Национальные особенности глобальной Википедии

Кто несет ответственность за правки в Википедии? Как подразделяется эта энциклопедия? Каковы её сегменты? Информационная война в интернете, конечно же, не обошла стороной и Википедию. Что думают об этом в самой компании? Есть ли цензура в Википедии? Как это делается? Как быть, если какие-то языковые ресурсы захватили националисты? А какие статьи считаются лучшими? На все эти и другие вопросы Вадима Горшенина ответил член "Викимедия Ру" Дмитрий Ерохин.

Читайте начало интервью:

Википедия и Викимедия в России — иноагент?

Под какие законы попадают Википедия и Викимедия?

— Дмитрий, вы упомянули, что Википедия влияет на формирование общественного мнения. Именно поэтому часто высказывается недовольство тем, что и как там написано, тем более, что встречаются откровенные фейки, непроверенная или достоверная информация, присутствует однобокая подача, политические предпочтения и тому подобное.

На Украине недавно вручали награды за активное участие в информационной войне против России как раз на страницах Википедии. Эта война за умы ведется постоянно и самым бессовестными и агрессивными методами. России и любому другому государству нужно от этого защищаться.

Википедийцы могут как-то влиять на повышение объективности материалов? Или всё зависит от головного офиса в Калифорнии? Ставит ли оно перед всем сообществом и его национальными составляющими какие-то задачи в этом направлении в целом?

— Да. В Википедии есть так называемые пять столпов. Это — пять базовых принципов, которые неизменяемы и должны реализовываться во всех языковых разделах. Википедия разделяется именно на языковые компоненты.

Если мы говорим об украинской Википедии, это значит — международная на украинском языке. Русская Википедия — это международная русскоязычная Википедия, а не российская.

Национальные чаты — Википедия. ua (Украина), Викимедиа. ру (Россия).

На Украине было как раз награждение викимечами. Да, я читал эту новость. Такой политизации, скорее всего, не должно быть. И в компетенции Фонда Викимедиа — это отслеживать.

Системные отклонения

Но всегда есть то, что мы называем, "системные отклонения". Если мы откроем базовую статью "Война" на украинской или в русской Википедии, она, скорей всего, будет проиллюстрирована примерами с ВОВ или с Первой мировой войны.

А в Википедии какой-нибудь другой страны, условно скажем, Папуа-Новая Гвинея эта статья, скорей всего, будет проиллюстрирована картинкой их местной войны. Мы это называем "системное отклонение".

В любом случае, если мы откроем статью "Гора" у нас, она будет, скорей всего, Эльбрусом проиллюстрирована, а не горой в Зимбабве и Нигерии. Есть также системные отклонения по источникам и прочее.

Здесь есть такой горизонт свободы, но всегда есть и оценочная грань. Поэтому бывают случаи вмешательства головного Фонда. Фонд может принять решение, если вот эти системные отклонения что-то уж сильно системные, точнее это — даже чрезмерные перегибы.

Сепаратизм национальных Википедий

Чеченская Википедия изначально была захвачена теми же самыми террористами. "Ичкерия" там просто безвылазно сидела, поэтому Фонд вмешался и всех администраторов перебанил. Сейчас она нейтрализовалась.

Болгарские Викиновости тоже были захвачены болгарскими националистами, они тоже всё писали в националистическом стиле. Этот раздел закрыли, потому что признали недопустимым.

Сейчас уже примерно год рассматривается процедура действий по хорватской Википедии, потому что она захвачена хорватскими усташами, там все администраторы — хорватские усташи.

Поэтому там везде — сплошная сербофобия, антисемитизм и прочее. Скорей всего, ее скоро будут закрывать. Пока идет обсуждение, но склоняются к тому, что хорватская Википедия будет управляться извне.

Такие отклонения, к сожалению, очень тяжело преодолимы. Их часто просто невозможно преодолеть, поскольку люди пишут так, как им нравится, как им хочется. А вообще запретить всем писать, то люди просто уйдут. Тогда никто не будет писать.

— Нет, запрещать, конечно, ничего не надо. Но с такой необъективностью, тем более явными перегибами и фейками бороться обязательно надо, хотя понятно, что это — трудно. Что все-таки можно сделать? Как это делается?

— Здесь есть проблема национальных языков. В Википедиях на мировых языках пишет огромное количество людей с полярными точками зрения. И именно статьи людей, имеющих разные точки зрения, самые лучшие статьи, с точки зрения нейтральности и полноты.

Мы часто представляем сразу разные — совершенно противоположные или чем-то отличающиеся — взгляды на одни и те же вещи. И таких хороших примеров — достаточно много. Этим выгодно отличается русская Википедия, испанская, английская, французская, арабская…

— Наиболее распространенные языки.

— Да, конечно. Мировые языки. Ведь на них говорит огромное количество людей, и все думают по-своему. А именно в споре, как известно, рождается истина.