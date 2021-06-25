Антипрививочники выигрывают информационную войну

Провал вакцинации в России. Каковы причины и последствия? Устранилась ли власть? Кто и что делает неправильно? Нужна ли обязательная вакцинация? Может ли каждый решать сам, не поддаваясь на провокации и глупости? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, в России — снова обострение эпидемии. В прошлом году все были напуганы, все сидели дома, все самоизолировались, а потом все постепенно нормализовалось. Сейчас, когда уже вовсю идет вакцинация, он вернулся.

Мир разделился теперь на антипривочников и запрививочников. Накал страстей — просто сумасшедший. Наверное, все-таки нужна какая-то внятная кампания по развеиванию мифов, которые ходят вокруг вакцинирования. Потому что простая реклама не работает.

Но власть решила все скинуть на бизнес. Теперь работодатель должен штрафовать работников, которые не сделали прививку. А государство самоустранилось. И что с этим делать, кого слушать, как правильно поступить? Как вы это все видите и оцениваете?

— Нет, власть не устранилась, конечно. На федеральном уровне продолжает работать оперативный штаб, продолжают выделяться средства. На региональном уровне с разной степенью успешности действуют региональные власти, в Москве — так, в Питере — так, в других регионах — по-другому.

Есть проблемы. Но ситуация пока — не неуправляемая. Здесь я испытываю осторожный оптимизм. Причиной того, что произошло сейчас, является, на мой взгляд, тот самый легендарный русский пофигизм, который сыграл злую шутку с нашими гражданами.

Все расслабились

Наши граждане после самоизоляции, после того, как испытали определенные социальные трудности, социальные коммуникации и так далее, просто расслабились, подумали, что все кончилось, все вернулось на круги своя.

А это — очень опасное состояние, когда люди думают, что все будет, как прежде. Как сказал Александр I, "всё будет как при бабушке", участвуя в убийстве своего отца. Но не будет.

Ситуация и жизнь изменились, все поменялась. Социальные отношения в гражданском обществе поменялись. Должно поменяться и восприятие мира. Нельзя жить, как овощ, потребляя, и продолжая поганить природу и так далее.

Необходимо задумываться о новых отношениях не только внутри человеческого социума, не только в цивилизационном плане, но и выстраивать отношения с окружающим миром, с природой. Иначе вирус будет еще более жесткий.

Как раз в студии Pravda. Ru я уже предупреждал, что следующая редакция вируса будет гораздо более жесткой. И она будет карать.

Вот пожалуйста — мы получили уже разные редакции штаммов: британские, индийские и так далее, и они гораздо жестче. Инкубационный период у них короче, гораздо большее поражение внутренних органов.

Всё загадили

Почему это произошло? Потому что люди не сделали выводов. Они думали, все закончилось, можно вернуться к безудержному и совершенно дикому, на мой взгляд, потреблению и, пардон, засиранию окружающей среды. Вот вам пожалуйста — окружающая среда ответила, и будет реагировать дальше.

Это — не последний вирус, с которым мы сталкиваемся. Поэтому я, честно говоря, с беспокойством смотрел на сворачиваемые мощности в системе здравоохранения, когда региональные власти решили, что все заканчивается, больше ничего не надо.

К чести региональных властей надо сказать, они реагируют достаточно оперативно и достаточно организовано. Россия является одной из стран, где мы не допустили ситуации, которая произошла в свое время в Индии, в Великобритании и в других странах, в тех же США, когда ситуация просто вышла из-под контроля. Поэтому у меня есть осторожный оптимизм на эту тему.

— Роспотребнадзор вырос многократно, работает, встречает все рейсы из всех стран. Но главная проблема, наверное, в том, что люди передают мифы и легенды…

— С этим ничего не поделаешь. Бабушка сказала надвое, и она будет говорить это вечно. Потому что такова человеческая природа: сарафанное радио, слухи, страхи и так далее. Это все сопровождает человеческое общество на протяжении веков. И бороться с этим совершенно невозможно. Это — моё мнение.

Проблемой, на мой взгляд, является то, что сейчас каждый человек в силу развитых соцсетей, информатизации нашего общества является почти средством массовой информации. Любая глупая мысль, эмоция, выраженная в написании поста мгновенно становится достоянием общественности.

Когда каждый — СМИ

А там уже ребята в нужную сторону разгоняют эту информацию. Есть группы, которые работают в интересах фармакологических компаний, которые производят "чудодейственные" лекарства от COVID. Тут же тебе контекстную рекламу дают.

Есть такие, которые любое действие власти интерпретируют как враждебное по отношению к гражданскому обществу, пытаются поссорить органы власти и гражданское общество.

Хотя логика подсказывает, что в такие моменты нужна мобилизация, нужно объединение, нужна симфония, сбалансированные отношения между обществом и государством. Но в соцсетях безусловно разгоняются вещи, которые противоречат этому.

Потому что есть заинтересанты, вполне себе хорошо оплачиваемые. Чтобы гонять такие слухи, наводить панику и говорить, что русская вакцина не годится и так далее. Есть и с другой стороны заинтересанты, которые говорят, что западные вакцины никуда не годятся. Это — война вакцин, как ее сразу же громко наименовали.

Давайте просто будем здравомысленно, осмысленно подходить к этим вещам, понимая, что нас хотят использовать, и будем сохранять спокойствие, не поддаваться панике и принимать решения осмысленно и самостоятельно.