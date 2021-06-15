Википедия и Викимедия в России — иноагент?

Вокруг Википедии опять кипят страсти по двум основным взаимосвязанным вопросам: возможного статуса иноагента и использовании ее в качестве идеологического оружия. В чем отличие Викимедии и Википедии? Является ли российская Википедия иноагентом? Каково ее будущее в России? Сколько человек занимаются Википедией? Обо всем этом и многом другом с членом "Викимедия Ру" Дмитрием Ерохиным беседовал председатель совета директоров Pravda. Ru Вадим Горшенин.

— Дмитрий — известный российский марафонец, но сейчас мыс будем говорить с ним как с википедийцем и с викимедийцем. Кстати, в чем отличие, Дмитрий?

— Википедия — это основной, самый крупный проект движения Викимедиа. Примерно 95% людей, которые пользуются интернетом, конечно, пользуются и Википедией.

Есть отдельный проект Викисклад, это — медиабанк Википедии. Есть Викиучебник, где загружаются учебники. Есть Викитека, где загружаются оригинальные тексты, законы. Есть Викиновости. У Википедии есть свое информационное агентство на 35 языках. Вот это все называется Викимедиа.

Как правило, это — точка входа, редакторы входящие в Википедию, оттуда начинают. Но когда начинаешь заниматься, помимо Википедии, еще каким-то одним или несколькими проектами, тогда называешь себя викимедийцем.

Я активно занимаюсь Викискладом. Из моих ультрамарафонов, я постепенно эволюционировал в этом направлении, поскольку бегаю в каких-то интересных уникальных местах. У нас есть Викивид. Я что-то фотографирую, стараюсь загрузить это в Википедию, что-то проиллюстрировать.

Ведь у многих статей нет фотографий. Я занимаюсь иллюстрированием. Если я с какими-то известными людьми встречаюсь, о которых есть статья в Википедии, я тоже стараюсь их сфотографировать.

Забег "Три сестры"

И то же самое — ультрамарафоны. Pravda. Ru освещала ультрамарафонский забег "Три сестры", который я организовывал. Из Минска бежали, из Москвы и из Киева навстречу друг другу.

А статьи именно о самом монументе "Три сестры" не было. Я добежал, все это сфотографировал и написал статью о монументе "Три сестры". Моя деятельность спортивная достаточно сильно интегрирована в спорт.

Я о своем тренере написал статью в Википедии и еще об одном товарище, который меня консультировал, подсказывал. Если о каких-то иностранных ультрамарафонцах я читаю книги, тоже о них пишу статьи. Вот так у меня все комплексно вошло в привычку.

— Получается Викимедиа — очень обширное поле деятельности. Сколько человек в этом движении?

— Участников, которые сделал хотя бы одну правку, в русской Википедии больше миллиона. С анонимных IP, другой человек может опечатку исправить, запятую поставить и забыть. И раз в 10 лет он это еще раз сделает. Таких — больше миллиона.

Активных редакторов, которые ежемесячно делают 5-10 правок, в русской Википедии — уже 15 тысяч. Есть так называемое ядро. Мы их называем "участники с большим положительным вкладом". У них — сотни правок. Тысяча человек сделали уже более 10 тысяч правок.

Они на системной и постоянной основе правят, занимаются своим участком работы. Они распределены по тематическим проектам. Одни занимаются географией. Кто-то — по проекту политики. Кто-то — экономикой.

Я преимущественно занимаюсь спортом, географией, туризмом и культурой. Это у нас — третий сектор. Система похожа на редакцию СМИ. Вот я — в спортивно-культурной редакции.

— Будет ли Википедия, Викимедиа регистрироваться в России как юридическое лицо? Иноагент или нет — русская Википедия, как вы считаете?

— Викимедиа — не IT-компания, а Закон об иностранных агентах относится в основном к IT-компаниям. Это — такие гиганты как Twitter, Facebook и тому подобные. Какой-то ограниченный перечень их есть. Критерии посещаемости — больше 500 тысяч в месяц русскоязычные или граждане России.

Фонд Викимедиа и Википедия — это не IT-компания. Это — волонтерская, некоммерческая организация, которая занимается распространением знаний. Но на нее приходится первая выдача в Google и в Яндексе. Основные понятия в современном мире идут туда и берутся оттуда.

Она оказывает определенное влияние на умы в информационном поле. Это невозможно отрицать. Я сам — член "Викимедиа. ру". Это — национальный чартер. В качестве юриста я очень много чего рассматриваю.

Претензии — в Калифорнию

Но ответ у меня фактически всегда один — обращайтесь в США, в Калифорнию. Юридически "Викимедиа. ру" хотя и является национальным чартером, но мы — не представительство Фонда "Викимедиа. ру". То есть — легитимными посланиями занимаются в Калифорнии.

Это — не только российская проблема. Франция, Германия, Турция, Китай и другие страны мира неизбежно начинают все больше и больше коммуницировать по каким-то аспектам, по информации и подают судебные иски.

С 12 июня начались юридические публичные консультации через Zoom и Google Meet сообществ Википедии по вопросам, как наше сообщество к этому отнесется, не будет ли это нарушением принципов движения викимедийцев, если будут открыты представительства.

Наша энциклопедия называется свободная. Поэтому есть вопрос, будет ли это дополнительным рычагом давления на Викимедиа, на Википедию? Мы сами даем канал для государства, поскольку мы должны быть нейтральны, и не должно быть никакой цензуры.