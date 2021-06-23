"Минск-2" для Украины: и выполнить не может и отказаться нельзя

Байден по возвращении домой жестко кинул Украину. Военная, финансовая и техническая помощь прекращена.

На саммите лидеров двух мировых держав Владимир Путин и Джо Байден про Украину всерьез не говорили. Да кому вообще есть дело до европейской Папуа?… Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.

Читайте начало интервью:

Политолог о встрече Путина и Байдена в Женеве: Задачи, которые были поставлены — выполнены

"Чужими руками загрести жар": как США планируют спасать газовый транзит Украины

— Алексей, с точки зрения здравого смысла украинские власти уже давно отдыхают…

— Мораль у них отдыхает. А здравый смысл иногда все-таки в чем-то бывает.

— Да, у них — любовь к отъему чужой собственности, к выклянчиванию. Это — уже просто национальная политика. И прекрасное заявление сделал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, что о чем бы без них не договорились Россия и США, Киев это не признает. — Просто Наполеон…

— Почему это произошло? Украина действительно пыталась как-то повлиять на события. Она перегрела тему перед саммитом. Там все говорили, что именно Украина будет тема №1, Байден чуть ли не грязью бросится, с кулаками на Владимира Путина, либо поставит ему супер-жесткие условия, порвет на себе тельняшку или что там у него под костюмом.

Ничего подобного и близко не произошло. Тема, если и обсуждалась, то вскользь по вполне понятным причинам. Потому что российской стороне тут не о чем договариваться. Все уже есть. Все уже прописано в "Минске-2".

Украина может потерять всё

Хотите отказаться от "Минска-2"? Вы заметили, наверное, что США сказали о том, что они признают "Минск-2", что эти договоренности должны быть выполнены. Откажетесь от "Минска-2" — опять начнется война. Неизвестно, чем она закончится для Украины.

Я напомню, что "Минск-2" — это перемирие, мир, который подписан, когда Украина проиграла эту войну. Это — первое.

Если отменить сейчас "Минск-2", то все рухнет. Тогда Украина может потерять гораздо больше территорий, чем это произошло тогда.

Второе, но Украина и не может выполнить "Минск-2", потому что если она это сделает, то она лишится, по крайней мере, 300 миллионов долларов, которые Конгресс выделяет именно на вооруженный конфликт.

Поэтому Украина занимает такую двойственную позицию: с одной стороны, она не может выйти из Минского формата, потому что это — война, а, с другой стороны, она не может выполнить "Минск-2", потому что это — потеря средств, потеря очень больших средств и военной поддержки со стороны НАТО.

Кто курирует Украину и финансирует войну

Не централизованно НАТОвских и не всех стран блока, а некоторых государств, которые входят в состав НАТО. Это, прежде всего, США, Великобритания и Турция — три страны, собственно, ну и Польша в меру сил и возможностей. Но особенно Турция и Великобритания сейчас играют главную скрипку там.

США просто по привычке откупались от Украины. Все очень наглядно было продемонстрировано, на мой взгляд, Байденом в ходе женевского формата. Но уже по его возвращении в США сложилась еще более подвешенная ситуация на Украине.

Теперь вся военная помощь США Украине заморожена. Прекращена не только финансовая помощь, но и весь пакет вооружений, который планировалось передать Украине. Будет очень любопытно посмотреть, как они поведут себя в такой ситуации.

— Но ведь на Украине много говорили, что все-таки за кулисами про них обсуждали, даже очень много…

— В женевском формате Украина не обсуждалась. Это — миф, выдумка, какая-то имитационная политика, которую ведет Киев. Они понимают, что не их проблемы является предметом обсуждения, но зачем-то пытались имитировать, что это все было и так далее.

Проводилась такая мифологизация со стороны Кулебы, Данилова. Просто шел вброс информации, заполнение информационного пространства какими-то тезисами, которые к реальности не имеют никакого отношения. Но они имеют отношение к имитационной дипломатии, которую ведет Украина сейчас.

— Был же звонок Байдена Зеленскому. Ведь вся Украина это обсуждала и пыжилась от гордости.

— Потому что Зеленский прямо пригрозил, что он откроет коррупционное дело в отношении семейства Байдена. Конечно, был звонок. Зеленскому просто настучали по ушам — и все, не более того.

— Ситуация с судом по поводу рейса МН-17 тоже как-то не продвигается и не проясняется. Понятно, что западные заказчики (они же — и вероятные организаторы) изначально поставили перед следствием и судом задачу обвинить Россию, но даже за уши притянуть никак не получается — везде как раз их уши торчат.

— Любые вопросы по этому делу должны начинаться с вопросов к Украине, прежде всего:

как лайнер оказался в этой зоне?

почему он снизился?

почему было создано впечатление, что это военный транспортник Ан-26?

Вот что интересно. После ответа на эти вопросы можно продолжать расследование, выяснять, что на самом деле произошло и как. Вот если на эти вопросы украинская сторона даст ответы, тогда будет вырисовываться реальная картина. Но почему-то ни Нидерланды, ни Малайзия эти вопросы не задают.

— А их даже никто не спрашивает.

— Поэтому, извините, посмотрим, что там дальше будет.