носков — чего только в сетях сейчас нет. Потому что алгоритмы социальных сетей настроены так, что если мы с вами втроём-вчетвером посидели на сайте Pravda.Ru, сделали коллективное дистанционное действие (например, снимали очки на 3 минуты и снова их надевали), то алгоритмы этих сетей подкинут в следующий раз нашу историю другим людям, которые один раз заинтересуются, а потом попадутся на этот крючок. И у нас с вами количество людей, снимающих очки раз в день и получающих от этого кайф, будет расти.