Россия и США давно ведут кибервойну. Вроде бы все козырные карты, причём в краплёной колоде, на руках у мирового гегемона, который остаётся таковым, по крайней мере, в глобальной виртуальной реальности. Почему же всё чаще американцы плачут и кричат о страшных и разрушительных атаках русских киберпреступников? Есть ли для такого серьезного беспокойства действительные основания? Или это — виртуальные измышления для давления?
Повлияет ли на эту ситуация недавняя встреча Владимира Путина и Джо Байдена? Какие изменения произойдут? Как будет дальше? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин.
Читайте начало интервью:
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— Алексей, уже всем набили оскомину постоянные обвинения американской власти во взломе всяческих систем хакерами из России. Это, получается такая мощная виртуальная армия, которая участвует везде, рулит всем кибер-миром. Как вы считаете, почему продолжаются эти претензии, имеют ли они реальные основания?
— Действительно, сейчас существует кибер-противостояние. Это, кстати, очень интересная, обширная, многогранная и важная тема. Хотя только недавно Соединенные Штаты Америки официально объявили, что киберпространство может быть территорией войны, но она идет уже давно.
Здесь есть очень важные моменты, начиная с того — почему, собственно, теперь всех так волнует киберпространство и хакерские атаки на различные ресурсы?
Во-первых, с помощью кибератак можно действительно нанести очень серьезный материально-технический ущерб инфраструктуре противника, даже вывести из строя значительную ее часть.
И это очень активно используется прежде всего кибер-подразделениями самих Соединенных Штатов. Тем более, что у них — все козыри на руках. Но сейчас мы об этом мы не говорим.
Зато Штаты очень активно обвиняют так называемых русских и китайских хакеров в том, что те наносят удары, пытаются причинить вред, либо имитируют ущерб американской инфраструктуре.
Здесь все — очень интересно, с одной стороны — запутано, а с другой — элементарно. Дело в том, что под видом русских или китайских хакеров может выступить кто угодно. А притянуть под это дело — тем более — можно практически любого.
Хакерская атака — это атака из облака IP-адресов. И обвинение строится лишь на том простом основании, что один или несколько тех адресов имеют отношение к России, то есть они — в какой-то мере российские.
Отсюда делается вывод нашими американскими и западными партнерами, что вся хакерская атака либо российская, либо китайская. Будь там какой-то гавайский IP-адрес, можно было обвинять Гавайи — то есть штат самих США.
Когда президент России говорит: ребята, докажите, что это российская хакерская атака, этого просто не происходит. И не может произойти по той простой причине, что в этом облаке IP-адресов могут быть также какие угодно IP-адреса.
Конечно, находится парочка российских — и вперед, понеслась — обвинения, санкции и все остальное. К сожалению, кибервойна имеет такую особенность. Обвинить при желании можно в чем угодно, кого угодно. А желание у них есть.
Субъект Россия, которая является очень удобным субъектом. Она — очень терпелива, у нас — хороший, умный и спокойный президент, который не делает резких движений, не ругается и не угрожает.
Он не грозится подогнать грязные ядерные бомбы к берегам Флориды или Калифорнии, как это вполне могла бы сделать Северная Корея, которая, кстати, угрожала это сделать в случае эскалации отношений.
Вы заметили, наверное, что о Северной Корее все резко забыли. Потому что она сказала, ребята, мы сейчас загрузим какую-нибудь баржу чем-нибудь ядрёным и подгоним к вашим берегам, и кирдык придет вашей экономике.
Вот и все, вопрос снят. Больше о Северной Корее и о том, что она противостоит Соединенным Штатам Америке, угрожает великой державе и разговоров уже нет. Все — тихо и спокойно.
Может быть, там даже демократия появилась… По крайней мере, о кровавых зверствах Ким Кен Ына и его сподвижников больше в мировой прессе тоже ничего не слышно. Тишина.
Нет даже сведений о северокорейских хакерах, которые на самом деле на правительственном уровне гораздо более активно и агрессивно атакуют американские инфраструктурные объекты, нежели какие-то отдельные самостоятельные российские или любые другие.
И в этой связи женевская встреча создала определенные условия. Более того — будет создана рабочая группа по координации действия в этой связи. Это — крайне важно.
Если будет совершена какая-то атака, нас уже не огульно обвинят, а с нами сначала поговорят. Это, конечно, нормально, так и должно быть. Но до женевского саммита даже этого не было.
Нас просто тупо обвиняли во всех грехах и огрехах, во всех инфраструктурных проблемах Соединенных Штатов Америки. Это — странно и удивительно, не имеет отношения к здравому смыслу вообще. Но это — очень удобная и прагматичная позиция, потому что всегда есть виновный: "русские сделали это". Это — уже мем.
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