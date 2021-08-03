Ростовчанка набрала кредитов и отдала мошенникам более 2 млн рублей

В Ростовской области мошенники убедили женщину набрать кредитов и отдать эти деньги им.

По информации областного управления МВД, жительнице Ростова-на-Дону позвонил неизвестный. Он представился сотрудником одного из банков и сообщил, что мошенники пытаются взять кредит на имя женщины.

Затем ростовчанке позвонили с другого номера. Неизвестный, представившись сотрудником правоохранительных органов, попросил женщину оказать помощь в поимке мошенника, который звонил ей ранее. Горожанка увидела, что второй звонок поступил с номера госорганизации, и согласилась помочь "правоохранителям".

Те рассказали женщине, что ей нужно оформить несколько кредитов и перевести полученные деньги на несколько якобы безопасных счетов. Сделав это, потерпевшая лишилась более 2 млн рублей.

В настоящее время в связи с произошедшим с ростовчанкой возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Ранее дело по аналогичной статье завели по факту преступления, жертвой которого стал 32-летний житель Семикаракорского района Ростовской области. Мошенники убедили мужчину набрать кредитов на сумму свыше 1 млн рублей и выманили у него эти деньги.

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