Под какие законы попадают Википедия и Викимедия?

Википедия в эпоху всеобщего интернета стала главным источником информации. Она занимает первую строку в поисковой выдаче. Любой человек может внести правку в эту глобальную энциклопедию. Но в этом есть не только плюсы, но и минусы. Там есть откровенные фейки и провокации, а многие правки не имеют подтверждения по нескольку лет, поэтому неизвестна их достоверность. Как с этим быть? Что можно сделать? Обо всем этом и многом другом Вадиму Горшенину рассказал член "Викимедия Ру" Дмитрий Ерохин.

Читайте начало интервью: Википедия и Викимедия в России — иноагент?

— Дмитрий, вы считаете, что Викимедиа и Википедия не совсем подпадают под новый Закон об иностранных агентах, потому что не IT-компания, но закон касается не только их, а всех. По другим законам также в России предусмотрена ответственность за недостоверные сведения не только для СМИ, но также для новостных интеграторов и вообще всех.

Википедия занимает доминирующее положение в поисковой выдаче. Это на нее накладывает повышенную ответственность просто по умолчанию. Кроме того, это обязывает наши антимонопольные и другие службы внимательнее присматриваться к ней. И еще есть вопрос о персональных данных. Как быть с этими проблемами?

— Да. Но в этом отношении Википедия защищена тем, что у нас на каждую строчку должна быть ссылочка. Как правило, если вносятся незаконные правки, матерят кого-то (обычно — политиков) или еще что-то такое-сякое вносят, то мы это удаляем.

Очень распространенное явление, такой фейк практически стандартный — пишут, что какой-то человек умер. Ведь любой может зайти и в отношении любого другого написать, что он умер.

Достаточно сделать скрин и сообщить. Администратор через 30 секунд все это уже отменяет, стирает. Но скрин-то уже сделан: меня Википедия похоронила. Бывают такие претензии, потому что у нас есть только постмодерация, у нас нет премодерации.

Презумпция добросовестности редактора

У нас по умолчанию подразумевается презумпция добросовестности редактора. Но всегда есть технический зазор. Я — не технический администратор, могу ошибаться. Мы за этим следим, и это все пресекаем.

Википедия пишется всегда по вторичным источникам, оригинальные записи невозможны. У нас также запрещено ссылаться на форумы, на блоги, на какие-то частные мнения. В примечании всегда указывается, откуда эта информация взята.

Любой человек может поставить запрос источника. Мы сами ставим запрос источника. Ищем какой-то источник в течение недели-двух. Если источника нет, то это убирается. Если информация противоречивая, скандальная, еще как-то сомнительная, то она сразу убирается.

Конечно, у нас — волонтерские проекты. Поэтому иногда что-то вандальное и недостоверное может провисеть долго — мистификация, ложь о каком-то человеке или даже ругань его. Но все равно это рано или поздно убирают, администраторы подчищают.

Доверять, но проверять

— Достаточно много тестов в Википедии требуют подтверждения. Есть даже такие, где указано, что требуется подтверждение, допустим, 563 дня. Почему, в чем проблемы?

— В руках. Поскольку Википедия — это волонтерская деятельность, норматив — 7 дней, но вопрос — как мы распределены, поэтому бывает, что даже 1,5 тысячи дней проходит до правки. Вопрос в том, когда у администратора или у патрулирующих технических администраторов найдется время подправить эту статью.

Мы распределены по так называемым проектам, по тематикам. Я за своими спортивными статьями слежу, в первую очередь про действующих спортсменов, которые олимпийские чемпионы, чемпионы мира, чемпионы России.

Конечно, у нас все-таки есть какая-то иерархия и приоритизация. И, конечно, как в любой системе рук всегда не хватает.

Если статья про какого-то чемпиона СССР 30-х годов, который уже умер, то эта информация неактуальна. Там может не быть источника или подтверждения, так она может и больше тысячи дней провисеть, пока дойдут руки и прочее.

— Наверное, здесь вопрос все-таки — не в руках, а это — проблема технического исполнения. Например, если патрулирующий или редактор, поставил запись, что необходимо что-то сделать, то — ставится галочка. Если в течение такого-то времени не было добавлено ссылки подтверждающей, то внесенная пользователем информация просто удаляется. — Вопрос скрипта.

— Да, у нас рассматривался вопрос скрипта — автоматическое удавление текста, если он не подтвержден. Технически это можно сделать. Но пока в сообществе нет единого мнения по этому вопросу.

У нас есть понятие консенсуса. Сообщество принимает решение, нужен ли этот скрипт. Может быть, больше минусов будет, что мы упустим важную информацию.

Да, это — та самая ложка дегтя. Какой-то фейк может долго висеть, какая-то мистификация долго может продержаться. Но мы тогда не упускаем бочку меда, продолжаем наполнять ее.