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Автор Вадим Горшенин

Русская Википедия — самая объективная

Общество

Википедию пишут и правят, как известно, все. Там тоже идет самая настоящая информационная война. Что думают об этом в самой компании и сообществах на местах? Как в такой ситуации избежать крайних перегибов и добиться хотя бы относительной объективности? Почему русская Википедия — самая объективная и нейтральная? Есть ли цензура в Википедии? Как доказать, что поставленная ссылка — не спам, а важное дополнение к материалу? На эти и другие вопросы Вадима Горшенина ответил член "Викимедия Ру" Дмитрий Ерохин.

Русская Википедия — самая объективная

Читайте начало интервью:

Википедия и Викимедия в России — иноагент?

Под какие законы попадают Википедия и Викимедия?

Национальные особенности глобальной Википедии

— Дмитрий, как в Википедии решается проблема противоположных мнений?

— Для этого у нас есть понятие и практика посредничества. Возьмем пример — армяно-азербайджанское посредничество. В армянской Википедии понятно, как написано, что никакого Карабаха не существует в природе, есть Арцах — исконно армянская земля. В азербайджанской Википедии за две секунды это все по другому переписали.

При соперничестве без посредников — никак

И армяне, и азербайджанцы владеют русским языком. Поэтому получается целое поле битвы, поле войны и в русской Википедии. Если есть полярные точки зрения, две заинтересованных силы, разные стороны или группы участников, владеющих русским языком, тогда вводится принудительное посредничество.

Есть башкиро-татарское посредничество, которое идет из прошлого. Башкиры любят известных персоналий записывать в башкиры, татары записывают их в татары. В башкирской Википедии всех записали в башкиры, в татарской всех в татары записали. Они владеют русским языком, приходят в русскую Википедию, поэтому есть принудительное посредничество.

То же самое — с украинской Википедией. Украинцы на украинском языке написали всё, как им надо, по спорным русско-украинским вопросам, в том числе про Крым.

В русской Википедии есть принудительное украинское посредничество, которое, с нейтральной точки зрения, рассматривает эти вопросы.

Если в украинской Википедии они написали: "Аннексия, оккупация Крыма", то у нас написано нейтрально: "Присоединение Крыма. По мнению Украины, считается аннексией, по мнению России, считается воссоединением, присоединением в результате референдума". Русская Википедия в этом отношении — самая нейтральная.

— Представлены разные точки зрения.

— Да. Это считается для баланса хорошо, когда представлена и та точка зрения, и другая. Но в языках, которые не мировые, а являются национальными или принадлежат какой-то узкой группе участников, конечно, встречаются очень значительные системные отклонения.

И тогда Фонд Викимедиа может вмешаться, но вмешивается он в крайних случаях. Фонд Викимедиа самые грубейшие случаи рассматривает, и нужно сначала внутри википедийной формы пройти оспаривание.

Если сразу по любому поводу писать в Фонд, то это даже с человеческой точки зрения что-то несерьезное будет. Если какая-то статья или формулировка, подача тебе не нравится — пожалуйста, вступай в дискуссию, вырабатывай консенсус, пиши на форуме.

Также в отношении наград участников Викимедиа и Википедия от каких-либо организаций — тоже самое. Никто не мешает высказать свое мнение и перенаградить кого-то другой организации или даже отдельному лицу. Награди хороших, с твоей точки зрения, как хочешь — полная свобода.

На территории России или на территории Монголии можно выбрать любых участников по любому принципу. У нас есть участники, которые пишут, например, о Ростовской области. Их награждают. Недавно как раз было. У нас есть и многие другие свои премии.

— Все-таки есть и цензура в русской Википедии. Например, на Pravda. Ru выходили и выходят материалы, которые связаны с персонажами Википедии. Например, интервью с одним из основателей космической журналистики Владимиром Степановичем Губаревым.

Наши сотрудники ставили ссылки, но все они вылетали. Сообщалось, что якобы мы спамим. Но ведь там говорится о важных вещах, непосредственно связанных с темой статей. С вашей точки зрения, это — цензура? Почему так происходит?

— Это — технические барьеры от спама, поскольку многие хотят вставить куда-то нужную ссылочку. Поэтому у нас есть отдельная техническая процедура, которая называется "к оценке источника". И все это происходит на автомате, потому что просто миллионами идет этот спам.

Это происходит, если ссылка или ещё что-то идет с какого-то непонятного IP, не совсем правильно сделано, человек не относится к активным редакторам Википедии, если как попало оформлено, то скорей всего, могут на автомате и отклонить.

Как вы объяснили, что это — авторитетный источник, автор, взял интервью у авторитетного человека, конечно, это — интересные знания, это дополнит и улучшит статью, не нарушит взвешенность изложения, не является спамом.

Вот это всё нужно написать и предложить вернуть эту ссылку. Тогда администратор или другой опытный редактор, который разбирается в конкретной теме, рассмотрит и подтвердит: да, эту ссылку можно добавить. Вот и всё.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Наталия Красовская
Темы википедия дмитрий ерохин
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