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Автор Игорь Буккер

Ловить телефонных мошенников мешает отсутствие соответствующих законов

Общество

О мошенничестве сегодня народ предупреждают, буквально, из каждого утюга. Толку — почти ноль. Чуть ли не ежедневно сыпятся сообщения, что кто-то где-то "подарил" мошенникам N-ную сумму

Ловить телефонных мошенников мешает отсутствие соответствующих законов

Как так? Почему, несмотря на то, что схемы "развода" практически не меняются, люди продолжают на них вестись? И как всё же можно распознать в приятном голосе из телефонной трубки — как вариант — жадные ручонки, тянущиеся к вашему кошельку или банковской карте?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на Pravda. Ru рассказала адвокат коллегии адвокатов Sed Lex Вера Ефремова.

— Мошенники, которые "работают" с картами, используют широкий ассортимент инструментов: телефонные звонки, sms, электронные письма, специальное оборудование, которое устанавливается на банкоматах.

Как можно себя обезопасить? Не реагировать на звонки и sms с незнакомых номеров. Их нужно всегда перепроверять официально в банке, самому звонить и уточнять, действительно ли идут какие-то списания и оформления каких-то кредитов.

А что касается банкоматов, то здесь только визуальная бдительность может помочь. Но это сложно.

— Насколько для человека возможно вернуть свои деньги, если уж мошенники их увели?

— Как показывает статистика, только в 10-15% случаев удаётся получить свои деньги обратно. Потому что у нас несовершенно в этой части законодательство.

И Центробанк, и Госдума заинтересованы в том, чтобы повысить возможности возврата таких украденных денежных средств с карт, и сейчас разрабатываются законопроекты на эту тему. Хотят дать возможность банкам блокировать по требованию клиента операции, замораживать на "чужих" счетах для того, чтобы они дальше не передвигались.

Есть только час…

Блокировать надо очень оперативно, поскольку в течение, буквально, одного часа денежные средства уже списываются с разных карт. То есть мошенники пользуются схемой такой:

  • выводят на подставное лицо, а потом быстро ещё на несколько карт разбрасывают, дробят сумму и снимают её, обналичивают в банкоматах. Всё.

То есть, если в течение часа не предпринять меры по блокировке, по замораживанию средств (я имею ввиду не блокировку своей карты, а блокировку операций) то, соответственно, денежные средства будут обналичены и найти их будет гораздо сложнее.

Вот если в этой части у нас будут приняты какие-то законы, позволяющие банкам блокировать, "замораживать" денежные средства уже на счёте мошенника, когда они к нему поступают, то это — как видит и Центробанк — возможно, поспособствует как-то увеличению числа возврата украденных денег.

Слив персональных данных — отдельная статья дохода мошенников

Персональные данные
 

— Участились случаи "слива" в сеть персональных данных, вплоть до скринов паспорта. Можно ли установить источник?

— Здесь сложная ситуация. Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия в рамках уголовного дела, если оно, конечно, заведено. То есть, если есть факт такого слива, то надо обращаться в полицию первоначально, полиция выяснит — каким образом, куда попали данные, запрашивает сведения в банках на предмет оформленных кредитов.

И вот после всего этого можно идти в суд с заявлением.

Сейчас практикуют это в виде неосновательного обогащения, заявляют иск: произошло неосновательное обогащение ответчика, то есть мошенника, и мы с него хотим взыскать денежные средства.

Но и здесь не всё так просто. Расскажу случай из практики.

Женщина стала жертвой мошенников, обратилась в полицию. Обращение в полицию дало мало результатов, но, по крайней мере, они выяснили, что первый транш, первое списание её денежных средств произошло на карту подставного лица. Вот это подставное лицо, грубо говоря, некая Иванова, когда к ней пришли люди в погонах с вопросом: "Вот к вам поступило полмиллиона рублей. Где они?" — говорит: "Я не знаю ничего, потому что я свою карту потеряла два месяца назад".

И суд ничем пострадавшей не помог, она дело проиграла в первых инстанциях, потому что суды сказали: извините, у той женщины, у ответчика, карту же украли, она же не виновата, не она же мошенник. Всё.

Соответственно, в итоге мы получаем отказ в возбуждении уголовного дела, и на этом всё заканчивается. Поэтому невелик процент возврата и выигрыша вот таких категорий дел, увы.

Почти такая же картина сегодня с кредитами, оформленными на "слитые" паспорта. Депутаты обсуждают ещё один законопроект, который позволил бы гражданам обратиться в бюро кредитных историй и заявить о том, чтобы поставить запрет на выдачу кредита:

  • подать заявку через Госуслуги о том, что я в отношении себя запрещаю выдачу каких-либо кредитов;
  • если кто-то будет использовать персональные данные при таком запрете, то просто кредит будет не выдан с отсылкой на бюро кредитных историй.

Но здесь есть и другая сторона медали в этом. Банки тогда могут такому лицу в принципе потом отказать в выдаче кредита. Даже если прийти непосредственно в банк. Лично.

Я надеюсь, что в итоге мы что-то получим, когда в сентябре наша Госдума заработает и начнёт принимать законопроекты.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы карты мошенники документы вера ефремова
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